/இந்து கடவுளை வேண்டுமென்றே ஒதுக்கிய.. கரூரில் ராஜ்மோகன் செய்த செயல் - கொந்தளிக்கும் நயினார்

Nainar Nagendran Latest News: தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று (ஜூலை 10) கரூர் மாவட்டத்திற்கு சென்றிருந்தார். கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தவெக பரப்புரை கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் விஜய் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போதே, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு, முதல்வர் விஜய் கரூருக்கு செல்லவில்லை. இந்த நிலையில், சம்பவம் நடந்த 9 மாதங்களுக்கு பிறகு முதல்வர் விஜய் நேற்று கரூருக்கு சென்றார்.
அங்கு மக்கள் சந்திப்பில் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர், கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களில் 31 பேருக்கு மட்டும் அரசு வேலைக்கான பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார். இதற்கிடையில், நேற்று நடந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனும் பேசினார். நிகழ்ச்சியின் தொடக்க உரையிலேயே அனைவருக்கும் வணக்கம். praise the lord, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், நமது மொழியில் பிறப்போக்கும் எல்லாம் உயிருக்கும் என்று கூறி உரையை தொடங்கினார்.
இதற்கு தற்போது பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளா நயினார் நாகேந்திரன், நாங்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரானவர்கள்” என்பதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அவர்களே.
நேற்று கரூரில் நடந்த விழாவில் “Praise the Lord, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்” என்று பிற மதத்தினரின் கடவுள்களை வணங்கிவிட்டு, இந்துக் கடவுள்களை வேண்டுமென்ற ஒதுக்கிய, உங்களைப் போன்ற இந்துமத வெறுப்பாளர்கள் உள்ளவரை, “மதநல்லிணக்கம்” என்பது சமூகத்தில் மருந்திற்கும் படராது. “அனைவருக்குமான ஆட்சி” என்று கூறிக்கொண்டு இந்து மதத்தின் மீது மட்டும் இப்படி வெளிப்படையாக ஒவ்வாமையை காட்டுவது கடும் கண்டனத்திற்குரியது.
கடந்த ஆண்டு உங்கள் தலைவரைப் பார்க்க கரூரில் கூடிய கூட்டத்தில் சிக்கி, சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் அநியாயமாக உயிரிழந்தனர். அப்பொழுது நேரில் வந்து ஆறுதல் சொல்லத் திராணியின்றி ஓடி, ஒளிந்த நீங்களும் உங்கள் தலைவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் கழித்து, நேற்றைக்கு தான் வழி கண்டுபிடித்து கரூருக்கு வந்தீர்கள். அப்படியிருக்கையில் வந்த வேலையை விட்டு விட்டு, ஆறுதல் கூறும் நிகழ்விலும் கூட, இந்துக்களின் மீது இப்படியொரு வன்ம அரசியலைத் தொடுக்கும் உங்களைப் போன்ற அழுகிய சிந்தனை கொண்டவர்களை தமிழகம் என்றுமே மன்னிக்காது.
காரணம், தமிழகம் அடிப்படையில் ஓர் ஆன்மீக பூமி. நாம் காலங்காலமாக போற்றிப் பாதுகாத்து வரும் நமது தமிழ் இலக்கியங்களும், புராணங்களும் சிவன், திருமால், முருகன் உள்ளிட்ட இந்துக் கடவுள்களையே ஆராதிக்கின்றன. ஆனால், இவையனைத்தையும் புறந்தள்ளிவிட்டு, “வாக்கு வங்கி”யை மட்டுமே மனதில் வைத்து, உங்கள் விஜய் அரசை இந்துக்களுக்கு எதிரான அரசாக நிலைநிறுத்தியுள்ள நீங்களும், அதை மௌனமாக ஆதரிக்கும் உங்கள் தலைமையும் கூடிய விரைவில் இதற்கான விளைவுகளை எதிர்கொள்வீர்கள்" என்று கூறினார்.