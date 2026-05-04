விஜய்க்கு உதவிய பாஜக.. மறைமுகமாக செய்த பெரிய வேலை! செம பிளான்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி அடைந்து வரும் நிலையில், இந்த வெற்றிக்கு பாஜக மறைமுகமாக உதவி உள்ளடதாக தெரிகிறது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 04:42 PM IST
  • தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் வரலாறு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார்
  • தவெகவின் இந்த வெற்றிக்கு பாஜக காரணம் என கூறப்படுகிறது
  • திமுகவிற்கு இத்தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய அடியாக மாறி இருக்கிறது

விஜய்யின் தவெக 100க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று தமிழகத்தின் பிரதான கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிகவை புறம்தள்ளி உள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு விஜய்யின் பிரபலம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தாலும், பாஜக மறைமுகமாக உதவி உள்ளது. 

பாஜக பிரச்சாரம் திமுகவிற்கு ஏன் சாதகம் 

அதாவது, இம்முறை பாஜக தமிழகத்தில் பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவில்லை. அதுவே விஜய்க்கு செய்த மிகப்பெரிய உதவியாக கூறப்படுகிறது. பாஜக பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் நிலையில், அது திமுகவிற்கு சாதகமாக மாறிவிடும் என்று அவர்கள் எண்ணியே அவர்கள் பரப்புரை மேற்கொள்ளவில்லை. அக்கட்சியின் சார்பாக அண்ணாமலை போன்ற முக்கிய நிர்வாகிகள் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாலும், இதுபோன்ற ஒரு முக்கிய தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அல்லது அமித் ஷா ஆகியோர் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. 

விஜய்க்கு உதவிய பாஜக 

பாஜக தமிழகத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டால், திமுக விமர்சிக்க நல்ல பாண்ட்கள் கிடைக்கும். அது மக்களிடையே நன்றாக சென்றடையும். அதன் காரணமாக திமுகவிற்கு வாக்குகள் அதிகரிக்கும். இதனாலேயே பாஜக பெரிதாக பரப்புரை செய்யவில்லை. கடைசியில் இது விஜய்க்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது என்கின்றனர். 

தவெக 1.30 கோடி வாக்குகள் 

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில், வெளியாகும் முடிவுகள் அனைத்தும் அதிர்ச்சியை கொடுத்து வருகிறது. எவராலும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தவெக தொகுதிகளை வென்று வருகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் பல தொகுதிகளில் திமுக, அதிமுக வென்ற இடஙக்ளில் தவெக இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுள்ளது. அதேசமயம் இதுவரை 1.30 கோடி வாக்குகளை பெற்று அசத்தி இருக்கிறது. 

மாபெரும் சாதனை 

விஜய் தனது முதல் தேர்தலிலேயே இப்படியான ஒரு மகத்தான வெற்றியை பெற்றிருப்பது யாராலும் நம்ப முடியாத ஒன்றாக உள்ளது. அவர் எதிர்கட்சியாக வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அனைத்தும் தலைகீழாக நடந்து வருகிறது. இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் வரலாற்று சாதனையை படைந்துள்ளார். 

வரலாறு படைத்த விஜய் 

இதுவரை எந்த ஒரு கட்சியும் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை தமிழக வெற்றிக் கழகம் செய்துள்ளது எனலாம். அதாவது, இதுவரை எந்த கட்சியிலும் இல்லாமல், ஒரு புது கட்சியை தொடங்கி முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சி அமைக்கும் அளவிற்கு வெற்றி பெற்றிருப்பது மாபெரும் சாதனையாகும். எம்.ஜி.ஆர் அதிமுக என்ற கட்சியை தொடங்கி வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், எம்.ஜி.ஆர், அதற்கு முன்பாக திமுகவில் இருந்து இரண்டு முறை எம்.எல்.ஏ., ஆனவர். இந்த சூழலில்தான் விஜய் தனது வெற்றியால் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார். 

