தவெக கூட்டத்தில் இறப்பது நல்ல சகுனம் - மீண்டும் சர்ச்சையில் நயினார் நாகேந்திரன்!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (NDA) சார்பில் வருகிற மார்ச் ஒன்றாம் தேதி மதுரையில் அரசியல் பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மதுரை விமான நிலையம் அருகேயுள்ள மண்டேலா நகர் பகுதியில் இந்த பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. மார்ச் 1-ம் தேதிகளில் நடைபெற வாய்ப்புள்ள இந்த நிகழ்வில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். இதற்கான முதற்கட்டப் பணிகளான முகூர்த்தக்கால் நடும் விழா பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளின் முன்னிலையில் உற்சாகமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் செல்லூர் ராஜு, ஆர்.பி.உதயகுமார், ராஜன் செல்லப்பா உள்ளிட்டோ கலந்து கொண்டனர்.
நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு!
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதாவது, வருகிற சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக போட்டியிடுகின்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பங்கு பெற்றுள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இ பி எஸ் மற்றும் பிரதமர் மோடி, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், அன்புக்குரிய பாமக அன்புமணி ராமதாஸ், ஜான் பாண்டியன், ஏசி சண்முகம், டிடிவி.தினகரன், பாரிவேந்தர், திருமாறன் மற்றும் பல சமுதாய அமைப்புகளுடன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கின்ற தேர்தலாக அமைய உள்ளது. அதற்கான முதல் பொதுக்கூட்டம். மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்றது பொதுக்கூட்டம் என்று சொல்ல முடியாது. மாநாடு என்று சொல்லலாம்.
திமுக ஆட்சிக்கு பேரிடி
பிரதமர் வந்து சென்ற பிறகும் கூட பொதுமக்கள் வந்தது திமுக ஆட்சிக்கு பேரிடியாக வந்தது. தொடர்ந்து நெற்றிக் கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று சொன்ன மதுரையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ள உள்ளார். இது கூட்டம் அல்ல மாநாடு. பொதுக்கூட்டமா அல்லது மானாட என்று மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள். அரசு நிகழ்ச்சியாக கூட இருக்கலாம். மாணிக்கம் தாகூர் தினமும் பேட்டி கொடுக்கிறார். திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளபதி பேசியதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அங்கு வடிவமைப்பு உள்ளதா. முதல்வருக்கு வடிவமில்லாமல் இருக்கிறார் அவரது ஆட்சி முற்றுப்பெறவில்லை. 500க்கும் மேற்பட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் 70 தான் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
33 லாக்கப் மரணம்
டிஜிபி-ஐ நியமிக்காத அரசு எப்படி சட்ட ஒழுங்கை நடத்த முடியும். 33 லாக்கப் மரணம் நடைபெற்று உள்ளது. காலவலரே காவலரை பாலியல் சீண்டல் செய்கிறார்கள். பள்ளிகளில் கஞ்சா கிடைக்கிறது. டாஸ்மாக் கூட படிப்படியாக குறையும் என்றார்கள். சகோதரி கனிமொழி ராகுல் காந்தியை சமாதானம் செய்கிறார். காங்கிரஸ் கூட்டணியில் திமுக இருக்குமா இருக்காதா என்று கேள்விக்குறியாக உள்ளது. என்னை பொறுத்த அளவில் யாருடைய மனதும் தனிப்பட்ட முறையில் புண்படக் கூடாது என்று நினைப்பவன் நான். அவர்களுக்கு இருக்கும் கொள்கையை புத்தகம் போட்டு அந்த கொள்கைக்கு மாறானது பாஜக என்று சொல்லலாம். பேப்பரில் மட்டும் எழுதி வைத்தால் எப்படி.
சட்டமன்ற தேர்தல்
சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழ்நாட்டின் நடைபெறுகிறது. யார் நல்ல முதல்வராக ஆட்சி செய்தார்கள். தமிழக அரசு எந்த திட்டமும் செய்யவில்லை. அனைத்தும் செய்தது மத்திய அரசு. பிரதமர் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 70 விமானங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா உலக பொருளாதாரத்தில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா வல்லரசு நாட்டை நோக்கி செல்கிறது. பிரதமர் மோடி மலேசியா சென்று தமில் மொழி மட்டும் தமிழ்நாட்டு குறித்த பேசி உள்ளார். தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது எம்பிக்கு தெரிந்திருக்காது. இரண்டு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் 90 ஆயிரம் பேருக்கு தான் வேலை கொடுத்திருக்கிறார். இப்ப சொன்னது என்னாச்சு காற்றோடு காத்தாக போயாச்சு.
தமிழக வெற்றிக் கழகம்!
பொதுமக்கள் பயணிப்பதை பொறுத்துதான் மதுரை விமான நிலையம் விரிவாக்கம் செய்ய முடியும். முதல்வராக இருந்த போது நீட் தேர்வை கொண்டு வருவதாக சொன்னார்கள் ஆனால் கொண்டு வரவில்லை. இபிஎஸ் அப்போது மத்திய அமைச்சராக இருந்த நட்டாவிடம் பேசி 7.5% வாங்கி கொடுத்தார். 41 பேர் இறந்து போனார்கள் அதற்கு தமிழக அரசும், விஜயும் காரணம். சேலத்தில் இப்போது ஒருவர் இறந்தார் அது அவருக்கு நல்ல சகுனம் தானே. இபிஎஸ் அறிவித்ததை அவர்களும் காப்பி அடித்திருக்கிறார்கள். கோடைகால விடுமுறை கூடுதலாக 2000. எந்த முதல்வரும் செய்யாத சாதனையை முதல்வர் செய்திருக்கிறார். நாங்கள் வழக்கு தொடுப்பதற்கான முகாந்திரமே இல்லை. மக்கள் வெறுக்கின்ற ஆட்சியாக உள்ளது அதை சமாளிப்பதற்காக கொடுக்கிறார்கள். ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு 28 மாதம் தராமல் பாராளுமன்றத் தேர்தலை வெற்றி கொடுத்திருக்கிறார்கள். தேர்தலுக்கான ஆட்சி, இது ஒரு குடும்ப ஆட்சி. துணி முதல்வரை முதல்வர் ஆக்க வேண்டும். தேமுதிக கூட்டணியில் இணைவது 1ஆம் தேதி பார்ப்போம் என கூறினார்.
