  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் பெயர் நீக்கம் - எச்சரிக்கை

ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் பெயர் நீக்கம் - எச்சரிக்கை

Ration Card : ரேஷன் கார்டில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படும் என்ற எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 30, 2026, 06:11 PM IST
  • ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யவில்லையா?
  • பெயர் நீக்கப்படும் என வாய்மொழி உத்தரவு

ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் பெயர் நீக்கம் - எச்சரிக்கை

Ration Card : தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் மூலம் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். யாரெல்லாம் இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யவில்லையோ உடனடியாக பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். இந்த எச்சரிக்கையை பின்பற்றாதவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படும் என ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளவர்களிடம், ஊழியர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். 

அரசு கொடுத்துள்ள எச்சரிக்கை

இந்த எச்சரிக்கை கடந்த சில மாதங்களாகவே ரேஷன் பொருள் வாங்க செல்பவர்களிடம் தொடர்ச்சியாக கொடுக்கப்பட்டது. குடும்ப உறுப்பினர்களில் யாரெல்லாம் ரேஷன் கடைகளுக்கு வந்து கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாமல் இருந்தார்களோ அவர்களை உடனடியாக கடைக்கு வந்து கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யுமாறு ஊழியர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர். ஆனால், இதை பெரிதாக பலரும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. இதனையடுத்து ஜனவரி மாதம் முதல் ஊழியர்கள் மிக முக்கியமான தகவலை ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளவர்களிடம் கொடுத்துள்ளனர்.

அதாவது, கைவிரல் ரேகை இதுவரை பதிவு செய்யாதவர்கள் உடனடியாக வந்து தங்களின் ரேகையை பதிவு செய்யவில்லை என்றால், கார்டில் இருந்து பெயர் நீக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு இந்த அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எச்சரிக்கையை மீறினால் அல்லது கண்டுகொள்ளாமல் விட்டால், எப்போது வேண்டுமானாலும் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களின் பெயர் கார்டில் இருந்து நீக்கப்படும், அதற்கேற்ப பொருட்களும் குறைக்கப்படும் என்றும் அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ரேஷன் கடைகளில் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சென்று பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்

கைவிரல் பதிவு அவசியம் ஏன்?

அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தே மாதந்தோறும் ஒவ்வொரு கார்டுகளுக்கும் அரிசி ஒதுக்கப்படுகிறது. இதில் மோசடிகள் நடப்பதை தடுக்கவே மத்திய மாநில அரசுகள் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளனர். 

கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வது எப்படி?

ரேஷன் கார்டில் பெயர் உள்ளவர்கள் கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்வது ஈஸி. உங்கள் ரேஷன் கார்டை எடுத்துக் கொண்டு நீங்கள் வழக்கமாக பொருள் வாங்கும் கடைக்கு செல்லுங்கள். அங்குள்ள ரேஷன் கடை ஊழியர் கார்டின் பெயரை பதிவு செய்து, உங்கள் கைவிரல் ரேகையையும் பதிவு செய்வார்.  இதற்கு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆகும். பொதுமக்கள் கூட்டமாக இருக்கும்போது நீங்கள் சென்றால் சிறிதுநேரம் காத்திருக்க நேரிடும். மற்றபடி எளிமையாக கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்து திரும்பலாம். 

ஒருவேளை சொந்த ஊரில் உள்ள ரேஷன் கடைக்கு செல்ல முடியவில்லை என்றால், உங்களிடம் ரேஷன் கார்டு இருக்கும்பட்சத்தில் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று உங்கள் கைவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்  இந்த சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். நினைவில் கொள்ளுங்கள், உங்கள் கையில் ரேஷன் கார்டு இருந்தால் மட்டுமே எங்கு வேண்டுமானாலும் இருந்தபடியே கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய முடியும்.

ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு - முக்கிய அம்சங்கள்

- ரேஷன் கார்டில் பெயர் உள்ளவர்கள் விரைவாக கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும்

- கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த அறிவுறுத்தல் வாய்மொழியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

- அரிசி அட்டை வைத்துள்ளவர்கள் அனைவருக்கும்  இந்த அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

- கைவிரல் ரேகை வைக்காதவர்களின் பெயர்கள்  ரேஷன் கார்டில் இருந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் நீக்கப்படும் என எச்சரிக்கை

- எனவே, இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் உடனடியாக பதிவு செய்யுமாறுகேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்

- பெயர் நீக்கப்பட்டால் ரேஷன்  கார்டில் வாங்கும் அரிசி அளவு குறைக்கப்படும். மீண்டும் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்க வேண்டியிருக்கும்

மேலும் படிக்க | திருப்பத்தூருக்கு இனிப்பான செய்தி! படிக்காத பெண்களுக்கும் ரூ.10 லட்சம் மானிய கடன்

மேலும் படிக்க | பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்கவில்லையா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அரிய வாய்ப்பு!

