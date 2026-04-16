தொகுதி மறுவரையறையை வைத்து திமுக அரசியல் செய்திகிறார்கள் - குஷ்பு!

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் அதிமுக வேட்பாளர் முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் செ. ராஜூ-விற்கு ஆதரவாக பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் குஷ்பூ தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
தொகுதி மறுவரையறையை வைத்து அரசியல் செய்திகிறார்கள்
அப்போது, எந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் திமுக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள். அவங்களால் பண்ண முடியாததை இன்று மத்திய அரசு செய்கிறது. தொகுதி மறுவரை சட்டம் கொண்டு வருவதால் திமுகவிற்கு மட்டும்தான் பாதிப்பு இருக்கிறதா? இந்தியா முழுவதும் வேறு எங்காவது இதற்கு போராட்டம் நடத்துகிறார்களா? திமுகவுக்கு மட்டும் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களில் போராட்டம் நடத்துகிறார்களா? எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்களா இல்லையில்ல. அப்பம் தெளிவாக தெரிகிறது. திமுக இதில் அரசியல் மற்றும் பண்ணுகிறார்கள். திமுகவிற்கு தோல்வி பயம் வந்துவிட்டது. இந்த தேர்தலில் திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் இருக்கிறது. முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் திமுகவில் இருக்கும் அத்துனை பேருக்கும் தெரிகிறது. அதனால்தான் இப்படி செயல்படுகின்றனர்.
இன்றைக்கு காலையில் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். அதல் பிளாஸ்டிக் லைட்டர் வைத்து தீ பற்ற வைக்கிறார். முதல்வருக்கு பிளாஸ்டிக் தடை இருக்கிறது என்று தெரியவில்லையா? இந்த லட்சணத்தில் நீங்கள் மாநிலத்தை காப்பாற்ற போகிறீர்களா? ஒரு அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் நீங்கள் வேலை செய்தால், மக்களுக்காக என்ன போராடுகிறீர்கள். முதல் பக்க செய்தி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி செய்கிறார்கள் என கூறினார்.
கமலஹாசனுக்கு திமுகதான் பதில் சொல்ல வேண்டும்
இதையடுத்து தொகுதி மறுவரை குறித்து மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் கமலஹாசன் கூறிய கருத்துக்கள் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசனுக்கு திமுக தான் பதில் சொல்ல வேண்டும். அவர் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை, அதனால் அவரைப் பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திமுகவில் உள்ள மூத்த தலைவர்கள் தகாத வார்த்தைகளில் பேசுவது பழக்கமாகி விட்டது.
வயதுக்கு மரியாதை, ஸ்டேட்டஸ்க்கு மரியாதை எதுவுமே கிடையாது. நாங்கள் திமுகவினரை பார்த்தால் மரியாதையுடன்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அவன் இவன் என்று பேசுவதில்லை. வார்த்தைகளால் வர்ணிக்கவில்லை. அரசியல் ரீதியாக மட்டும் தான் நாங்கள் அவர்களை விமர்சிக்கிறோம் என்றார்.
மக்களுக்கு என்ன செய்தார்கள், என்ன செய்யவில்லை என்றுதான் நாங்கள் கேட்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் செய்யவில்லை. அதனால் தான் உடனடியாக எங்களைப் பார்த்து விரலை நீட்டி பேசுறீங்க. எங்களை திட்டுகிறீர்கள், தகாத வார்த்தைகளில் வர்ணிக்கிறீர்கள். நீங்கள் மக்களுக்கு எதுவும் நல்லது செய்யவில்லை. அதை அவர்களும் ஒத்துக் கொள்கிறார்கள். தேவையில்லாமல் எங்கள் மீது பழி சுமத்துகின்றனர்.
முதல்வர் ஸ்டாலின் மிரட்டுகிறாரா?
முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வார்னிங் கொடுக்கிறாரா? மிரட்டுகிறாரா? இன்றைக்கு வரை தமிழ்நாட்டு மக்களை மட்டும் மிரட்டிக் கொண்டிருந்தனர். இப்போது மத்திய அரசு, பிரதமரை பார்த்து மிரட்டுகிறார். வேறு மாநிலத்திலிருந்து முதல்வரை மிரட்டினால் திமுக எப்படி எதிர்வினை ஆற்றுவார்கள். நாங்க ஒன்னும் எதிர்வினை ஆற்றவில்லை. எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது மரியாதை. சுயமரியாதையை சொல்லிக் கொடுத்தவர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி. இன்றைக்கு திமுகவினர் சுயமரியாதை மறந்து விட்டு தகாத வார்த்தையில் பேசுகிறார்கள் என அவேசமாக பேசினார்.
