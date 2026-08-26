/பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் பதிவு : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு!

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பிறந்து 15 ஆண்டுகள் கடந்தும் பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் சேர்க்கப்படாமல் உள்ளவர்கள், வரும் செப்டம்பர் 26-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது பெயரைப் பதிவு செய்து சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பத்மஜா தெரிவித்துள்ளார்.
பிறப்புப் பதிவு என்பது ஒவ்வொரு குழந்தையின் முதல் உரிமையாகும். 1969-ஆம் ஆண்டின் பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவுச் சட்டத்தின்படி, குழந்தை பிறந்த 21 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்து இலவசமாகப் பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டால் மட்டுமே அது முழுமையான ஆவணமாகக் கருதப்படும். பள்ளிச் சேர்க்கை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட், விசா, மத்திய - மாநில அரசுப் பணிகள் மற்றும் குடியுரிமை பெறுவதற்குப் பிறப்புச் சான்றிதழ் மிக இன்றியமையாத ஆவணமாகும்.
பெயர் குறிப்பிடாமல் பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் குழந்தையின் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் உரிய பிறப்பு - இறப்புப் பதிவாளரிடம் எழுத்துப்பூர்வ உறுதிமொழி அளித்துக் கட்டணமின்றி பெயர் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். 12 மாதங்கள் கடந்த பின்னர் 15 ஆண்டுகளுக்குள் என்றால், ரூ.200/- தாமதக் கட்டணம் செலுத்திப் பெயரைப் பதிவு செய்துகொள்ள முடியும்.
பொதுவாக 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பெயர் பதிவு செய்ய இயலாது என்றிருந்த விதிகளில், பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு பிறப்பு-இறப்பு விதிகள் 2000-ல் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது, 15 ஆண்டுகள் கடந்தும் இதுவரை பெயர் சேர்க்கப்படாத பிறப்புகளுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கியுள்ள சிறப்புக் கால அவகாசம் வரும் 2026 செப்டம்பர் 26-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.
15 ஆண்டுகள் கடந்தும் பெயர் பதிவு செய்யாதவர்கள் தங்களது பழைய பிறப்புச் சான்றிதழ், பள்ளி அல்லது கல்லூரி மாற்றுச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை (ரேஷன் அட்டை) ஆகிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கிராம ஊராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் நடைபெற்ற பிறப்புகளுக்குச் சம்பந்தப்பட்ட பிறப்பு-இறப்புப் பதிவாளரிடமும், நகராட்சிப் பகுதிகளில் நிகழ்ந்த பிறப்புகளுக்கு நகராட்சி அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பித்துப் பெயருடன் கூடிய பிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இனிவரும் காலங்களில் இத்திட்டத்திற்கு எவ்வித கால அவகாச நீட்டிப்பும் வழங்கப்பட மாட்டாது என இந்தியத் தலைமைப் பிறப்பு-இறப்புப் பதிவாளர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, பிறப்புச் சான்றிதழில் இதுவரை பெயர் சேர்க்காத பொதுமக்கள் இந்த அரிய இறுதி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உரிய காலத்திற்குள் விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.