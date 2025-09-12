குடியரசு துணைத் தலைவராகும் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்! அவருக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள்!

இந்தியாவின் 15வது துணை குடியரசு தலைவராக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூத்த பாஜக தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இன்று செப்டம்பர் 12 காலை புது டெல்லியில் உள்ள குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட விழாவில், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். முன்னாள் துணை குடியரசு தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர், கடந்த ஜூலை மாதம் 21ம் தேதி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, புதிய துணை குடியரசு தலைவருக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த தேர்தலில், NDA சார்பில் மகாராஷ்டிர ஆளுநராக இருந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார். அவரை எதிர்த்து, இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிட்டார்.
பதிவான வாக்குகள்
மொத்தம் 781 எம்பி.க்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில் பிஜு ஜனதா தளம், பி.ஆர்.எஸ்., அகாலி தளம் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் தேர்தலை புறக்கணித்தன. இதனால், 767 எம்பி.க்கள் மட்டுமே தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்தனர். பதிவான வாக்குகளில் 15 வாக்குகள் செல்லாதவை என அறிவிக்கப்பட்டன. வெற்றி பெறுவதற்கு 385 வாக்குகள் தேவைப்பட்ட நிலையில், சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் 452 வாக்குகளை பெற்று அமோக வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சுதர்சன் ரெட்டி 300 வாக்குகளை பெற்றார்.
ஆளுநர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா
துணை குடியரசு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தான் வகித்து வந்த மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவரது ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொண்ட குடியரசு தலைவர் மாளிகை, குஜராத் ஆளுநரான ஆச்சார்யா தேவ்ரத், மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநர் பொறுப்பை கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று அறிவித்துள்ளது. இன்று குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் விழாவில் பிரதமர், மத்திய அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பல முக்கிய தலைவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கிடைக்கப்போகும் சலுகைகள்!
துணை குடியரசு தலைவருக்கு பல்வேறு அதிகாரங்களுடன், பல பிரத்யேக சலுகைகளும், வசதிகளும், அதிக ஊதியமும் வழங்கப்படுகின்றன. நாட்டின் 15வது துணைக் குடியரசு தலைவராக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்றுள்ள நிலையில் அவருக்கு கிடைக்கப்போகும் சலுகைகள் பற்றி பார்ப்போம். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி, துணை குடியரசு தலைவருக்கு மாத ஊதியம் ரூ.4 லட்சம் ஆகும். இது வருமான வரிக்கு உட்படாதது. ஊதியத்தைத் தவிர தினசரி படி, பயண படி உள்ளிட்ட பல்வேறு படிகளும் அவருக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
புது டெல்லியில் 6.48 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள் பிரம்மாண்டமான பங்களா, துணை குடியரசு தலைவரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லமாக உள்ளது. மேலும் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் உயர்தர மருத்துவ வசதிகள் முற்றிலும் இலவசமாக அளிக்கப்படும். நாடு முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வதற்காக, பிரத்யேக விமானங்கள் மற்றும் ரயில்களில் பயணிக்கும் வசதி உண்டு. இந்த அனைத்து பயண செலவுகளையும் அரசே ஏற்கும். நாட்டின் இரண்டாவது மிக முக்கிய தலைவர் என்பதால், அவருக்கு மிக உயர்ந்த அளவிலான பாதுகாப்பு வழங்கப்படும்.
ஓய்வுக்கு பிந்தைய சலுகைகள்
பதவி காலம் முடிந்த பிறகும், முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவரது மாத ஊதியத்தில் 50%, அதாவது ரூ.2 லட்சம், மாத ஓய்வூதியமாக கிடைக்கும். ஓய்வுக்கு பிறகும், தகுந்த வாடகை இல்லாத வீடு, இலவச மருத்துவ வசதிகள், உதவியாளர்கள், பயண படிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும்.
