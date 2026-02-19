'கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது...' U-Turn போட்ட பிரேமலதா... அதிமுக - பாஜக ஷாக்!

DMK - DMDK Alliance: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக - தேமுதிக முதல்முறையாக கூட்டணி அமைத்துள்ள நிலையில், இந்த முடிவை கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது என பாஜக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
DMK - DMDK Alliance Latest News Updates: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி இம்மாத இறுதியிலோ அல்லது மார்ச் மாத தொடக்கத்திலோ அறிவிக்கப்படலாம் என தெரிகிறது. தமிழ்நாட்டில் வரும் பிப். 23ஆம் தேதி இறுதிக்கட்ட வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட உள்ளது.
இந்நிலையில், ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களின் கூட்டணியை இறுதி செய்து வருகின்றன. கூட்டணி இறுதியானதும் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை அடுத்து தொடங்கும். திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி என தற்போதைய சூழல் நான்கு முனை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிடுகிறது, தவெக உடன் இதுவரை எந்த கட்சியும் இன்னும் கூட்டணியை அறிவிக்கவில்லை.
திமுக vs அதிமுக கூட்டணி
திமுகவில் காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளே தற்போதும் தொடர்கின்றன. காங்கிரஸ் - திமுக இடையே சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பிப். 22ஆம் தேதி கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடங்கிய பின்னரே காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தொடருமா அல்லது விலகுமா என்பதும் தெரியவரும். அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக (அன்புமணி), அமமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
திமுக - தேமுதிக கூட்டணி
ஓபிஎஸ், சசிகலா, பாமக (ராமதாஸ்) ஆகியோர் யார் பக்கம் செல்வார்கள்? அவர்களின் அடுத்த நகர்வு என்ன? உள்ளிட்ட எதிர்பார்ப்புகள் உள்ள நிலையில், நீண்ட காலமாக கூட்டணியை அறிவிக்காமல் இருந்த தேமுதிக இன்று திமுக உடனான கூட்டணியை உறுதிசெய்துள்ளது. திமுக மற்றும் அதிமுக இரு அணிகளிலும் தேமுதிக கூட்டணி பேரத்தை நடத்தி வந்ததாக தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வந்தன, ஆனால் கட்சி யாரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என்றும் கட்சி தொண்டர்களின் முடிவின்படி கூட்டணி அமைக்கப்படும் என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தொடர்ந்து கூறிவந்தார்.
முதல்முறையாக திமுக உடன்...
இந்நிலையில், தேமுதிக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களின் விருப்பம் திமுக கூட்டணியாக இருந்தது என்றும் அதனால் திமுக உடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறோம் என்றும் பிரேமலதா இன்று தெரிவித்துள்ளார். தேமுதிக தொடங்கி 21 ஆண்டுகளாகும் நிலையில், முதல்முறையாக திமுக - தேமுதிக கூட்டணி உறுதியாகி உள்ளது. இருப்பினும் எத்தனை தொகுதிகளில் தேமுதிக போட்டியிடும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சீட் உள்ளிட்ட விவரங்களை திமுக விரைவில் அறிவிக்கும் என்றும் பிரேமலதா தெரிவித்துள்ளார்.
'கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது'
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு பாஜக அதன் X தளத்தில் இன்று (பிப். 19),"தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தீய சக்தி திமுகவை எதிர்த்து மக்கள் பணியாற்றியவர் கேப்டன் விஜயகாந்த். அதனால், கேப்டன் விஜயகாந்திற்கும், அவர் உருவாக்கிய தேமுதிகவிற்கும் கொடுமைகளையும், அவமானங்களையும் மட்டுமே வழங்கியது திமுக. அத்தகைய மக்கள் விரோத திமுகவுடன் இன்று கேப்டன் உருவாக்கிய இயக்கம் இணைந்ததை, ஒருபோதும் கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது" என திமுக - தேமுதிக கூட்டணியை கடுமையாக சாடி உள்ளது.
பாஜக கனவில் மண்ணள்ளி போட்ட தேமுதிக
கடந்த பிப். 15ஆம் தேதி கோவை ஈஷா மஹா சிவராத்திரி நிகழ்வின்போது, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி ஆகியோருடன் பிரேமலதா பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், தேமுதிக விரைவில் அதிமுக கூட்டணிக்குள் வரப்போகிறது என்றும் தகவல்கள் வெளியாகின. குறிப்பாக, வரும் மார்ச் 1ஆம் தேதி மதுரையில் மோடி பங்கேற்கும் என்டிஏ கூட்டணிக் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரேமலதாவும் பங்கேற்பார் என தகவல்கள் வெளியாகின. இதனால், அதிமுக - பாஜக கூட்டணி பலப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பிரேமலதா கொடுத்த ட்விஸ்ட் அவர்களின் கனவில் மண்ணள்ளி போட்டுள்ளது.
தேமுதிக கடந்து வந்த பாதை
விஜயகாந்த் திமுக மற்றும் அதிமுகவுக்கு மாற்றாகவே கடந்த 2005ஆம் ஆண்டில் தேமுதிகவை தொடங்கினார், விஜயகாந்த். 2006 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டது. விஜயகாந்த் போட்டியிட்ட விருதாச்சலம் தொகுதியில் மட்டும் தேமுதிகவுக்கு வெற்றி கிடைத்தது. 2009 மக்களவை தேர்தலிலும் தனித்து போட்டியிட்டு 10% அளவிற்கு வாக்கு வங்கியை பெற்றாலும் ஒரு தொகுதியை கூட தேமுதிக வெல்லவில்லை.
2011 சட்டப்பேரவை தேர்தல் அக்கட்சிக்கு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதிமுகவுடன் தேமுதிக முதல்முறையாக கூட்டணி வைத்து போட்டியிட்டது. 41 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 29 எம்எல்ஏக்களை தேமுதிக பெற்றது. அதேநேரத்தில், 2012ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத்தில் விஜயகாந்த், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மற்றும் அதிமுகவை எதிர்த்து பேசிய பின் அக்கட்சியின் சரிவு தொடங்கியது. தேமுதிகவில் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் உருவாகினர், சட்டமன்றத்தில் தேமுதிகவின் எண்ணிக்கை குறைந்தது, சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அந்தஸ்தை விஜய்காந்த் இழந்தார்.
தொடர்ந்து, 2014 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக உடன் போட்டியிட்டு ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றிபெறவில்லை. 2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மக்கள் நலக் கூட்டணியில் முதல்வர் வேட்பாளராக இடம்பெற்று, 105 தொகுதிகளில் தேமுதிக போட்டியிட்டது. ஆனால், அப்போது ஒரு இடத்தில் கூட தேமுதிகவும் சரி அவர்களின் கூட்டணி கட்சிகளும் சரி வெற்றிபெறவில்லை. 2019 மக்களவை தேர்தலிலும் பாஜக கூட்டணியில் போட்டியிட்டும், 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் அமமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டும் ஒரு இடத்தில் கூட வெல்லவில்லை. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தேமுதிகவுக்கு சட்டப்பேரவையில் ஒரு எம்எல்ஏ கூட இல்லாத நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருப்பதன் மூலம் ஓரளவு நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கிறது தேமுதிக வட்டாரம்.
