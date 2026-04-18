Election Duty Teachers Issue: தேர்தல் பணியின் போது ஆசிரியர்கள் சந்திக்கும் தூக்கமில்லாத இரவுகள், உணவுச் சிக்கல்கள் மற்றும் நள்ளிரவு வரை நீடிக்கும் வாக்குப்பெட்டி ஒப்படைப்புப் பணிகள் மற்றும் ஏப்ரல் 24 அன்று விடுமுறை அளிக்கக் கோரும் ஆசிரியர்களின் நியாயமான கோரிக்கை.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:03 AM IST

தேர்தல் பணி | ஏப்ரல் 24 லீவ் கிடையாதா? ஆசிரியர்களை அதிரவைத்த வாய்மொழி உத்தரவு!

Tamil Nadu Teachers News: தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்குப் பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கொடுத்துள்ள ஒரு வாய்மொழி உத்தரவு தற்போது பெரும் விவாதத்தையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆசிரியர்களை அதிரவைத்த கல்வித்துறையின் வாய்மொழி உத்தரவு: என்ன பின்னணி?

வழக்கமாகத் தேர்தல் பணி என்பது மிகுந்த மன அழுத்தமும், உடல் சோர்வும் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதற்காக ஆசிரியர்கள் ஏப்ரல் 22-லேயே தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளுக்குச் சென்றுவிட வேண்டும். ஏப்ரல் 23 அன்று நாள் முழுவதும் தேர்தல் பணி நடக்கும்.

ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால், "தேர்தல் பணி முடிந்து மறுநாளே (ஏப்ரல் 24) ஆசிரியர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் பள்ளிக்கு வர வேண்டும்" என மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகள் வாய்மொழியாக உத்தரவிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தேர்தல் பணியில் இருக்கும் எதார்த்தமான கஷ்டங்கள்: ஆசிரியர்கள் முன்வைக்கும் வாதங்கள்

ஒரு நாள் பள்ளிக்குச் செல்வதில் என்ன சிரமம்? என்று கேள்வி எழலாம், ஆனால் தேர்தல் பணியின் எதார்த்தமான கஷ்டங்களை ஆசிரியர்கள் பட்டியலிடுகின்றனர்.

தூக்கமில்லாத இரவுகள்: தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள் இரவு அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாத வாக்குச் சாவடிகளில்தான் ஆசிரியர்கள் தங்க வேண்டியுள்ளது. மறுநாள் அதிகாலையிலேயே 'மாதிரி வாக்குப்பதிவு' (Mock Poll) நடத்தத் தயாராக வேண்டும்.

பணிச்சுமை: வாக்குப்பதிவு நாள் அன்று உணவு உண்ணக் கூடச் சரியான நேரமிருக்காது. தொடர்ந்து டென்ஷனுடன் பணியாற்ற வேண்டும்.

வாக்குப்பெட்டி ஒப்படைப்பு: வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும் ஈவிஎம் (EVM) இயந்திரங்களைப் பத்திரமாக வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் ஒப்படைக்க வேண்டும். இந்தச் செயல்முறை முடிந்து ஆசிரியர்கள் வீடு திரும்பவே மறுநாள் அதிகாலை ஆகிவிடும்.

உடல் சோர்வு: இரவு முழுவதும் தூக்கமில்லாமல் வேலை பார்த்துவிட்டு, சில மணி நேர இடைவெளியில் மீண்டும் பள்ளிக்குத் திரும்புவது என்பது உடல் ரீதியாகச் சாத்தியமற்ற ஒன்று என்கின்றனர் ஆசிரியர்கள்.

பள்ளி கல்வித்துறைக்கு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை: அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

ஏற்கனவே ஏப்ரல் 17 முதல் ஏப்ரல் 25 வரை வேலை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் பணி முடிந்து வரும் ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதியை விடுமுறையாக (Compensatory Leave) அறிவிக்க வேண்டும் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கான கடைசி வேலை நாளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் எனத் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆசிரியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தேர்தல் பணியின் தீவிரத்தையும், ஆசிரியர்களின் உடல்நலனையும் கருத்தில் கொண்டு பள்ளிக் கல்வித்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

வாசகர்களே,

நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? தேர்தல் பணி முடிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கு ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதி விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டுமா? உங்கள் கருத்துக்களைக் கீழே உள்ள கமெண்ட் பகுதியில் பதிவு செய்யுங்கள்.

தேர்தல் பணி மற்றும் ஆசிரியர்களின் விடுமுறை: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. தேர்தல் பணிக்காக ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள புதிய உத்தரவு என்ன?

வாக்குப்பதிவு முடிந்து மறுநாளே (ஏப்ரல் 24) ஆசிரியர்கள் அனைவரும் எவ்வித தளர்வும் இன்றி கட்டாயம் பள்ளிக்கு வர வேண்டும் என்று மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகள் வாய்மொழியாக உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

2. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு எப்போது நடைபெறுகிறது?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. இதற்காக ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதியே ஆசிரியர்கள் தேர்தல் பணிக்குச் செல்ல வேண்டும்.

3. மறுநாள் பள்ளிக்கு வருவதில் ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கும் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் என்ன?

வாக்குப்பதிவு முடிந்து ஈவிஎம் (EVM) இயந்திரங்களைச் சேகரிப்பு மையங்களில் ஒப்படைக்க நள்ளிரவு அல்லது மறுநாள் அதிகாலை ஆகிவிடும். இதனால் தூக்கமில்லாமல், உடல் சோர்வுடன் உடனடியாக பள்ளிக்குத் திரும்புவது கடினம் என ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.

4. தேர்தல் பணியின் போது ஆசிரியர்கள் சந்திக்கும் சவால்கள் யாவை?

வாக்குச் சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் கழிவறை வசதிகள் இல்லாமை. அதிகாலையிலேயே மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Mock Poll) நடத்த வேண்டிய கட்டாயம். உணவு இடைவேளை இன்றி தொடர்ந்து பணிபுரிதல் மற்றும் பணி அழுத்தம்.

5. ஆசிரியர்கள் தரப்பில் அரசுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கை என்ன?

தேர்தல் பணி முடிந்து திரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கு ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதி ஈடுசெய் விடுப்பு (Compensatory Leave) வழங்க வேண்டும் அல்லது பள்ளிகளுக்கான கடைசி வேலை நாளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.

