பறவைகள் மூலம் பரவும் தொற்று - அரசு வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை

Bird Flu Alert: தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் பறவைக் காய்ச்சல் (Avian Influcnza H5N1) காக்கைகள் இடையே தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைப்பிடிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். சென்னை அடையாறில் இறந்த காகங்களை மத்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆய்வு செய்ததில், "H5N1" எனப்படும் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்தது அண்மையில் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
சுகாதாரத்துறை முன்னெச்சரிகை
அதனடிப்படையில் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பறவைக் காய்ச்சல் என்பது பெரும்பாலும் கோழி, வாத்து மற்றும் பிற பறவைகளில் காணப்படும் வைரஸ் தொற்று நோயாகும். பாதிக்கப்பட்ட பறவைகளுடன் நேரடி தொடர்பு கொள்ளுதல், அவற்றின் கழிவுகள் தகுந்த பாதுகாப்புயில்லாமல் அகற்றுவதின் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவ வாய்ப்பு உள்ளது.
மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பறவையிடமிருந்தோ அல்லது மனிதரிடமிருந்தோ மற்றவர்களுக்கு, "வெஸ்ட் நைல் வைரஸ்" பாதிப்பு கொசுக்கள் கடத்தும் என்பதால், நோய்ப் பரவல் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எங்கேனும் காக்கைகள் தனித்தோ அல்லது குழுவாக இறந்து இருப்பின் உடனடியாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை/ மாவட்ட கால்நடை துறை/ பேரூராட்சி நகராட்சி/ ஊராட்சி அல்லது 104 மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கவும்.
பொதுமக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை:
நோயுற்ற அல்லது இறந்த பறவைகளை கையாளும் போது கட்டாயமாக தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (கையுறைகள், முகக்கவசம் உள்ளிட்டவை) அணிந்து, சுகாதார விதிமுறைகளின்படி உரிய ஆழத்தில் பள்ளம் தோண்டி பாதுகாப்பாக புதைக்க வேண்டும். சந்தைகளில் அல்லது பண்ணைகளில் நோயுற்ற அல்லது இறந்த பறவைகளை வெறும் கைகளால் தொடுவதைக் தவிர்க்கவும். நோய் அறிகுறி உள்ள பறவைகளை விற்பனை செய்யவோ அல்லது இறைச்சிக்கோ பயன்படுத்த கூடாது.
இறைச்சி மற்றும் முட்டைகளை நன்கு சமைத்து மட்டுமே உபயோகிக்க வேண்டும். அடிக்கடி கைகளை சுத்தமாக சோப்பு மற்றும் நீரால் அடிக்கடி கழுவ வேண்டும். காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக அருகிலுள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்/ அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்/ அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தேவையான மருந்துகள், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தொடர் கண்காணிப்பு பணிகள் சுகாதாரத் துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பறவைக் காய்ச்சல் (Avian Influenza - H5N1) தொற்று நோய்க்கான ஆலோசனையை 104 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை பெறவும், அவசரத் தேவைக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் அணுகவும்.
பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) - பொதுமக்களுக்கான முக்கிய விளக்கம்
1. பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) என்றால் என்ன?
இது பெரும்பாலும் கோழி, வாத்து மற்றும் காக்கை போன்ற பறவைகளிடம் காணப்படும் ஒரு தீவிர வைரஸ் தொற்று நோயாகும். தற்போது தமிழகத்தில் காக்கைகள் இடையே இந்தத் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
2. இந்த நோய் மனிதர்களுக்கு எவ்வாறு பரவுகிறது?
பாதிக்கப்பட்ட பறவைகளுடன் நேரடித் தொடர்பு கொள்வது மற்றும் அவற்றின் கழிவுகளைத் தகுந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இன்றி அகற்றுவதன் மூலம் மனிதர்களுக்குப் பரவ வாய்ப்புள்ளது. மேலும், "வெஸ்ட் நைல் வைரஸ்" போன்ற பாதிப்புகள் கொசுக்கள் மூலமும் பரவக்கூடும்.
3. பறவைக் காய்ச்சலின் முக்கிய அறிகுறிகள் யாவை?
காய்ச்சல், இருமல் மற்றும் தொண்டை வலி, மூச்சுத்திணறல்
4. இறந்த அல்லது நோயுற்ற பறவைகளைக் கண்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
காக்கைகள் அல்லது இதர பறவைகள் தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ இறந்து கிடந்தால், உடனடியாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை, கால்நடைத் துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அல்லது 104 என்ற எண்ணிற்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
5. இறந்த பறவைகளை எவ்வாறு கையாள வேண்டும்?
பொதுமக்கள் அவற்றை வெறும் கைகளால் தொடக்கூடாது. கட்டாயமாக கையுறைகள் மற்றும் முகக்கவசம் அணிந்து, சுகாதார விதிமுறைகளின்படி ஆழமான பள்ளம் தோண்டிப் பாதுகாப்பாகப் புதைக்க வேண்டும்.
6. இறைச்சி மற்றும் முட்டை சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானதா?
இறைச்சி மற்றும் முட்டைகளை நன்கு சமைத்த பிறகு மட்டுமே உண்ண வேண்டும். நோய் அறிகுறி உள்ள பறவைகளை விற்பனை செய்யவோ அல்லது உணவிற்காகப் பயன்படுத்தவோ கூடாது.
