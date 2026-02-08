பாஜக - அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும் - டிடிவி தினகரன் பேட்டி!

தமிழகத்தில் நடைபெறக்கூடிய சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி 200க்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கப்படும் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இன்று கும்பகோணத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது தெரிவித்தார். கும்பகோணத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக நிர்வாகி இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக கும்பகோணம் வந்து இருந்த அமமுக பொதுச் செயலாளர்டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
பாஜக - அதிமுக கூட்டணி
அப்போது, தமிழகத்தில் நடைபெறக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக - அதிமுக கூட்டணி 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அம்மாவின் கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என்று தினகரன் தெரிவித்தார். அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் மேலும் பல கட்சிகள் இணையும் அவ்வாறு இணைந்த பின்ஒவ்வொரு கட்சியும் போட்டியிடும் தொகுதிகள்முடிவு செய்யப்படும் என்றார். இன்று தஞ்சாவூர் அருகே திருவையாறு வரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பீர்களா? என கேட்டதற்கு பிரிவிற்கு வருகிறார்களா என செய்தியாளர்களிடம் திருப்பி கேட்டார்.
எடப்பாடி பழனிச்சாமி
எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் ஒரே மேடையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுவீர்களா? என கேட்டதற்கு ஒரே கூட்டணியாக இருக்கும் பொழுது சேர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவேன் என தெரிவித்தார். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் முரண்பட்ட நிலையில் உள்ளது என்றும், கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச காங்கிரசில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதுஎன கார்த்திக் சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் திமுகவில் குழு இன்னும் அமைக்கப்படவில்லை என கார்த்திக் சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். திமுக கூட்டணியில் தான் குழப்பம் உள்ளது அதிமுக கூட்டணி தெளிவாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
அதிமுக கூட்டணி
நடிகர் விஜய்யினால் திமுக கூட்டணிக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படுமே தவிர அதிமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக அமையும் என்றும் தினகரன் தெரிவித்தார். எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தேர்தல் அறிக்கை ஐந்து ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றக்கூடிய திட்டங்களே உள்ளது. தமிழகத்தில் திடீரென முளைத்த பல கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிட ஆளில்லாமல் உள்ளனர் என்றும்தினகரன் தெரிவித்தார். முன்னதாக தினகரன் திருமண மண்டபத்திற்குள் நுழையும்போது, அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு வெளியே வந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியனும் தினகரனும் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்டனர் அப்போது இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வணக்கம் தெரிவித்து கொண்டு அவரவர் பாதையில் சென்றனர்.
