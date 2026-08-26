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பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் பதிவு : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு!

Kallakurichi : பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் பதிவு செய்வது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 26, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:08 PM IST
பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் பதிவு : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: Birth Certificate, Kallakurichi

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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