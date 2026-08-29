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சட்டமன்றத்தில் மத அரசியல்.. சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகரை விளாசிய நயினார் நாகேந்திரன்!

Nainar Nagendran Latest News: சட்டப்பேரவையில் மத அரசியல் அரங்கேறுவதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 29, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:35 PM IST
சட்டமன்றத்தில் மத அரசியல்.. சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகரை விளாசிய நயினார் நாகேந்திரன்!
Image Credit: Nainar Nagendran Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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