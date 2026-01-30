English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திடீரென மயக்கம் போட்ட ஹெச். ராஜா... மருத்துவமனையில் அனுமதி - என்னாச்சு?

திடீரென மயக்கம் போட்ட ஹெச். ராஜா... மருத்துவமனையில் அனுமதி - என்னாச்சு?

H Raja Hospitalized: பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 30, 2026, 09:54 PM IST

Trending Photos

கன்னம் ஒட்டிப்போய் அடையாளமே தெரியாத த்ரிஷா! இவ்வளவு மெலிந்தது ஏன்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Trisha
கன்னம் ஒட்டிப்போய் அடையாளமே தெரியாத த்ரிஷா! இவ்வளவு மெலிந்தது ஏன்? வைரல் போட்டோஸ்..
காலி நிலத்தில் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TN Government
காலி நிலத்தில் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
camera icon7
T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 7 வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தியர்!
தாயுமானவர் திட்டம் : சென்னை மக்களே அலெர்ட்! ரேஷன் பொருள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு
camera icon9
Thayumanavar Scheme
தாயுமானவர் திட்டம் : சென்னை மக்களே அலெர்ட்! ரேஷன் பொருள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு
திடீரென மயக்கம் போட்ட ஹெச். ராஜா... மருத்துவமனையில் அனுமதி - என்னாச்சு?

H Raja Hospitalized: பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஹெச். ராஜா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரபல யூ-ட்யூபர் கிஷோர் கே. சாமி என்பவரும் அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதன்படி, "பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரான ஹெச். ராஜா இன்று NDTV ஊடகம் நடத்திய விழாவில் திடீரென நிலை தடுமாறினார். அங்கிருந்தவர்கள் அவரை கீழே விழாமல் பிடித்தனர். அவருக்கு சர்க்கரை குறைந்திருக்கலாம் என சந்தேகித்தோம், எனவே அவருக்கு உடனடியாக இனிப்பு கொடுத்தோம். 

ஆனால், தொடர்ந்து அவர் சிரமப்பட்டார், அவரால் நடக்கவே முடியவில்லை, பக்கவாதம் போல் தோன்றியது. மூளை பக்கவாதம் ஏற்பட்டதாக சந்தேகித்த ஊழியர்கள், அவருக்கு முதலுதவி அளிக்கவும், எம்ஆர்ஐ மற்றும் சிடி ஸ்கேன்களை மேற்கொள்ளவும் அருகில் இருந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் அவர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

முன்னதாக, பாலாஜி மருத்துவமனையின் மருத்துவர்கள் அவருக்கு ஆரம்பகட்ட சிகிச்சையை அளித்தனர், அவர்கள் அவரை ஆபத்தான நிலையில் இருந்து மீட்டனர். தற்போது அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். ஆபத்தான நிலையில் இருந்து தற்போது மீண்டுவிட்டார்" என அப்பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதை பார்க்கும்போது, கிஷோர் கே. சாமி சம்பவ இடத்தில் இருந்ததை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

H RajaBJPTamilnaduTamil NewsChennai

Trending News