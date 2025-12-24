சிக்கனுக்கு சிக்கல் வருமா? நாமக்கல் பண்ணைகளில் 'பயோ செக்யூரிட்டி' அலர்ட்!

கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மற்றும் கோட்டயம் மாவட்டங்களில் உள்ள கோழிப்பண்ணைகளில் திடீரென 10,000-க்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் உயிரிழந்தன. உயிரிழந்த கோழிகளின் ரத்த மாதிரிகள் போபாலில் உள்ள தேசிய விலங்கின நோய் பரிசோதனை மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. பரிசோதனை முடிவில், கோழிகளுக்கு பறவைக் காய்ச்சல் (Bird Flu) பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
கேரளாவில் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, தமிழக-கேரள எல்லை மாவட்டங்களில் சுகாதாரத்துறை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லையோர மாவட்டங்களில் கண்காணிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சுமார் 1,100 கோழிப்பண்ணைகளைக் கொண்ட நாமக்கல் மண்டலத்தில், பண்ணையாளர்கள் தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். நாமக்கல், சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் மட்டும் சுமார் 6 கோடி கோழிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
பண்ணைகள் முழுவதும் தொடர்ச்சியாகக் கிருமிநாசினி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பண்ணை நுழைவாயில்களில் ரசாயனக் கரைசல் கலந்த நீர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர்களும், வாகனங்களும் இந்தக் கரைசலில் கடந்த பின்னரே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். வெளியில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும் தீவிர கிருமிநாசினி சுத்திகரிப்புக்கு பிறகே பண்ணைக்குள் நுழைய முடிகிறது.
நாமக்கல் பகுதியில் நிலவும் தட்பவெப்ப நிலை மற்றும் பண்ணைகளில் கடைபிடிக்கப்படும் கடுமையான உயிரியல் பாதுகாப்பு முறைகள் (Bio-security measures) காரணமாக, இங்கு பறவைக் காய்ச்சல் கிருமிகள் பரவ வாய்ப்பில்லை என வல்லுநர் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், எவ்வித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாமல் இருக்க பண்ணையாளர்கள் தொடர்ந்து விழிப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
