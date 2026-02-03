English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TVK Vijay: அதிமுக பெயரை கூட சொல்லாத விஜய்! பாஜகவின் ரியாக்சன் என்ன?

வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவிற்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடும் என பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் நையினார் நாகேந்திரன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:51 AM IST
  • நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி
  • தூத்துக்குடியில் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
  • பட்ஜெட் குறித்து பேசி உள்ளார்.

TVK Vijay: அதிமுக பெயரை கூட சொல்லாத விஜய்! பாஜகவின் ரியாக்சன் என்ன?

கடந்த 99 ஆம் ஆண்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் திமுக கூட்டணி வைத்திருந்தது. அப்போது திமுக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கிளையாக செயல்பட்டதா? தமிழகத்தில் சொத்து வரி மின் கட்டணத்தை 300 சதவீதம் திமுக அரசு உயர்த்தி உள்ளது. பட்ஜெட்டில் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை என்று கூறினால், வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவிற்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடும் என பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் நையினார் நாகேந்திரன் பேட்டி அளித்துள்ளார். தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் பாரதி ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் கூறுகையில், தமிழக முதல்வர் கடந்த ஐந்து வருடத்தில் மத்திய அரசு ஏதாவது தந்து இருக்கு என்று சொல்லி இருக்கிறார்களா? இதுவரைக்கும் சொல்லியதில்லை. 

மேலும் படிக்க | பட்டா மாறுதல் முதல் முதியோர் உதவித்தொகை வரை - அரசு இ-சேவை மைய அப்டேட்

விமான நிலையம்

தூத்துக்குடி விமான நிலையம் 350 கோடி ரூபாய், திருச்சி விமான நிலையம் 650 கோடி ரூபாய். ஏதாவது ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியை தமிழக முதல்வர் நான் பிரதமரை சந்தித்து வாங்கி வந்து உள்ளேன் என கூறியிருக்கிறாரா? ஏதாவது வேண்டுமென்று இவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்களா? தமிழகத்தில் அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தும் மத்திய அரசு தருகிறது. இன்று இலவசமாக கொடுக்கிறார்கள் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இன்றைக்கு தாங்கள் கொடுப்பதாக கூறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு எல்லோருக்கும் வீடு கொடுக்கிறார்கள். பாரதப் பிரதமருடைய வீடு அதில் மத்திய அரசு பங்கு 60%. திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு என்ன சொன்னார்கள் சொத்து வரியை கூட்ட மாட்டோம் என்று கூறினார்கள். சொத்து வரியை 300 சதவீதம் உயர்த்தி உள்ளார்கள். 

ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு மின் கட்டணத்தை உயர்த்த மாட்டோம் என்று கூறினார்கள். இன்றைக்கு 300 சதவீதம் மின்கட்டணம் உயர்த்தியுள்ளார்கள். வீட்டு வரி உயர்வு என அனைத்தையும் கூட்டிவிட்டு எதுவுமே தரவில்லை எதுவுமே தரவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் போடுகிறீர்கள் அதில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் பட்ஜெட் போடுகிறிர்களா? பட்ஜெட் போடும்போது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு பட்ஜெட் போடுவார்கள். அதன்பிறகு பட்ஜெட்டில் என்ன எல்லாம் சொல்லி உள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் மருத்துவ கல்லூரி என்றால் அந்தந்த மாவட்டத்திற்கு பின்னர் ஒதுக்குவார்கள். கடந்த ஆண்டு விட 10 சதவீதம் 12 லட்சத்து 20 ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கி உள்ளார்கள். கடந்த பட்ஜெட்டை விட 10 சதவீதம் கூட உலக அளவில் இவ்வளவு பெரிய பணம் ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த பட்ஜெட் உலக அளவில் நம்முடைய வளர்ச்சியையும் வளத்தையும் எடுத்துக்காட்டக்கூடிய பட்ஜெட்டாக உள்ளது.

நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்

பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பற்றிய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அற்புதமான முறையில் தந்துள்ளார். ஆதிச்சநல்லூரில் கலாச்சார மையம் ஏற்படுத்தப்படும் என்று தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கூறியுள்ளார். இதுவரை இல்லாத வகையில் கனிம வளங்களை கண்டறிந்து அதை எடுப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடும் என கூறியுள்ளனர். மருத்துவத்துறைக்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளார்கள் அதிலிருந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் எவ்வளவு தொகை என்று பிரித்து கொடுப்பார்கள். ஆயுர்வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் என்று கூறி இருக்கிறார்கள். மகளிர்க்காக மாவட்டம் தோறும் பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக விடுதிகள் கட்டிக் கொடுக்கப்படும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். செமி கண்டக்டரை பொருத்தமடையில் 40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கி உள்ளார்கள். செவி கண்டக்டர் தான் உலக அளவில் பொருளாதாரத்தை கட்டமைக்கும். அதற்கு நாற்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கி உள்ளார்கள் பின்னர் அதை பிரித்துக் கொடுப்பார்கள்.

2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்

பட்ஜெட்டை படித்து பார்க்காமல் பட்ஜெட் உள்ளே என்ன உள்ளது என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அவர்கள் ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை என்று சொல்லி வருகிறார்கள். வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒன்றுமே இல்லாமல்தான் இருப்பார்கள் ஒண்ணுமே இல்லாமல் போய்விடுவார்கள். இவ்வளவு தூரம் இந்த பட்ஜெட்டில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெருவதற்காக பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது கூட தெரியாமல் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் ஒண்ணுமே தரவில்லை ஒண்ணுமே தரவில்லை என்று கூறினால் பத்திரிக்கையாளர்கள் அவரை கேட்க வேண்டும். ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சியில் எத்தனை மருத்துவ கல்லூரிகளை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில்  எத்தனை ரயில்களை கொண்டு வந்தது?

இன்றைக்கு சென்னையில் இருந்து அதிவேக விரைவு ரயில் பெங்களூருக்கும் ஹைதராபாத்திற்கும் கூறியுள்ளனர். இதை உங்களைக் கேட்டால் கூறினார்கள் நீங்கள் கேட்காமலே கொடுத்து இருக்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக பட்ஜெட்டை படித்துப் பார்த்துவிட்டு சொல்ல வேண்டும். தம்பி விஜய்க்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று நினைக்கிறேன். இன்றைக்கு மூன்றாவது ஆண்டு துவக்க விழாவில் நடனம் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு கட்சித் தலைவர் தமிழகத்தின் கலாச்சாரம் தெரியாமல் மேடையில் நடனமாடிக் கொண்டிருக்கிறார். நடமாடிக் கொண்டிருந்தால் நடனமாடிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். இந்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் யார் முதலமைச்சர் என்பது தமிழக முதலமைச்சருக்கு தெரியவில்லை.

இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் ஸ்டாலின் தான் முதலமைச்சர் நாங்கள் எப்படி படுகுழியில தள்ள முடியும் சட்டம் ஒழுங்கை தமிழக முதல்வர் தான் கையில் வைத்துள்ளார். ஆனால் கஞ்சா விற்பனை கிராமத்தோறும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது பெண்களுக்கு எதிரான 50% பெண்கள் பாலியல் குற்றங்கள் கற்பழிப்புகள் நடக்கின்றன. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் நடக்கிறது லாக்கப் மரணங்கள் எத்தனை. சாத்தான்குளத்தில் நடந்த லாக்கப்  மரணத்திற்கு மரத்திற்கு ஐயோ என்று குதித்தார்கள்.  இன்றைக்கு 32 மரணங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. காவல் நிலையத்திற்கு சென்று பெண்கள் புகார் அளிக்க முடியவில்லை. திமுகவைச் சேர்ந்த 26 பேர் பாலியல் குற்றங்களின் ஈடுபட்டு உள்ளார்கள் பட்டியல் இட்டு கூற முடியும் ஞானசேகர் முதல் கூறிக் கொண்டே போகலாம். 

மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச வீட்டுமனை பட்டா! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

