  2026ஐ குறிவைக்கும் பாஜக! சென்னையில் கூடுதல் கவனம்! யார் யாருக்கு சீட்?

2026ஐ குறிவைக்கும் பாஜக! சென்னையில் கூடுதல் கவனம்! யார் யாருக்கு சீட்?

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெற்ற வாக்கு வங்கியின் அடிப்படையில், வெற்றி வாய்ப்புள்ள 65 தொகுதிகளை பாஜக அடையாளம் கண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:13 PM IST
  • 2026-ஐ குறிவைக்கும் பாஜக.
  • 65 தொகுதிகள் அடங்கிய மெகா லிஸ்ட்!
  • சென்னையிலும் கோவையிலும் கூடுதல் கவனம்!

2026ஐ குறிவைக்கும் பாஜக! சென்னையில் கூடுதல் கவனம்! யார் யாருக்கு சீட்?

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், தமிழக பாஜக தனது தேர்தல் வியூகங்களை வகுப்பதில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெற்ற வாக்கு வங்கியின் அடிப்படையில், வெற்றி வாய்ப்புள்ள 65 தொகுதிகளை அக்கட்சி அடையாளம் கண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த உத்தேச பட்டியலை மாநில பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா ஆகியோரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார். பாஜக தயார் செய்துள்ள பட்டியலில் மொத்தம் 65 இடங்கள் உள்ளன. அதில் 50 தொகுதிகள் பாஜக நேரடியாக போட்டியிட விரும்பும் இடங்கள். 15 தொகுதிகள் தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள். 

மேலும் படிக்க - 2026 தேர்தல்: திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிக்கான நேரம் வந்தாச்சு? மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்!

சென்னையில் 8 இடங்கள்! - பாஜகவின் புதிய குறி

இந்த 50 தொகுதிகளில் 35 தொகுதிகள், கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்ற நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு உட்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமுள்ள இடங்கள் சாதிவாரி கணக்குகள் மற்றும் கட்சி வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. தலைநகர் சென்னையில் கட்சியை வளர்க்கும் நோக்கில், பட்டியலில் 8 தொகுதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக தென் சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மயிலாப்பூர், தியாகராய நகர், விருகம்பாக்கம் மற்றும் வேளச்சேரி ஆகியவை இதில் அடங்கும். கடந்த தேர்தலில் இங்கு பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் 27% வாக்குகள் பெற்று அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளியது பாஜகவிற்கு நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி

பாஜகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் கன்னியாகுமரியில் குளச்சல், கிள்ளியூர், கன்னியாகுமரி மற்றும் நாகர்கோவில் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட அக்கட்சி விரும்புகிறது. அதேபோல, கோயம்புத்தூரில் கோயம்புத்தூர் வடக்கு, தெற்கு, கவுண்டம்பாளையம், பல்லடம், சூலூர் மற்றும் சிங்காநல்லூர் ஆகிய 6 தொகுதிகளைக் குறிவைத்துள்ளது. 2024 தேர்தலில் அண்ணாமலை கோவையில் 33% வாக்குகள் பெற்றது இதற்கு முக்கியக் காரணம். அமித் ஷா இந்த மாதம் தமிழகம் வரும்போது, இந்த பட்டியலை அடிப்படையாக கொண்டு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வேளச்சேரியில் நிலவும் போட்டி

சென்னை வேளச்சேரி தொகுதியில் திமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளின் இளைஞரணி தலைவர்கள் நேருக்கு நேர் மோதும் சூழல் உருவாகி வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வேளச்சேரி தொகுதியில் திமுக சார்பில், அக்கட்சியின் மாநில இளைஞரணி துணை செயலாளர் ஜோயல் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மறுபுறம், பாஜகவில் வேட்பாளர் தேர்வில் போட்டி நிலவுகிறது. வேளச்சேரி தொகுதியில் போட்டியிட பாஜகவின் மூத்த நிர்வாகியான டால்பின் ஸ்ரீதர் நீண்ட நாட்களாக விருப்பம் தெரிவித்து வருகிறார். 

இந்த சூழலில், பாஜக மாநில இளைஞரணி தலைவர் எஸ்.ஜி. சூர்யா வேளச்சேரியை குறிவைத்து தனது காய்களை நகர்த்தி வருகிறார். சமூக வாக்குகள் மற்றும் பொதுவான இந்து வாக்கு வங்கியை ஒருங்கிணைக்க சூர்யாவால் முடியும் என்று பாஜக மேலிடம் கருதுகிறது. பாஜக தேசிய அமைப்பு பொது செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷ் மற்றும் மூத்த அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோர் மூலம் தனது வேட்புமனுவை சூர்யா ஏறக்குறைய உறுதி செய்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

நயினார் நாகேந்திரனின் கிரீன் சிக்னல்

சமீபத்தில் மதுரையில் நடைபெற்ற நாகேந்திர சேதுபதி இல்ல திருமண விழாவில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனும், எஸ்.ஜி. சூர்யாவும் கலந்து கொண்டனர். பின்னர் அங்கிருந்து இருவரும் ஒரே விமானத்தில் சென்னை திரும்பியுள்ளனர். இந்த தனிப்பட்ட பயணத்தின்போது, வேளச்சேரி தொகுதி நிலவரம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், சூர்யாவிற்கு நயினார் நாகேந்திரன் கிரீன் சிக்னல் காட்டிவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மாநிலத் தலைவருடன் சூர்யா காட்டும் இந்த திடீர் நெருக்கம், வேட்பாளர் தேர்வில் முக்கிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

மேலும் படிக்க - OPS திரும்புமா? 8-வது ஊதியக் குழுவில் மாற்றம் கோரி PM மோடிக்கு ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

