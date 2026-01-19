English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெறும் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெறும் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடர்பாக திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெறப்போகும் அறிவிப்பு அப்டேட்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 19, 2026, 06:27 PM IST
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெறும் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) தொடர்பாக திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெறப்போகும் வாக்குறுதி பெண்கள் மத்தியில் இப்போதே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிப்பொறுப்பேற்றதும் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்த பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் எனும் திட்டத்தை 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளில் தொடக்கப்பட்ட இத்திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் பெண்களில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு 1.30 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை

திமுகவுக்கும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் பெண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கும் இத்திட்டத்தில் மாதம் கொடுக்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் விரைவில் உயர்த்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் மாதம் சென்னையில் நடைபெற்ற கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் 2ம் கட்ட விரிவாக்கத்தினபோது இந்த அறிவிப்பை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். அப்போது முதலே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை தமிழ்நாட்டில் உயரப்போகிறது என்பது உறுதியான நிலையில், எவ்வளவு உயரப்போகிறது? என்பது இப்போது பெண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக மாறியுள்ளது. 

அதிமுக கொடுத்த வாக்குறுதி

இதை புரிந்து கொண்ட அதிமுக, தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுவதற்கு முன்பாகவே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படும் என்பது உள்ளிட்ட 5 முக்கிய வாக்குறுதிகளை அறிவித்துவிட்டது. 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக வெற்றிப் பெற்றால் இப்போது செயல்படுத்தப்படும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் "குல விளக்குத் திட்டம்" என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு மாதம் 2000 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. அதுவும் ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பெண்கள் மத்தியில் இப்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

திமுக-வின் ஜாக்பாட் அறிவிப்புக்கு வெயிட்டிங்

ஆனால், திமுகவும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படும் என்ற அறிவிப்பை தேர்தல் அறிக்கையில் வெளியிட உள்ளது. ஏற்கனவே, இத்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி, பெண்கள் மத்தியில் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளதால், அதை தக்க வைக்கவும், அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 என்ற அறிவிப்புக்கு போட்டியாகவும் திமுகவின் அறிவிப்பு நிச்சயம் இருக்கும். ஆனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை எவ்வளவு உயர்த்தப்படும்? என திமுக அறிவிக்கும் என்பது எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அதிமுக அறிவித்துள்ள அதே தொகையை திமுகவும் அறிவிக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

ஏனென்றால் இப்போது ஆளும்கட்சியாக இருக்கும் திமுகவுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை செயல்படுத்துவதில் உள்ள நிதிச் சிக்கல்கள் நன்கு தெரிந்திருக்கும். அதேநேரத்தில் ஆட்சி தான் முக்கியம் என்பதால், அதனையும் மனதில் வைத்தே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2000 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்ற அறிவிப்பை திமுக வெளியிட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. மேலும், பெண்களை கவரும் வகையிலான சில கூடுதல் திட்டங்களையும் திமுக அறிவிக்க உள்ளது. அது குறித்து திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு பொதுமக்களின் கருத்துகளை கேட்க தொடங்கியுள்ளது. எனவே, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பாக ஜாக்பாட் அறிவிப்பு இன்னும் 60 நாட்களுக்குள் தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு வருவது நிச்சயம். 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விதிமுறைகளில் மாற்றம்

இப்போது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளை தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு இப்போது இருக்கும் விதிமுறைகளில் சில விதிமுறைகளில் தளர்வும், கூடுதல் விதிமுறைகளும் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவை எந்தக் கட்சி வெற்றி பெறப்போகிறது என்பதைப் பொறுத்தும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பான தேர்தல் வாக்குறுதியை பொறுத்தும் இருக்கும்.

