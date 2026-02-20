பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் சேர்க்க இதுவே கடைசி வாய்ப்பு: அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

Birth certificate : இந்தியக் குடிமக்களின் மிக முக்கியமான ஆவணமாகக் கருதப்படும் பிறப்புச் சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரைப் பதிவு செய்ய மத்திய அரசு 2026 செப்டம்பர் 26 வரை இறுதிக்கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. இந்த வாய்ப்பைத் தவறவிட்டால் இனி வரும் காலங்களில் பெயர் சேர்ப்பது இயலாத காரியம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறப்புப் பதிவு: ஒரு குழந்தையின் முதல் உரிமை
ஒரு குழந்தையின் பிறப்பைத் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் பதிவு செய்வது அந்த குழந்தையின் அடிப்படை உரிமையாகும். இதுவே அக்குழந்தையின் சட்டப்பூர்வ குடியுரிமைக்கான முதன்மையான அத்தாட்சியாகும். 1969-ஆம் ஆண்டு பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவுச் சட்டத்தின்படி, குழந்தை பிறந்த 21 நாட்களுக்குள் எவ்விதக் கட்டணமுமின்றிப் பதிவு செய்து பிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால், வெறும் பிறப்புச் சான்றிதழ் மட்டும் போதுமானதல்ல; அதில் குழந்தையின் பெயர் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அது முழுமையான மற்றும் செல்லத்தக்க ஆவணமாகக் கருதப்படும்.
எந்தெந்தச் சேவைகளுக்குப் பிறப்புச் சான்றிதழ் அவசியம்?
குழந்தைகளைப் பள்ளியில் சேர்ப்பது முதல், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License), பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா பெறுவது வரை அனைத்து இடங்களிலும் பிறப்புச் சான்றிதழ் இன்றியமையாதது. குறிப்பாக, வெளிநாட்டில் குடியேற நினைப்பவர்களுக்கு இது மிக முக்கியமான ஆவணம். தற்போது மத்திய அரசு பிறப்புச் சான்றிதழை அனைத்து அரசுச் சேவைகளுக்கும் "ஒற்றை அடையாள ஆவணமாக" (Single Document) மாற்றத் திட்டமிட்டுள்ளது. எனவே, பெயர் இல்லாத சான்றிதழ்கள் மூலம் வருங்காலத்தில் எந்தவொரு அரசுப் பலன்களையும் பெற முடியாத நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
தாமதக் கட்டணம் மற்றும் பெயர் சேர்க்கும் முறை
குழந்தையின் பிறப்பு பெயரின்றிப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் எவ்விதக் கட்டணமுமின்றிப் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் எழுத்துப்பூர்வமான உறுதிமொழி அளித்துப் பெயரைப் பதிவு செய்யலாம். ஒருவேளை 12 மாதங்கள் கடந்துவிட்டால், 15 ஆண்டுகள் வரை 200 ரூபாய் தாமதக் கட்டணம் செலுத்திப் பெயரை இணைக்கலாம். சட்டப்படி 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பெயர் சேர்க்க இயலாது என்ற நிலை இருந்த போதிலும், தற்போது இந்தியத் தலைமைப் பதிவாளரின் சிறப்பு அறிவுறுத்தலின்படி ஒரு அரிய வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இனி காலவகாசம் வழங்கப்படாது எனவும் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 செப்டம்பர் வரை வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்புச் சலுகை
01.01.2000-க்கு முன்னதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட பிறப்புகளுக்கும், 01.01.2000-க்குப் பிறகு 15 ஆண்டுகள் கடந்த பதிவுகளுக்கும் பெயர் சேர்க்கும் கால அவகாசம் தற்போது 26.09.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் தங்களின் சான்றிதழில் பெயர் உள்ளதா என்பதை உடனடியாகச் சரிபார்க்க வேண்டும். பெயர் விடுபட்டிருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி, மாநகராட்சி அலுவலகங்கள் அல்லது வட்டாட்சியர் மற்றும் பேரூராட்சி அலுவலகங்களை அணுகி, கல்விச் சான்றிதழ் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பித்து இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
மாவட்ட ஆட்சியரின் முக்கிய அறிவுறுத்தல்
தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரியங்கா பங்கஜம் ஐஏஎஸ் அவர்கள் இது குறித்துத் தெரிவிக்கையில், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி முதல்வர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தில் பயிலும் மாணவர்களின் சான்றிதழ்களைச் சரிபார்த்து, பெயர் இல்லாத நேர்வுகளில் உரியக் காலக்கெடுவிற்குள் பெயர் பதிவு செய்ய வழிகாட்ட வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதுவே கடைசி வாய்ப்பு என்பதால், எதிர்காலச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க பொதுமக்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பினை உடனே பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்கவில்லையா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அரிய வாய்ப்பு!
மேலும் படிக்க | பிறப்புச் சான்றிதழ் முதல் பட்டா மாறுதல் வரை: தமிழக அரசின் 5 அதிரடி அறிவிப்புகள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ