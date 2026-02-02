ஒரு மணி நேரத்தில் சென்னை டூ பெங்களூரு! வேற லெவல் திட்டம்.. மத்திய அமைச்சர் சூப்பர் அப்டேட்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chennai Bengaluru High Speed Rail:  மத்திய பட்ஜெட்டில் சென்னை - பெங்களூருவுக்கு இடையே அதிவேக ரயில்  பாதை அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு ஒரு மணி நேரம் 13 நிமிடங்களில் செல்லலாம் என மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:26 PM IST

Chennai Bengaluru High Speed Rail: பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று (பிப்ரவரி 1) தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியானது. அதில் நாட்டின் போக்குவரத்து உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகின. 

சென்னை - பெங்களூரு அதிவேக ரயில் திட்டம்

அதன்படி,  நாட்டில் 7 அதிவேக ரயில் வழித்தடங்கள் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பை - புனே, சென்னை - பெங்களூரு, புனே - ஹைதராபாத்,  வாரணாசி - சிலிகுரி. டெல்லி - வாரணாசி ஆகிய வழித்தடங்களில் அதிவேக ரயில் தடங்கள் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த அதிவேக ரயில் திட்டம் மூலம் பயண நேரம் வெகுவாக குறையும். தற்போது சென்னை பெங்களூருவுக்கு பயண நேரம் 4.30 மணி முதல் 5 மணி நேரம் ஆகுகிறது.  

அதே நேரத்தில், சென்னை ஹைதரபாத் இடையே ரயில் பயணம் 12 மணி முதல் 14  மணி நேரமாகும். எனவே, இந்த அதிவேக ரயில் திட்டம் அமலுக்கு வரும் பட்சத்தில், சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு, ஹைதரபாத் பயணம் நேரம் குறையக் கூடும். அதிவேக ரயில் சேவை பயன்பாட்டிற்கு வந்தால், சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு வெறும் 1 மணி நேரம் நிமிடங்களில் செல்லலாம். மேலும், சென்னையில் இருந்து  ஹைதரபாத்துக்கு 2 மணி நேரம் 55 நிமிடங்களில் செல்லலாம். 

பயண நேரம் குறையும்

அதே நேரத்தில், மும்பையில் இருந்து புனேவுக்கு  48 நிமிடங்களில் இருந்து செல்லலாம். புனேவில் இருந்து ஹைதராபாத்துக்கு 1 மணி நேரம் 55 நிமிடங்களில் செல்லலாம், வாரணாசியில் இருந்து சிலிகுரிக்கு 2 மணி நேரம் 55 நிமிடங்களில் செல்லலாம், டெல்லியில் இருந்து வாரணாசிக்கு 3 மணி நேரம் 50 நிமிடங்களில் செல்லலாம் என  மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியுள்ளார்.  

இந்த அதிவேக ரயில் திட்டத்தால் இந்தியாவில் ரயில் பயணம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை காணும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அஸ்வினி வைஷ்ணவ், "7 அதிவேக வழித்தடங்களை சேர்த்து 4,000 கி.மீ தூரத்தை உள்ளடக்கும். இந்த திட்டம் சுமார் 16 லட்சம் கோடி முதலீடுகடிள ஈர்க்கும்” என்று கூறினார்.

ரயில்வேக்கு ரூ.2.77 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு

2026-27 நிதியாண்டில் ரயில்வே துறைக்கு ரூ.2,77,830 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்டடுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.2,52,000 கோடி பெற்றிருந்தது. தற்போதைய ஒதுக்கீடு 10.25 சதவீதம் அதிகமாகும்.  ரயில் சேவைகளை விரிவுப்படுத்துவது என்றாலும், ரயில் விபத்துகளை தடுக்கவும் மத்திய பட்ஜெட்டில் முக்கிய திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

என்ஜின்கள், வேகன்கள், சிக்னல் மற்றும் தொலைத்தொடர்புக்கு ரூ.7,500 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரயில்வே நெட்வோர்க் முழுவதும் கவச் பாதுகாப்பு வசதியை விரிவுபடுத்துவதில் அமைச்சகம் அதிக முக்கியத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது.   மேலும், பெங்களூரு புறநகர் ரயில் திட்டத்திற்கு மத்திய பட்ஜெட்டில் 500 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து எந்த அறிவிப்பு மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Chennai BengaluruChennai Bengaluru High Speed RailChennai Hyderabad High Speed Rail.Budget 2026Railway Budget 2026

