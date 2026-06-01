/அண்ணாமலை போடும் புது கணக்கு.. புதிய கட்சி தொடங்கவில்லை! பிளானே வேற

தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்கப்போவதாக கடந்த ஓராண்டு மேலேயே பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த பேச்சு தற்போது மீண்டும் அடிப்பட்டுள்ளது. அதாவது, அவர் முதலில் ஒரு இயக்கம் தொடக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து இத்தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
2011 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்று கிட்டத்தட்ட 9 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வந்த அண்ணாமலை, 2020 ஆம் ஆண்டில் திடீரென பாரதிய ஜனதா கட்சியில் (BJP) இணைகிறார். அவருக்கு தமிழக மாநில தலைவர் என்ற பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் அதற்கு முன்பாக பாஜக இருந்த நிலைக்கும் அண்ணாமலையின் வருகைக்கு பின் இருக்கும் நிலைக்கு பல்வேறு மாற்றங்கள் உள்ளன.
அவரது தலைமையில் பாஜக தமிழகத்தில் நல்ல வளர்ச்சியை பெற்றது என்று சொல்லலாம். அதாவது மக்கள் மத்தியில் முன்பை விட நல்ல செல்வாக்கை பெறுகிறது. இந்த சூழலில், 2025 ஆம் ஆண்டு அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி உறுதியான பின்னர் அண்ணாமலை அப்பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு நயினார் நாகேந்திரன் தலைவராக பொறுப்பேற்றார்.
ஆனால் இந்த மாற்றம் அவர்களுக்கு பெரிதாக கைக்கொடுக்கவில்லை. 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் 4 இடங்களில் வென்ற பாஜக, 2026ல் வெறும் 1 இடத்தில் மட்டுமே வென்றது. அதிமுக 47 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இந்த நிலையில்தான், பாஜகவின் இந்த வீழ்ச்சியை தொடர்ந்து அண்ணாமலை புதிய இயக்கத்தை தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் உலாவி வருகிறது.
முதலில் அண்ணாமலை ஒரு புதிய கட்சியை தொடங்க உள்ளார் என்ற தகவல் பல நாட்களாக வந்த மயமாக இருந்தன. ஆனால் தற்போது அவர் முதல் படியாக ஓர் இயக்கத்தை கட்டமைக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அண்ணாமலை தற்போது We The Leaders என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். இது கோவையை மைப்படுத்தி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இதை இயக்கமாக மாற்ற திட்டமிட்டிருக்கிறார். இதனுடைய பெயரை மாற்றி செயல்படுத்த இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களை கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு அரசியல் சார்ந்த பயிற்சி அளிக்க அண்ணாமலை திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதனால் தற்போதைக்கு புதிய கட்சியை தொடங்கும் திட்டத்தில் அண்ணாமலை இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த இயக்கத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வரவேற்பை பொறுத்து கட்சி தொடங்கலாமா வேண்டாமா என்ற முடிவை எடுக்க அண்ணாமலை ஆலோசித்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
தமிழக அரசியலில் அண்ணாமலையின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேரடியாக கட்சி தொடங்காமல், இளைஞர்களை திரட்டி இயக்கம் மூலம் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்த அவர் எடுக்கும் இந்த வியூகம், அவருக்கு மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் செல்வாக்கை சோதித்தறியும் ஒரு முக்கிய பரீட்சையாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.