  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திருப்பரங்குன்றம் மலை யாருக்கு சொந்தம்? 1923இல் வந்த தீர்ப்பு - அண்ணாமலை விளக்கம்

திருப்பரங்குன்றம் மலை யாருக்கு சொந்தம்? 1923இல் வந்த தீர்ப்பு - அண்ணாமலை விளக்கம்

BJP Annamalai Press Meet: இஸ்லாமியர்களுக்கு 3 இடமும், எஞ்சிய மலை முழுவதும் இந்துக்களுக்கே சொந்தம் என்றும் 1923ஆம் ஆண்டில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது என பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:18 PM IST

திருப்பரங்குன்றம் மலை யாருக்கு சொந்தம்? 1923இல் வந்த தீர்ப்பு - அண்ணாமலை விளக்கம்

BJP Annamalai Press Meet: சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

BJP Annamalai Press Meet: நீதிமன்றம் இதுவரை அளித்த தீர்ப்புகள்

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, "திருப்பரங்குன்றத்தில்  நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல் மத மோதலை திமுகவினர் உருவாக்க பார்க்கின்றனர். 1862 மற்றும் 1912ஆம் ஆண்டுகளில் ஆங்கிலேயே ஆட்சிக்காலத்தில் மலை மீது விளக்கு அமைக்க முயற்சித்தனர். அதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. 1920ஆம் ஆண்டிலேயே இந்து அமைப்புகள் மலையில் உள்ள கோவில்கள் குறித்து மனு அளித்தனர்.

1923ஆம் ஆண்டில் மதுரை நீதிமன்றம் தர்கா அமைந்துள்ள இடம் மற்றும் நெல்லித்தோப்பு எனும் இடம் குறித்து கூறியிருந்தது. இஸ்லாமியர்களுக்கு 3 இடமும் , எஞ்சிய மலை முழுவதும் இந்துக்களுக்கே சொந்தம் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியது. பிரிவியூ கவுன்சிலும் மலை இந்துக்களுக்கே சொந்தமானது என கூறியிருந்தது. கீழ் பகுதியான நெல்லித்தோப்பு, மலையை குடைந்து உருவாக்கியுள்ள படிகள், தர்கா மட்டுமே இஸ்லாமியர்களுக்கு சொந்தமானது என கூறியிருந்தது.

BJP Annamalai Press Meet: ரகுபதி தவறான தகவல்களை கூறுகிறார்

நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் ஏன் இந்த தீர்ப்பை கொடுத்தார். கடந்த அக்டோபர் 28ஆம் தேதி அன்று தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற கோவில் நிர்வாகத்திடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால் அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. பின்னர் மனுதாரர் நீதிமன்றம் சென்றார். மலையில் தீபத்தூணும் கோவிலுக்கு சொந்தமானது என நீதிபதி கூறிவிட்டார்.

சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தவறான தகவல்களை செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறியுள்ளார். 2014ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் மலையின் உயரமான இடத்தில் நின்று தீபம் ஏற்ற அனுமதி கேட்டிருந்தனர். ஆனால் மலையின் உச்சிப் பகுதி இசுலாமியர்களுக்கு சொந்தமானது என 2014ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. டிச. 1ஆம் தேதி தீர்ப்பில் நீதிபதி அதை தெளிவாக கூறியிருந்தார். தற்போது தீபத்தை உயரமான இடத்தில் ஏற்ற அனுமதி கேட்கவில்லை, தீபத்தூணில் ஏற்றவே அனுமதி கேட்டுள்ளனர். இதை அமைச்சர் ரகுபதி திரித்து கூறியுள்ளார்.

BJP Annamalai Press Meet: CISF படையினர் வந்ததில் தவறில்லை

1996ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பு என ஒன்றை கூறியிருந்தார். அது அந்த ஒரு ஆண்டுக்கான தீர்ப்பு. தீபத்திருவிழா நடைபெற குறைந்த நாளே இருந்ததால் கோவில் மண்டபத்தில் ஏற்ற அந்த ஆண்டில் சொல்லியிருந்தனர். தீபத்தூண் மலையின் உச்சியில் இல்லை, மலையின் உச்சியில் இருப்பது தர்காதான். டிசம்பர் 1ஆம் தேதி அன்று நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கொடுத்தார். டிசம்பர் 2ஆம் தேதி கோவில் செயல் அலுவலர் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். 

தர்கா சார்பில் மேல் முறையீடு செய்யலாம். ஆனால் கோவில் சொத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கோவிலின் செயல் அலுவலர் மேல் முறையீடுக்கு சென்றது ஏன்...?, டிசம்பர் 1 மற்றும் 2 தேதிகளில் நீதிபதி உத்தரவுப்படி காவல் ஆணையர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால், CISF வீரர்கள் சென்றதில் எந்த தவறும் இல்லை. CISF படையினர் பாதுகாப்புக்காக சென்றதில் எந்த தவறும் , அதிகார மீறலும் இல்லை.

BJP Annamalai Press Meet: நேற்று நடந்தது சட்டவிரோதம்

நேற்று முன்தினம் மாலை 6 மணிமுதல்  144 தடை உத்தரவு அமலில் இருந்ததாக கூறியுள்ளனர் . மாலை 6.05 மணிக்கு நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பின் 144 தடை உத்தரவு போடப்படவில்லை. அதற்கு முன்பே போடப்பட்டுள்ளது. நேற்று நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் மீண்டும் திருப்பரங்குன்றம் சென்றனர், 144 தடை உத்தரவு , மேல் முறையீடு என்று எதுவுமே இல்லாத சூழலிலும் நேற்று காவல்துறை மலையேற விடாமல் தடுத்துள்ளனர். நேற்று நடந்த கைது சம்பவம் சட்டவிரோதமாகும்.

BJP Annamalai Press Meet: கையெழுத்திட்ட இஸ்லாமியர்கள்

தர்காவில் இருந்து 15 மீட்டர் தள்ளி சென்று தீபம் ஏற்றுவதில் எங்களுக்கு  எந்த பிரச்னையும் இல்லை என 2005ஆம் ஆண்டில் பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங்கில் பங்கேற்று இஸ்லாமியர்கள் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு சிக்கந்தர் மலை என பெயர் வைத்துள்ளது திமுக. ராமநாதபுரம் எம்.பி.,  மலையில் சென்று பிரியாணி சாப்பிடுகிறார். மலையின் கீழ் இறைச்சிகளை வெட்டுகின்றனர், அதை தமிழக அரசு தடுக்கவில்லை. திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின் பல இந்துக் கோவில்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன. கோவில்களை இடிக்க நீதிமன்றம் மாலை உத்தரவிட்டால்,  மறுநாள் அதிகாலையிலேயே இடிக்கின்றனர். அதே நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால் இவர்கள் ஏற்பது இல்லை.

BJP Annamalai Press Meet: சிறுபிள்ளைத்தனமாக பதிவிட்டுள்ள முதல்வர்

தமிழகத்தில் ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தில் உள்ள மசூதி , தேவாலயங்களை திமுக இடித்தது உண்டா...? திமுக ஆட்சியில் 120 இந்துக் கோவில்களுக்கு மேல் தமிழகத்தில் இடிக்கப்பட்டுள்ளன. நாடாளுமன்றத்தில் தமிழகத்தில் இந்து மதவாத சக்திகள் மத மோதலை உருவாக்க பார்ப்பதாக என பேசுகின்றனர் திமுகவினர். நாடாளுமன்றத்தில் நாடகமாடுகின்றனர் திமுகவினர். கோவிலின் கீழே ஆடு, மாடுகளை வெட்டும்போது தடுக்காமல் இருந்தது திமுக. 

மதுரை மாநகரத்தையே  அல்லோலப்படுத்திவிட்டனர். மதுரைக்கு என்ன அரசியல் தேவை, வளர்ச்சி அரசியலா? ....... அரசியலா என சிறு பிள்ளைத்தனமாக பதிவிட்டுள்ளார் முதலமைச்சர். கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பு என்பது போல் பதிவிட்டுள்ளார். திருப்பரங்குன்றத்தில் நடப்பது குறித்து அமித்ஷாவிடம் எடுத்துரைத்தேன். CISF வீரர்கள் பின்வாங்காமல் அன்று  கைகலப்பில் ஈடுபட்டிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும்?.

BJP Annamalai Press Meet: பழங்கால வழக்கம்

திருப்பரங்குன்றம் தீபத்திற்காக பாஜகவினர் உயிரையும் கொடுப்போம். தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு வழக்கை  அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டிய வழக்கு இல்லை என உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கூறிவிட்டார். தர்காவில் இஸ்லாமியர்கள் வழிபாடு செய்யப்பட்டும், யாரும் அவர்களை தடுக்கவில்லை. இந்துக்கள் ஒரே ஒருநாள் தீபம் ஏற்றிக் கொள்கிறோம் என்றே கூறியுள்ளனர். மலையை எல்லோரும் பார்க்க முடியும், அங்கு தீபம் ஏற்றப்பட்ட பின் வீட்டில் ஏற்றுவர், இது பழங்காலம் முதல் இருந்து வரும் வழக்கம்.

BJP Annamalai Press Meet: மத்திய அரசு கவனிக்கிறது...

மத்திய அரசும், உள்துறை அமைச்சரும் திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சனையை கவனித்து வருகின்றனர். போராட்டத்தின்போது ஏதேனும் ஒரு பொதுச்சொத்தை பாஜகவினர், இந்து அமைப்பினர் சேதப்படுத்தினரா? மதுரை காவல்துறை தான் கலவரத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மக்களுக்காக நிற்பது கட்சிகளின் கடமை, நாங்கள் மக்கள் மனநிலையை உணர்ந்து அவர்கள் பக்கம் நிற்கிறோம். 1996, 2014, 2017 தீர்ப்புகளை நீதிபதி சுவாமிநாதன் மீறவில்லை... கோவில் செயல் அலுவலர் தனது அலைப்பேசியை அணைத்து வைத்துவிட்டார் , காணொலி காட்சி வாயிலாகவும் அவர் இணையவில்லை.

டிசம்பர் 1ஆம் தேதியில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, டிசம்பர் 3ஆம் தேதி தீபம் ஏற்றப்படாத பின்னர்தான் CISF வீரர்களை அனுப்பினார், உதயநிதிக்கு CISF என்றாலே என்னவென்று தெரியாது. ஜி.ஆர். சாமிநாதன் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த பின்னரே தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்" என்றார்.

BJP Annamalai Press Meet: சபரிமலை தீர்ப்பு 

சபரிமலை கோவிலில் பெண்கள் நுழைவு குறித்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அமல்படுத்தப்படாதது குறித்த கேள்விக்கு, "திருப்பரங்குன்றத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் தீபத்தூணில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டது , கடந்த 100 ஆண்டுகளாகத்தான் அங்கு தீபம் ஏற்றப்படவில்லை. எனவே தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுமாறு கூறியுள்ளோம்.

ஆனால் சபரிமலையில் 100 ஆண்டுக்கு முன் பெண்கள் சென்றார்களா...? ஆண்டாண்டு காலமாக இருக்கும் வழக்கத்தை மாற்றும் விதமாக, பெண்களும் உள்ளே செல்லலாம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதால் அதை எதிர்த்தோம். சபரிமலையாக இருந்தாலும், திருப்பரங்குன்றமாக இருந்தாலும் சரி இந்து மக்கள் உணர்வு... அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்... எது நியாயமோ... அதுதான் முக்கியம். சபரிமலை போராட்டத்தை மக்கள் பார்த்தார்கள், அது தவறு என்று புரிந்துகொண்டார்கள். அதனால் கேரளா அரசு தனது நிலையை மாற்றியது.

BJP Annamalai Press Meet: திசைத்திருப்பும் திமுக

மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடங்களுடன் 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெல்லும். இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக பாஜகவினர் யாரும் இதுவரை பேசவில்லை. மதுரை முதலீட்டாளர்  மாநாட்டை தடுக்கும் எண்ணத்துடன் நாங்கள் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தவில்லை. திமுகதான் திசை திருப்பும் விதமாக பிரச்சனையை ஏற்படுத்தியது. 144 தடை இருந்தாலும் 3 பேர் வரை அனுமதிக்கலாம். 3 பேரை அனுமதித்து தீபம் ஏற்ற அனுமதித்து இருக்கலாமே...?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ThiruparankundramAnnamalaiBJPTamil NewsTamilnadu

