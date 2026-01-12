English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பராசக்தி படத்தை அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் - அண்ணாமலை!

பராசக்தி படத்தை அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் - அண்ணாமலை!

என் காலை வெட்டுங்க பார்ப்போம்... மும்பைக்கு நிச்சயம் வருவேன் - ராஜ் தாக்கரேவுக்கு அண்ணாமலை சவால்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 12, 2026, 04:16 PM IST
  • அண்ணாமலை பேட்டி.
  • பராசக்தி படம் குறித்து பேச்சு.
  • முழு விவரம் இதோ.

தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் பேசிய விஷயங்கள் அரசியல் களத்தில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனை தலைவர் ராஜ் தாக்கரே விடுத்த மிரட்டலுக்கு பதிலடி கொடுத்ததுடன், சமீபத்தில் வெளியான சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி திரைப்படம் குறித்தும் தனது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார். சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் பராசக்தி திரைப்படத்தை பார்த்ததாக அண்ணாமலை தெரிவித்தார். இப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள காட்சிகள் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக மக்களுக்கு இழைத்த துரோகத்தை அப்பட்டமாகக் காட்டுவதாக அவர் கூறினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க போறீங்களா? இந்த 5 தப்பை மட்டும் செய்யாதீங்க

பராசக்தி பார்க்க வேண்டிய படம்

"பராசக்தி அனைவரும் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய படம். காங்கிரஸ் கட்சியின் உண்மையான முகத்தையும், அவர்கள் தமிழகத்திற்கு செய்த துரோகத்தையும் புரிந்துகொள்ள இந்த படம் உதவும். அந்த துரோக வரலாற்றை தெரிந்து கொண்டு, இனி யாரும் அவர்களுக்கு ஓட்டு போடக்கூடாது," என்று அண்ணாமலை காட்டமாக தெரிவித்தார். மேலும், "ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்காக நானும் ஆவலுடன் காத்திருந்தேன். பராசக்தி திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டேன். அதனால் கருத்து சொல்கிறேன். ஜனநாயகன் திரைப்படத்தையும் பார்த்துவிட்டு என்னுடைய கருத்தை நிச்சயம் சொல்வேன்" என்றும் கூறினார்.

மும்பை விவகாரத்தில் பதிலடி

மும்பையை சர்வதேச நகரம் என்று அண்ணாமலை குறிப்பிட்டதற்கு, ராஜ் தாக்கரே மற்றும் சிவசேனை தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர். மேலும், அண்ணாமலையை அவதூறாக பேசியதுடன், அவர் மும்பைக்கு வந்தால் காலை வெட்டுவோம் என்று சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்குத் தனது பாணியில் பதிலடி கொடுத்த அண்ணாமலை, "ராஜ் தாக்கரே மேடை போட்டு என்னை திட்டும் அளவுக்கு நான் வளர்ந்து விட்டேன் என்று நினைக்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஆனால், என்னை மிரட்டுவதற்கு ராஜ் தாக்கரேவுக்கோ, ஆதித்ய தாக்கரேவுக்கோ என்ன தகுதி இருக்கிறது? நான் ஒரு விவசாயியின் மகன். இதுபோன்ற மிரட்டல்களுக்கெல்லாம் பயந்திருந்தால் நான் என் கிராமத்திலேயே இருந்திருப்பேன்," என்று ஆவேசமாகக் கூறினார்.

மும்பைக்கு வருவேன்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "யார் மிரட்டினாலும் நான் மும்பைக்கு செல்வதை தடுக்க முடியாது. நான் விரைவில் மும்பைக்கு வருவேன். என் காலை வெட்டுவேன் என்று சொல்பவர்களுக்கு சொல்கிறேன்... முடிந்தால் வெட்டிப் பாருங்கள். மிரட்டி அரசியல் செய்பவர்களைப் பார்த்துக் கவலைப்படவோ, அஞ்சவோ மாட்டேன்," என்று சவால் விடுத்தார். தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து பேசிய அவர், தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் நிறைகளை விட குறைகளே அதிகம் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்றும் தெரிவித்தார். அண்ணாமலையின் இந்த பேட்டி, தமிழகம் மட்டுமின்றி மகாராஷ்டிர அரசியலிலும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | நடிகர் பாபி சிம்ஹாவுக்கு இவ்ளோ பெரிய பசங்களா! ரெண்டும் செம க்யூட்-வைரல் போட்டோஸ்..

About the Author
