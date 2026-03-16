NDA கூட்டணியில் தவெக.. 51 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு? அண்ணாமலை பளீச்!

Tamil Nadu Latest Political News: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து வாக்கு எண்ணிக்கையானது மே 4 ஆம் தேதி நடைபெற இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் நேற்று (மார்ச் 16) அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசியல் களம் மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது.
NDA கூட்டணியின் இணையும் விஜய்?
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடர்பான கூட்டணி செய்திகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. NDA கூட்டணியில் இணையப்போவதில்லை, வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று தவெக இணை பொதுச் செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்து வருகிறார். அதேபோல் செங்கோட்டையனும் தவெக தனித்து போட்டியிடப்போவதாக சொல்லி வருகிறார். ஆனால் இதுவரையில் இது தொடர்பான எந்த ஒரு விளக்கத்தையும் அக்கட்சி தலைவர் விஜய் கூறவில்லை. இதனால் பாஜகவுடன் தவெக எங்கு கைகோர்த்து விடுமோ என்று அக்கட்சி தொண்டர்களுக்கே சந்தேகம் அதிகரித்து வருகிறது.
தவெக விஷயத்தில் இபிஎஸ் சொன்னதே இறுதியானது
இந்த நிலையில், தமிழக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தவெக NDA கூட்டணியில் இணைவது குறித்து பேசி உள்ளார். இது தொடர்பாக இன்று (மார்ச் 16) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியுடனான கூட்டணி குறித்து நாங்கள் எதுவும் சொல்லவில்லை. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லிவிட்டார். தவெகவுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என்று. அதோடு இந்த விஷயம் முடிந்து விட்டதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம்.
தவெகவிற்கு 51 தொகுதிகள்?
எங்கள் கூட்டணியின் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவர்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர். எனவே அவர் சொன்னதே இறுதியானது. தவெகவிற்கு 51 தொகுதிகள் என வரும் செய்திகள் எல்லாம் உண்மை அல்ல. கூட்டணியை வழிநடத்துபவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அதிக இடங்களில் போட்டியிடப்போவதும் அதிமுகதான். எனவே அவரது முடிவே இறுதியானது என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அண்ணாமலை, கரூரில் திமுக அட்டூழியம் குறைய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். மாவட்ட ஆட்சியரும், எஸ்.பி-யும் ஒரு தலைபட்சமாக செயல்பட்டது அனைவருக்கும் தெரியும். கடந்த தேர்தலில் ஈரோடு தொகுதியில் நடந்தது போல, கரூரிலும் பொதுமக்களை அடைத்து வைப்பதற்காக உணவகங்கள் பெயரில் 60 முதல் 70 பட்டிகள் வரை தயார் நிலையில் உள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் மூலம் இதுகுறித்த புகாரினை தேர்தல் ஆணையத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறோம்.
திமுக கூட்டணி பிரச்சனையை பேசாமல் விஜய்க்கு அட்வைஸ்
திமுக அலுவலகத்திற்கு போஸ்ட்மேன் போனால் கூட கூட்டணி வைப்பார்கள். பெரிய கூட்டணி அமைத்தது போல பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கம்யூனிஸ்ட், விசிக பேச்சு வார்த்தையில் பிரச்சனை உள்ளது. அதைப் பற்றி பேசாமல் 24 மணி நேரமும் விஜய்க்கு அட்வைஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தேர்தல் ஆணையம் கூறியது போல பொதுமக்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் ஆவணம் இருந்தால் மட்டும் எடுத்து செல்ல வேண்டும். 2021 தேர்தல் போலவே 2026லும் 36 நாட்கள் உள்ளது. ஜோதிமணிக்கு என்ன பிரச்சனை என்று தெரியவில்லை. தோல்வி பயத்தில் இருக்கிறார். 2022க்கு பிறகு ராகுல் காந்தி இதுவரை எத்தனை முறை தமிழ்நாடு வந்துள்ளார். தேர்தலுக்கு மட்டும் வருவது டூரிஸ்டர்கள் செய்யும் வேலை.
விளாத்திகுளம் விவகாரத்தில் உடற் கூராய்வு ரிப்போர்ட் இதுவரை வரவில்லை.
கரூர் சம்பவத்தின் போது அரசு மருத்துவமனைக்கு உதவி செய்வதற்காக முதலில் சென்றவர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர். ஆனால், செந்தில் பாலாஜி திமுக மருத்துவர் அணி என்று ஆம்புலன்ஸ்களை கூட்டிக்கொண்டு, நேரலையில் தொடர்ந்து விளம்பரம் செய்து கொண்டிருந்தார். விளாத்திகுளம் விவகாரத்தில் உடற் கூராய்வு ரிப்போர்ட் இதுவரை வரவில்லை. ஆனால், கரூர் சம்பவத்தில் உடனடியாக வழங்கப்பட்டது. கரூரில் 10 ரூபாய் பாலாஜி என்று சொன்னவுடன் செருப்பு வீசப்பட்டது. செந்தில் பாலாஜி நாளை சிபிஐ விசாரணைக்கு செல்கிறார். கடந்த ஒரு வாரமாக பதட்டத்தில் இருக்கிறார். முதலில் சிபிஐ விசாரணை முடிந்து வரட்டும் என பேசினார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ