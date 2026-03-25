பாஜக, பாமக, அமமுக போட்டியிடும் தொகுதிகள் எவை? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Constituencies contested by AIADMK alliance parties: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இந்த சூழலில், இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் பரபரப்பாக வேலை பார்த்து வருகிறது. அரசியல் களம் மேலும் சூடுபிடிக்க தொடங்கி உள்ளன. திமுக கூட்டணி கட்சிகள் மற்றும் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் இடையேயான தொகுதி பங்கீடு விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி கட்சிகளான பாஜக, பாமக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, கூட்டணி கட்சிகளின் தொகுதிகளை பட்டியலிட்டார்.
பாஜக போட்டியிடும் தொகுதிகள்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கும் பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. தற்போது அந்த 27 தொகுதிகள் என்னென்ன என்பதை எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார். அதன்படி, மயிலாப்பூர், மொடக்குறிச்சி, தளி, உதகை, அவிநாசி, திருப்பூர் தெற்கு, கோவை வடக்கு, கந்தர்வகோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, நாகர்கோவில், விளவங்கோடு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், தஞ்சை, ஆவடி, திருவண்ணாமலை, ராமநாதபுரம், ராசிபுரம், ராதாபுரம், பத்மநாபபுரம், மானாமதுரை, அறந்தாங்கி, குளச்சல் மற்றும் திருவாரூர் ஆகிய தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிடுகிறது.
பாமக போட்டியிடும் தொகுதிகள்
அதேபோல் அன்புமணி தலைமையிலான பாமக; சேலம் மேற்கு, தர்மபுரி, விக்கிரவாண்டி, சோளிங்கர், பென்னாகரம், திருப்போரூர், ரிஷிவந்தியம், கீழ்வேளூர், பெரம்பூர், உத்திரமேரூர், ஜெயங்கொண்டம், காட்டுமன்னார்கோவில், போரூர், செஞ்சி, விருத்தாசலம், கீழ்வேலூர், மயிலாடுதுறை, அம்பத்தூர் ஆகிய 18 தொகுதிகளில் பாமக போட்டியிடுகிறது என எடப்பாடி ப்ழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார்.
அமமுக போட்டியிடும் தொகுதிகள்
டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கட்சிக்கு மொத்தம் 11 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. தற்போது அமமுக போட்டியிடும் தொகுதிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி பட்டியலிட்டுள்ளார். அதன்படி, நாங்குநேரி, ஒட்டப்பிடாரம், திருச்சி மேற்கு, சைதாப்பேட்டை, பூத்தமல்லி, மடத்துக்குளம் பெரியகுளம், மன்னார்குடி, திருவையாறு, காரைக்குடி மற்றும் திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 11 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள்
ஜி.கே. வாசன் தலைமையிலான தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி மொத்தம் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு மேற்கு, ராணிப்பேட்டை, கிள்ளியூர், கும்பகோணம் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார்.
இதர கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்
அதேபோல், பல்லாவரம் குன்னம் ஆகிய தொகுதிகளில் இந்திய கனநாயக கட்சியும், ஜான்பாடியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கட்சி ராஜபாளையத்தில் போட்டியிடுகிறது. இத்தொகுதியில் ஜான்பாண்டியன் போட்டியிடுவார். மேலும், ஜெகன்மூர்த்தியின் புரட்சி பாரம் கட்சிக்கு கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார்.
அதிமுக 169 தொகுதிகளில் போட்டி
தற்போது ஆட்சி கட்டிலில் இருக்கும் திமுகவை வீழ்த்தி மீண்டும் அதிமுக கோட்டையை பிடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதற்கு பாஜக, பாமக, தாமாக, அமமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளை இணைத்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA Alliance) உருவாக்கி இருக்கிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த சூழலில், அனைவருக்கும் முன்பாக தனது கூட்டணி கட்சிகள் எந்தெந்த போட்டிகளில் போட்டியிடும் என்பதை வெளியிட்டிருக்கிறார். கூட்டணி கட்சிகளுக்கு மொத்தம் 65 தொகுதிகளை ஒதுக்கிய நிலையில், மீதமுள்ள 169 தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டியிடும் என அறிவித்திருக்கிறார். திமுக 175 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கேள்வி பதில்!
1) 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது?
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026ல் அதிமுக மொத்தம் 169 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது என அக்கட்சி பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறித்திருக்கிறார்.
2) அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கி உள்ளது?
அதிமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளான பாஜக - 27, பாமக - 18, அமமுக - 11, தாமாக - 5, ஐஜேகே - 2, தமமுக - 1, புபாக - 1 என மொத்தம் 65 தொகுதிகள் ஒதுக்கி உள்ளன.
3) 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் முக்கிய கூட்டணிகள் எவை?
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026ல் முக்கிய கூட்டணியாக திமுக கூட்டணி மற்றும் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உள்ளன. இந்த இரண்டு கூட்டணிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
