  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஜனநாயகன் படத்தை எல்லாம் பற்றி பேசுவது வேஸ்ட்... சரத்குமார் சொல்ல வருவது என்ன?

ஜனநாயகன் படத்தை எல்லாம் பற்றி பேசுவது வேஸ்ட்... சரத்குமார் சொல்ல வருவது என்ன?

Jana Nayagan Issue: ஜனநாயக நாட்டில் சினிமாவைப் பற்றி பேசுவதுதான் முக்கியமா என்றும் அமெரிக்கா - இந்தியா பிரச்னைகளை விட்டு ஜனநாயகன் படத்தை பற்றி பேசுவது வேஸ்ட் என்றும் சரத்குமார் பேசி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 9, 2026, 05:58 PM IST
  • இப்போது நடப்பது அரசியல் இல்லை - சரத்குமார்
  • ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்திலும் இதுபோன்ற நடந்தே - சரத்குமார்
  • அரசியல்வாதிகள் யாரும் சென்சார் வாரியத்தில் இல்லை - சரத்குமார்

ஜனநாயகன் படத்தை எல்லாம் பற்றி பேசுவது வேஸ்ட்... சரத்குமார் சொல்ல வருவது என்ன?

BJP Sarathkumar On Jana Nayagan Issue: கோவையில் பாஜக பிரமுகரும், மூத்த நடிகருமான சரத்குமார் இன்று (ஜன. 9) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் ஜனநாயகன் திரைப்படம் தணிக்கைச் சான்று குறித்து சென்சார் வாரியம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது குறித்தும், அரசியல் தலைவராக அவருக்கு பல்வேறு நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்பட்டு வருவது போன்ற பல்வேறு கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டு வருவது குறித்தும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

Jana Nayagan Issue: ஜனநாயகன் பிரச்னையில் அரசியல் இல்லை...

அதற்கு சரத்குமார், "சென்சார் போர்டு தற்போது மட்டும் ஒரு படத்தை நிறுத்தவில்லை. இதற்கு முன்பே பல்வேறு படங்களை நிறுத்தி உள்ளார்கள். 'தக் லைப்' படத்திற்கும் நடந்தது. விஜய்யின் படத்திற்கு ஏற்கனவே ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்திலும் இதுபோன்ற நடந்தே... விஜய் அப்போது கைகட்டி ரோட்டில் நின்றார் தானே... இப்போது நடப்பது அரசியல் இல்லை. அனைத்தும் அரசியல் ரீதியாகவேதான் நடைபெறுகிறது என்ற எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். 

சென்சார் வாரியம் அந்த படம் சரியாக இல்லை என்று நினைக்கிறது. அரசியல்வாதிகள் யாரும் சென்சார் வாரியத்தில் இடம்பெறவில்லை. ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை அனைவருக்கும் உள்ளது. அதேபோன்று எனக்கும்தான் உள்ளது. படம் எடுப்பது மிகப்பெரிய கடினம். ஆனால் அது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும்" என பதிலளித்தார். 

Jana Nayagan Issue: எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வேறு வேலையில்லை...

மேலும், எதிர்க்கட்சியினர் தணிக்கைத் துறை, அமலாக்க துறை ஆகியவற்றை கொண்டு அடக்க பார்க்கிறார்கள் என்ற கருத்துகள் குறித்த கேள்விக்கு, "எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வேறு வேலை இல்லை. எதை அரசியலாக வேண்டும், எதனை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்றில்லாமல் உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருப்பதற்கு இடம், வேலை வாய்ப்பு என்று பல்வேறு விஷயங்கள் உள்ளது. அதிலெல்லாம் அவர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இது ஒரு ஜனநாயக நாடு. ஜனநாயக நாட்டில் சினிமாவைப் பற்றி பேசுவதுதான் முக்கியமா?" என அவர் எதிர்கேள்வியை எழுப்பினார்.

Jana Nayagan Issue: காங்கிரஸ் அனுகூலத்தை எதிர்பார்க்கிறது 

ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியினரும் பேசி வருவது தொடர்பான கேள்விக்கு, "திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருப்பதால் அவர்கள் பேசிதான் ஆக வேண்டும். காங்கிரஸ் கட்சி இதன்மூலம் அனுகூலம் கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்க்கலாம். கடந்த ஆண்டு பல்வேறு படங்கள் ரிலீஸானது. Dude படத்திற்கு பல்வேறு கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டது, புஷ்பா போன்ற படங்களும் வெளியானது, அதனை நிறுத்தவில்லை. அந்த படங்களில் என்ன சொல்ல வந்தார்கள் என்றுதான் சென்சார் பார்த்தது, Honor Killing  is Wrong (ஆணவக்கொலை மிகவும் தவறு). எது மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறது என்று நினைக்கிறார்களோ?, எதை புகுத்த நினைக்கிறீர்கள் என்பதை சென்சார் கூர்ந்து கவனிக்கிறது.

Jana Nayagan Issue: பராசக்தியும் மறு ஆய்வுக்கு சென்றது...

நான் நடித்த 'அடங்காதே' படமும் இன்னும் வெளியாகவில்லை. அதற்கு ஏன் யாரும் குரல் கொடுக்கவில்லை. அது அரசியல் சதியா? அதில் சொல்லப்பட்ட சில கருத்துக்கள் ஏற்புடையது அல்ல என்று முடிவெடுத்து இருக்கிறார்கள், அதனால் அந்த படம் வெளியாகவில்லை என தெரிவித்தார். ஜனநாயகன் படத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இதனை ஒரு செய்தியாக மக்களிடம் கொண்டு சென்று சேர்க்க நினைப்பது அங்கிருந்து இங்கு வந்த எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது. சென்சார் போர்டுக்கு நான் என்றும் குரல் கொடுத்தது கிடையாது. மேலும் என்னுடைய 'அடங்காதே' திரைப்படத்திற்கு அனைத்து நடிகர்களையும் குரல் கொடுக்க கூறுங்களேன். மேலும் தற்போது வெளியாக உள்ள பராசக்தி திரைப்படமும் மறு ஆய்வுக்கு சென்றுதான் வந்தது.

Jana Nayagan Issue: ஜனநாயகன் பற்றி பேசுவது வேஸ்ட் 

மேலும் நான் அரசியலில் போட்டியிடுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெறுவதற்கு உழைப்பை தர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். என்னுடன் பயணித்த நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்து மந்திரியாக அமர்ந்தால் மகிழ்ச்சி அடைவேன். தமிழகம் மீது 10 லட்சம் கோடி கடன் உள்ளது அதனை எவ்வாறு அடைக்க முடியும்?, சைனா, பிரேசில், இந்தியா எல்லாம் கச்சா எண்ணெய்யை ரஷ்யாவில் இருந்து வாங்க மசோதாக்களை தாக்கல் செய்துள்ளது. டிரம்ப் 500 சதவீதம் வரி போட்டால் தொழில்துறை நாசமாகிவிடுமா என்று கேளுங்கள். இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியாமல் உள்ளது. அதை விட்டுவிட்டு ஜனநாயகன் படத்தை எல்லாம் பற்றி பேசுவது வேஸ்ட்.

Jana Nayagan Issue: பாஜக கூட்டணிக்கு வருவாரா விஜய்?

விஜய் அசைக்க முடியாத அரசியல் தலைவராக உருவாகி வருகிறார் என்று கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டு வருவது குறித்தான கேள்விக்கு, "தேர்தலுக்கு வந்து நின்ற பின் கேட்க வேண்டும்" என்றார். மேலும், விஜய் பாஜக கூட்டணிக்கு வருகிறாரா என்ற கேள்விக்கு எனக்கு தெரியாது என பதில் அளித்தார். 

முன்னதாக, கோவை சாய்பாபா காலனி பகுதியில், கோவை தெற்கு பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் நடத்தும் மக்கள் சேவை மையம் சார்பில், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு வாக்கத்தான் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியை வானதி சீனிவாசன் உடன் இணைந்து நடிகர் சரத்குமாரும் கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

