விஜய்-க்கு பாஜக வலை? ஆரம்பமாகும் அரசியல் விளையாட்டு.. என்ன செய்ய போகிறார்?

கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சம்பவத்தில் மாட்டிக்கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழக விஜய்-க்கு ஆறுதல் தெரிவிக்கும் வகையில் பாஜகவினர் பேசுவது கூட்டணிக்கு அவரை இழுக்கும் முயற்சி என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 30, 2025, 05:25 PM IST
  • கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்
  • விஜய்-க்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பாஜக
  • முழு விவரம்

விஜய்-க்கு பாஜக வலை? ஆரம்பமாகும் அரசியல் விளையாட்டு.. என்ன செய்ய போகிறார்?

செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, கரூர் வேலுசாமிபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். மதியம் நாமக்கல்லில் பிரச்சாரத்தை முடிவிட்டு மாலை 7 மணி அளவில் கரூர் விரைந்தார் விஜய். அவரை பார்க்க ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் திரண்டிருந்தனர். இந்த சூழலில், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தன. இச்சமப்வம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. மேலும், தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரையில் இப்படி ஒரு துயர சம்பவம் நேர்ந்ததே இல்லை. 

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு சார்பில் தலா ரூ. 10 லட்சம், தவெக விஜய் ரூ. 20 லட்சம் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரூ. 2 லட்சம் என மூன்று தரப்பில் இருந்து நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது. கரூர் தவெக பிரச்சார கூட்ட நெரிசலுக்கு மைய பிரச்சனையாக விஜய் பார்க்கப்படுகிறார். அவர் எக்ஸ் தளத்தில் மட்டும் இரங்கலை தெரிவித்து வெளியே தலைக்காட்டாமல் இருப்பது அனைவரது மத்தியிலும் பெரும் விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவர் குறைந்தபட்சம் ஒரு செய்தியாளர்களையாவது சந்தித்து இரங்கல் தெரிவித்திருக்கலாம் என்பதுதான் வாதமாக இருந்தது. 

இந்த சூழலில், தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஒரு நபர் குழுவாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீஷனை நியமித்து அவர் தரும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார். இதற்கிடையில், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும் இது சதி எனவும் சிபிஐ விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தவெக தரப்பில் இருந்து நீதிமன்றத்தை அனுகினர். மறுபக்கம் பாஜக தரப்பில் இருந்து எம்.பி. ஹேமா மாலினி தலைமையிலான 8 பேர் கொண்ட விசாரணை குழுவை அமைத்துள்ளது. இக்குழு இன்று (செப்டம்பர் 30) தமிழகம் விரைந்துள்ளது. 

விஜய்யை பலரும் விமர்சிக்க சம்பவம் நடந்த மறுநாள் கரூர் சென்ற அரசியல் தலைவர்களில் அதிமுக - பாஜக தலைவர்கள் விஜய் மீது பெரிதாக குற்றம்சாட்டாமல், அவருக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்கும் வகையில் கருத்துகளை தெரிவித்திருந்தனர். அரசு சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை என்று கூறி இருந்தனர். உதாரணத்திற்கு சென்னை மெரினாவில் நடந்த ஏர் ஷோ-வில் 5 பேர் உயிரிழந்ததை குறிப்பிட்டனர். 

2026 தேர்தலை அதிமுக - பாஜக சேர்ந்து கூட்டணியாக எதிர்கொள்கிறது. அவர்களுக்கு விஜய் போன்ற ஒரு முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள், இளைஞர்களை வைத்திருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. இதன் காரணமாக விஜய்யை தங்களது கூட்டணியில் இழுக்க முயற்சி செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், விஜய் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்தே கொள்கை எதிரி பாஜக என தெரிவித்து வருகிறார். 

இதன் காரணமாக விஜய்-க்கு நெருக்கடியான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. கரூர் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்ட விஜய் இந்த நெருக்கடியை எப்படி சமாலிக்கப்போகிறார்? அவர் பாஜக பக்கம் செல்வாரா? அல்லது தனது கொள்கைபடியே செல்ல இருக்கிறாரா என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளன. இதற்கிடையே நேற்று (செப்டம்பர் 29) நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி விஜய்யை  தொலைப்பேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

