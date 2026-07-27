Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்... தொடரும் மர்மங்கள்... CM விஜய்க்கு 3 கேள்விகள்

717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்... தொடரும் மர்மங்கள்... CM விஜய்க்கு 3 கேள்விகள்

Nainar Nagendran : தமிழ்நாட்டில் மூடப்பட்ட 717 டாஸ்மாக் கடைகளில் தொடரும் மர்மங்கள், வெள்ளையறிக்கையை தவெக அரசு வெளியிடுமா என தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:39 PM IST
717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்... தொடரும் மர்மங்கள்... CM விஜய்க்கு 3 கேள்விகள்
Image Credit: CM Vijay | Image Source : X/@TNDIPR

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கரூர் கூட்டநெரிசல்: CM விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணி ரத்து - ஹைகோர்ட் அதிரடி
Madras High Court1 hr ago
2
Tiruvannamalai1 hr ago
3
TTDC2 hrs ago
4
Poultry Traders2 hrs ago
5
Gold Loan2 hrs ago