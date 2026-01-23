English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பாஜக அரசியல் நகர்வு! பிரதமர் மோடியின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தமிழ்நாடு - கேரளா பயணம்

பாஜக அரசியல் நகர்வு! பிரதமர் மோடியின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தமிழ்நாடு - கேரளா பயணம்

PM Modi Visit Southern: ஆளுநர்-அரசு மோதல்களுக்கு இடையே பிரதமர் மோடி இன்று கேரளா மற்றும் தமிழகம் வருகிறார். புதிய ரயில் சேவைகள் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைப்பதோடு, 2026 தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தையும் தொடங்குகிறார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:15 AM IST

பாஜக அரசியல் நகர்வு! பிரதமர் மோடியின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தமிழ்நாடு - கேரளா பயணம்

PM Narendra Modi Speech: இன்று அனைவரின் கவனமும் பிரதமர் மோடியின் தென்னிந்தியப் பயணம் மீதுதான். அவர் இன்று (ஜனவரி 23, 2026) கேரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தர உள்ளார். ஆளுநர்களுக்கும் முதலமைச்சர்களுக்கும் இடையே இரு மாநிலங்களிலும் மோதல்கள் தீவிரமடைந்து வரும் ஒரு அரசியல் ரீதியாக உணர்ச்சிகரமான தருணத்தில் இந்தப் பயணம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பிரதமரின் இந்தப் பயணம், தெற்கில் தனது அரசியல் செல்வாக்கை ஆழப்படுத்த பாஜக மேற்கொள்ளும் தொடர்ச்சியான முயற்சியை உறுதிப்படுத்துகிறது. சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நெருங்கி வரும் நிலையில், இந்தப் பயணம் கட்சித் தொண்டர்களுக்கு உற்சாகமூட்டும்.

தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா பிராந்தியத்தில் கட்சியின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள், கலாச்சாரத் தொடர்புகள் மற்றும் அணிதிரட்டல் மூலம் தனது செல்வாக்கை பாஜக விரிவுபடுத்தி வருகிறது. பிரதமரின் இந்தப் பயணத்திற்குத் தெளிவான அரசியல் பின்னணியும் உள்ளது. பிரதமர் மோடி திருவனந்தபுரத்திலும், பின்னர் செங்கல்பட்டிலும் கட்சிப் பேரணிகளில் உரையாற்றுகிறார். இதன் மூலம் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் கேரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டிற்குத் தேர்தல் முழக்கத்தை அவர் ஒலிக்க உள்ளார். இந்தப் பேரணிகள் பிரதமரை ஒரு வளர்ச்சி சார்ந்த தலைவராகவும், பாஜகவின் முக்கிய நட்சத்திரப் பிரச்சாரகராகவும் நிலைநிறுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 

கேரளா திருவனந்தபுரத்தில் பிரதமர் மோடி

பிரதமர் மோடி இன்று (ஜனவரி 23, 2026) காலை 10:45 மணியளவில் திருவனந்தபுரம் சென்றடைந்தார். அங்கு பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தார். 

நாகர்கோவில்-மங்களூரு, திருவனந்தபுரம்-தாம்பரம் மற்றும் திருவனந்தபுரம்-சார்லபள்ளி ஆகிய 3 அமிர்த பாரத விரைவு ரயில்களை (Amrit Bharat Express) கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார். மேலும், திருச்சூர்-குருவாயூர் இடையே புதிய பயணிகள் ரயிலையும் தொடங்கி வைத்தார்.

CSIR-NIIST நிறுவனத்தில் புதிய புத்தாக்க மையத்திற்கு (Innovation, Technology and Entrepreneurship Hub) அடிக்கல் நாட்டினார். ஸ்ரீ சித்திரை திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தில் அதிநவீன கதிரியக்க அறுவை சிகிச்சை மையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். 

'PM SVANidhi' கடன் அட்டை திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்து, சுமார் ஒரு லட்சம் தெருவோர வியாபாரிகளுக்குக் கடன் உதவிகளை வழங்கினார்.

தமிழகம் வருகை தரும் பிரதமர் மோடி

கேரள பயணத்தை முடித்துவிட்டு பிரதமர் தமிழகம் வருகிறார். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே நடைபெறும் பிரம்மாண்டமான தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் உரையாற்றுகிறார்.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (NDA) தேர்தல் பிரச்சாரத்தை இந்தப் பொதுக்கூட்டம் மூலம் பிரதமர் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைக்கிறார்.

சமீபத்தில் டி.டி.வி. தினகரனின் அமமுக (AMMK) கட்சி மீண்டும் என்டிஏ (NDA) கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. இந்தப் பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, தினகரன் மற்றும் பிற கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

ஆளுநர் விவகாரம் இடையே வருகை தரும் பிரதமர் மோடி

இரு மாநிலங்களிலும் ஆளுநர்களுக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் இடையே மோதல் நிலவி வரும் வேளையில் பிரதமரின் இந்த வருகை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தேசிய கீதத்திற்கு அவமரியாதை இழைக்கப்பட்டதாகக் கூறி, ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உரையாற்றாமல் வெளிநடப்பு செய்தார். அதேபோல கேரளாவில் ஆளுநர் ஆரிப் முகமது கான் கொள்கை விளக்க உரையின் சில பகுதிகளைத் தவிர்த்ததாக மாநில அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இந்த அரசியல் சூழலில், பிரதமர் மோடி தனது உரையின் மூலம் இரு மாநிலங்களிலும் பாஜக-வின் செல்வாக்கை உயர்த்தவும், வரவிருக்கும் தேர்தலுக்குத் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளார்.

