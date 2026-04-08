பிறப்புச் சான்றிதழ் முக்கிய அப்டேட்! தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு

Birth Certificate : புதிய கல்வியாண்டு தொடங்க உள்ளதையொட்டி தனியார் பள்ளிகள் மாணவர் சேர்க்கையை தொடங்கியுள்ளன. எல்கேஜி, யுகேஜி உள்ளிட்ட வகுப்புகளுக்கு குழந்தைகள் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. இது தொடர்பாக ஊர் ஊராக தனியார் பள்ளிகள் விளம்பரம் செய்து வருகின்றனர். இந்த நேரத்தில் பெற்றோர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து ஒரு முக்கிய அறிவப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை உங்கள் குழந்தைக்கு பிறப்புச் சான்றிதழ் பெறவில்லை என்றால் அதை உடனே பெற்றுக் கொள்ளவும். இதற்கான காலவகாசம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் வரை மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிறப்புச் சான்றிதழ் இலவசமாக பெறுவது எப்படி, குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் பிறப்புச் சான்றிதழ் பெறாதவர்கள் எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பிறப்புச் சான்றிதழ் தொடர்பான முழுமையான வழிகாட்டுதலை இப்போது அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவிப்பில் பிறப்புச் சான்றிதழ் பெறுவது தொடர்பான தமிழ்நாடு அரசின் வழிகாட்டுதல் இடம்பெற்றுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பிறப்புச் சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?
பிறப்பு பதிவு குழந்தையின் முதல் உரிமை பிறப்பு சான்றிதழ் குழந்தையின் சட்டபூர்வ குடியுரிமைக்கான அத்தாட்சி குழந்தை பிறந்த 21 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்து இலவச பிறப்பு சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்தால் மட்டுமே அது முழுமையான பிறப்பு சான்றிதழ் ஆகும்.
குழந்தை பள்ளியில் சேர வாக்களார் அடையாள அட்டை பெற ஓட்டுநர் உரிமம் பெற பாஸ்போர்ட் விசா உரிமம் பெற அயல்நாட்டில் குடியுரிமை பெற பிறப்பு சான்றிதழ் இன்றியமையாத ஆவணமாக உள்ளது.
ஒரு குழந்தையின் பிறப்பு பெயரின்றி பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பின் அக்குழந்தையின் பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 12 மாதத்திற்குள் குழந்தையின் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் எழுத்து வடிவிலான உறுதிமொழியை சம்மந்தப்பட்ட பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரிடம் அளித்து எவ்வித கட்டணமின்றி பெயர் பதிவு செய்யலாம் 12 மாதங்களுக்குப் பின் பதினைந்து வருடங்களுக்குள் ரூ.200/- தாமதக் கட்டணம் செலுத்தி குழந்தையின் பெயரினை பதிவு செய்திடலாம் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் குழந்தையின் பெயரினை பதிவு செய்ய இயலாது.
இந்திய தலைமை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரின் அறிவுரைப்படி 01.01.2000-க்கு முன்னர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பிறப்புகளுக்கும் 01.01.2000-க்கு பிறகு 15 ஆண்டுகள் கடந்த பிறப்பு பதிவுகளுக்கும் குழந்தை பெயர் வைத்து பிறப்பு சான்று பெற 26.09.2026 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே குழந்தையின் பெயரின்றி பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி வட்டாட்சியர் அலுவலரிடம் உரிய ஆதாரங்களுடன் (கல்வி சான்று, ஓட்டுநர் உரிமம் ) விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறான கால அவகாச நீட்டிப்பு இனிவரும் காலங்களில் வழங்கிட இயலாது என இந்திய தலைமை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொண்டு குழந்தை பெயருடன் கூடிய பிறப்பு சான்றிதழ் பெற்றிட வேண்டும் என கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுவான கேள்வி பதில்கள்
1. பிறப்புச் சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரை எவ்வித கட்டணமும் இன்றி எந்த மாதத்திற்குள் பதிவு செய்யலாம்?
குழந்தை பிறந்த 21 நாட்களுக்குள் பிறப்பைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு பெயரின்றி பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் எவ்வித கட்டணமும் இன்றி பெயரைப் பதிவு செய்து சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
2. 12 மாதங்கள் கடந்த பிறகு குழந்தையின் பெயரைப் பதிவு செய்ய முடியுமா? அதற்கான கட்டணம் எவ்வளவு?
நிச்சயமாக முடியும். 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு 15 ஆண்டுகளுக்குள் குழந்தையின் பெயரைப் பதிவு செய்ய ரூ.200/- தாமதக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். சாதாரண விதிமுறைப்படி 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பெயர் பதிவு செய்ய இயலாது.
3. தற்போது தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள சிறப்பு கால அவகாசம் என்ன?
01.01.2000-க்கு முன்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட பிறப்புகளுக்கும், 01.01.2000-க்கு பிறகு 15 ஆண்டுகள் கடந்த பிறப்பு பதிவுகளுக்கும் பெயர் சேர்த்து சான்றிதழ் பெற, இந்திய தலைமை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளரின் அறிவுரைப்படி 26.09.2026 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. பழைய பதிவுகளில் பெயர் சேர்க்க என்னென்ன ஆதாரங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
பெயரின்றி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பழைய பிறப்பு பதிவுகளில் பெயர் சேர்க்க விரும்புவோர், குழந்தையின் கல்விச் சான்று (Mark sheet/Transfer Certificate) அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற உரிய ஆதாரங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி அல்லது வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
5. இந்த கால அவகாச நீட்டிப்பு மீண்டும் வழங்கப்படுமா?
இல்லை. இவ்வாறான கால அவகாச நீட்டிப்பு இனிவரும் காலங்களில் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று இந்திய தலைமை பிறப்பு இறப்பு பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, பொதுமக்கள் இந்த இறுதி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி பெயருடன் கூடிய பிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேலும் படிக்க | பிறப்புச் சான்றிதழ் வாங்கவில்லையா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அரிய வாய்ப்பு!
மேலும் படிக்க | பிறப்புச் சான்றிதழ் முதல் பட்டா மாறுதல் வரை: தமிழக அரசின் 5 அதிரடி அறிவிப்புகள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ