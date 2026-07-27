/717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்... தொடரும் மர்மங்கள்... CM விஜய்க்கு 3 கேள்விகள்

Nainar Nagendran On 717 TASMAC Shop Closure : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கடந்த மே 10ஆம் தேதி அன்று ஆட்சி அமைத்தது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை எடுத்தார்.
அதில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவதாக தமிழ்நாடு அரசு உடனே அறிவித்தது. அதேபோல், 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடிவிட்டதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. ஆனால், எந்தெந்த கடைகள் மூடப்பட்டன என்பது குறித்த தகவல்கள் சரியாக இல்லை என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டி வந்தன
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் 'மூடப்பட்ட' டாஸ்மாக் கடைகளில் தொடரும் மர்மங்கள், வெள்ளையறிக்கையை தவெக அரசு வெளியிடுமா என தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது X பதிவில், "'நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடிவிட்டோம்' என தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கிறது ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு. ஆனால், மூடப்பட்ட கடைகளின் முகவரிகள், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"மூடப்பட்ட” டாஸ்மாக் கடைகளில் தொடரும் மர்மங்கள், வெள்ளையறிக்கை வெளியிடுமா தவெக அரசு?— Nainar Nagenthran (@NainarBJP) July 27, 2026
“நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடிவிட்டோம்” என தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கிறது திரு. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு. ஆனால், மூடப்பட்ட கடைகளின் முகவரிகள், தகவல் அறியும் உரிமை… https://t.co/gI6MqWYrlK pic.twitter.com/0tGGbJ6p78
இந்த கேள்விகள் அனைத்தும் மக்களுடையது என்றும்; எனவே முதலமைச்சர் உடனடியாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதேநேரத்தில், வெட்டி வசனமும், வீண் விளம்பரமும் இனி கதைக்காகாது என்றும் விஜய்யை சாடி உள்ளார்.