திடீரென மயக்கம் போட்ட ஹெச். ராஜா... மருத்துவமனையில் அனுமதி - என்னாச்சு?

H Raja Hospitalized: பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஹெச். ராஜா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரபல யூ-ட்யூபர் கிஷோர் கே. சாமி என்பவரும் அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதன்படி, "பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரான ஹெச். ராஜா இன்று NDTV ஊடகம் நடத்திய விழாவில் திடீரென நிலை தடுமாறினார். அங்கிருந்தவர்கள் அவரை கீழே விழாமல் பிடித்தனர். அவருக்கு சர்க்கரை குறைந்திருக்கலாம் என சந்தேகித்தோம், எனவே அவருக்கு உடனடியாக இனிப்பு கொடுத்தோம்.
ஆனால், தொடர்ந்து அவர் சிரமப்பட்டார், அவரால் நடக்கவே முடியவில்லை, பக்கவாதம் போல் தோன்றியது. மூளை பக்கவாதம் ஏற்பட்டதாக சந்தேகித்த ஊழியர்கள், அவருக்கு முதலுதவி அளிக்கவும், எம்ஆர்ஐ மற்றும் சிடி ஸ்கேன்களை மேற்கொள்ளவும் அருகில் இருந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் அவர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
National Executive Committee member Shri H. Raja suddenly collapsed during a debate on NDTV today.
The moderator intervened to prevent him from falling. We suspected low sugar levels and administered sugar immediately.
However, he continued to struggle and was unable to walk…
— kishore k swamy(@sansbarrier) January 30, 2026
முன்னதாக, பாலாஜி மருத்துவமனையின் மருத்துவர்கள் அவருக்கு ஆரம்பகட்ட சிகிச்சையை அளித்தனர், அவர்கள் அவரை ஆபத்தான நிலையில் இருந்து மீட்டனர். தற்போது அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். ஆபத்தான நிலையில் இருந்து தற்போது மீண்டுவிட்டார்" என அப்பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதை பார்க்கும்போது, கிஷோர் கே. சாமி சம்பவ இடத்தில் இருந்ததை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
