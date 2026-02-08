English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பாஜக - அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும் - டிடிவி தினகரன் பேட்டி!

பாஜக - அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும் - டிடிவி தினகரன் பேட்டி!

தமிழகத்தில் நடைபெறக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக - அதிமுக கூட்டணி 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அம்மாவின் கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என்றுதினகரன் தெரிவித்தார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 8, 2026, 02:28 PM IST
  • 200க்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி.
  • கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கப்படும்.
  • டிடிவி தினகரன் பேட்டி.

Trending Photos

வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
camera icon7
Lawyer
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
camera icon7
Team India
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Tamil Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
பாஜக - அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும் - டிடிவி தினகரன் பேட்டி!

தமிழகத்தில் நடைபெறக்கூடிய சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி 200க்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கப்படும் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இன்று கும்பகோணத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது தெரிவித்தார். கும்பகோணத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக நிர்வாகி இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக கும்பகோணம் வந்து இருந்த அமமுக பொதுச் செயலாளர்டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீடு - ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ், எச்டிஎப்சி வங்கிகளுடன் புதிய ஒப்பந்தம்

பாஜக - அதிமுக கூட்டணி

அப்போது, தமிழகத்தில் நடைபெறக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக - அதிமுக கூட்டணி 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அம்மாவின் கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என்று தினகரன் தெரிவித்தார். அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் மேலும் பல கட்சிகள் இணையும் அவ்வாறு இணைந்த பின்ஒவ்வொரு கட்சியும் போட்டியிடும் தொகுதிகள்முடிவு செய்யப்படும் என்றார். இன்று தஞ்சாவூர் அருகே திருவையாறு வரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பீர்களா? என கேட்டதற்கு பிரிவிற்கு வருகிறார்களா என செய்தியாளர்களிடம் திருப்பி கேட்டார்.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி

எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் ஒரே மேடையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுவீர்களா? என கேட்டதற்கு ஒரே கூட்டணியாக இருக்கும் பொழுது சேர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவேன் என தெரிவித்தார். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் முரண்பட்ட நிலையில் உள்ளது என்றும், கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச காங்கிரசில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதுஎன கார்த்திக் சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால்  திமுகவில் குழு இன்னும் அமைக்கப்படவில்லை என கார்த்திக் சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். திமுக கூட்டணியில் தான் குழப்பம் உள்ளது அதிமுக கூட்டணி தெளிவாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

அதிமுக கூட்டணி

நடிகர் விஜய்யினால் திமுக கூட்டணிக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படுமே தவிர அதிமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக அமையும் என்றும் தினகரன் தெரிவித்தார். எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தேர்தல் அறிக்கை ஐந்து ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றக்கூடிய திட்டங்களே உள்ளது. தமிழகத்தில் திடீரென முளைத்த பல கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிட ஆளில்லாமல் உள்ளனர் என்றும்தினகரன் தெரிவித்தார். முன்னதாக தினகரன் திருமண மண்டபத்திற்குள் நுழையும்போது, அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு வெளியே வந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியனும் தினகரனும் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்டனர் அப்போது இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வணக்கம் தெரிவித்து கொண்டு அவரவர் பாதையில் சென்றனர்.

மேலும் படிக்க | TNPSC Group 2, 2A Mains Exam Cancelled: மறுதேர்வு தேதி, புதிய ஹால் டிக்கெட் அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
BJPADMK2026 Electionttv dinakaranDMK

Trending News