  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்து பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்கலாமா? அப்டேட்

டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்து பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்கலாமா? அப்டேட்

Birth Certificate : பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்க டிரைவிங் லைசென்ஸ் ஆவணமாக பயன்படுத்தலாமா? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 11, 2026, 04:57 PM IST
  • பிறப்புச் சான்றிதழ் இன்னும் வாங்கவில்லையா?
  • மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கும் முக்கிய அப்டேட்
  • டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்து விண்ணப்பிக்கலாமா?

டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்து பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்கலாமா? அப்டேட்

Birth Certificate : பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்குவது குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. வரும் செப்டம்பர் மாதம் 26 ஆம் தேதிக்குள் பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்காதவர்கள் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் இதற்கு மேல் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படாது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பான அறிவிப்புகள் ஏற்கனவே மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மூலம் அந்தந்த மாவட்ட மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் இது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்து பிறப்புச் சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா? என்ற அப்டேட்டையும் கொடுத்துள்ளார். இது குறித்த அவருடைய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.

பிறப்புச் சான்றிதழ் அப்டேட்

பிறப்பு பதிவு குழந்தையின் முதல் உரிமை பிறப்பு சான்றிதழ் குழந்தையின் சட்டப்பூர்வ குடியுரிமைக்கான அத்தாட்சி குழந்தை பிறந்த 21 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்து இலவச பிறுப்பு சான்றிதழ் பெற பிறப்பு பதிவு சட்டம்-1969 வழிவகை செய்கிறது. பிறப்பு சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்தால் மட்டும் அது முழுமையான சான்றிதழ் ஆகும். பிறப்பு சான்றிதழ் குழந்தை பள்ளியில் சேர, வாக்களார் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் பெற, பாஸ்போர்ட், விசா உரிமம், அயல்நாட்டில் குடியுரிமை பெற இன்றியமையாத ஆவணமாக உள்ளது.

பிறப்புச் சான்றிதழ் எந்த தேதிக்குள் பெற வேண்டும்?

ஒரு குழந்தையின் பிறப்பு, பெயரின்றி பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பின் அக்குழந்தையின் பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 12 மாதத்திற்குள் குழந்தையின் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் எழுத்து வடிவிலான உறுதிமொழியை சம்மந்தப்பட்ட பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரிடம் அளித்து எவ்வித கட்டணமுமின்றி பெயர் பதிவு செய்திடலாம். 12 மாதங்களுக்குப் பின் பதினைந்து வருடங்களுக்குள் ரூ.200/- தாமதக் கட்டணம் செலுத்தி குழந்தையின் பெயரினை பதிவு செய்திடலாம். 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்ய இயலாது.

மத்திய அரசு கொடுத்துள்ள முக்கிய அப்டேட்

இந்திய தலைமை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரின் அறிவுரையின்படி 01.01.2000- அன்றுக்கு முன்னர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பிறப்புகளுக்கும், 01.01.2000 அன்றுக்கு பிறகு 15 ஆண்டுகள் கடந்த பிறப்பு பறிவுகளுக்கும், குழந்தை பெயர் வைத்து பிறப்பு சான்று பெற 26.09.2026 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பிறப்பு செய்யப்பட்டுள்ள நகராட்சி அல்லது சம்மந்தப்பட்ட வட்டாட்சியர், பேரூரட்சி அலுவலரிடம் உய ஆதாரங்களுடன் (கல்வி சான்று, ஓட்டுநர் உரிமம்) விண்ணப்பிக்கலாம்.

இனி காலவகாசம் கிடையாது

இவ்வாறான கால அவகாச நீட்டிப்பு இனிவரும் காலங்களில் வழங்கிட இயலாது என இந்திய தலைமை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த அரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொண்டு பெயருடன் கூடிய பிறப்பு சானறிதழ் பெற்றிட மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

1. பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் பதிவு செய்யக் கடைசித் தேதி எது?

மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர் சேர்க்க செப்டம்பர் 26, 2026 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்குப் பிறகு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட மாட்டாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. யார் யாரெல்லாம் இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்?

ஜனவரி 1, 2000-க்கு முன்னர் பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள். ஜனவரி 1, 2000-க்குப் பிறகு பிறந்து, 15 ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்னும் பெயர் பதிவு செய்யாதவர்கள்.

3. பெயர் பதிவு செய்ய எவ்வளவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்?

குழந்தை பிறந்த 12 மாதங்களுக்குள் பெயர் பதிவு செய்யக் கட்டணம் ஏதுமில்லை, இலவசம். 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு 15 ஆண்டுகளுக்குள் பதிவு செய்ய ரூ. 200 தாமதக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

4. 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டால் பெயர் பதிவு செய்ய முடியுமா?

சாதாரணமாக 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பெயர் பதிவு செய்ய இயலாது. ஆனால், தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, வரும் 26.09.2026-க்குள் விண்ணப்பித்துப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

5. பெயர் பதிவு செய்ய என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?

பெயருடன் கூடிய பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற கல்விச் சான்றிதழ், ஓட்டுநர் உரிமம், பெற்றோர் அல்லது காப்பாளரின் எழுத்துப்பூர்வமான உறுதிமொழி.

6. எங்கு சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி அலுவலகம், பேரூராட்சி அலுவலகம், வட்டாட்சியர் அலுவலகம்.

7. பெயருடன் கூடிய பிறப்புச் சான்றிதழ் ஏன் அவசியம்?

குழந்தையின் சட்டப்பூர்வ குடியுரிமைக்கு இதுவே முதல் அத்தாட்சி. மேலும், பள்ளிச் சேர்க்கை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட், விசா மற்றும் வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற இது மிக முக்கியமான ஆவணமாகும்.

