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தலைநகரமா அல்லது கொலைநகரமா? முதல்வர் விஜய்யை விளாசிய நயினார் நாகேந்திரன்

TVK Functionary Murder: சென்னையில் தவெக நிர்வாகி கொலை செய்யப்பட்ட  சம்பவம் தொடர்பாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.  இது கொலை நகரமா அல்லுதது தலைநகரமா என்ற கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 07, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:08 PM IST
தலைநகரமா அல்லது கொலைநகரமா? முதல்வர் விஜய்யை விளாசிய நயினார் நாகேந்திரன்
Image Credit: Nainar Nagendran

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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