  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஒரு அமைச்சர் மட்டுமே 2300 கோடி என்றால்... தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி!

ஒரு அமைச்சர் மட்டுமே 2300 கோடி என்றால்... தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி!

Bjp Tamilisai Soundararajan:  2300 கோடி அளவுக்கு ஒரு தனி அமைச்சர் ஊழல் செய்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு வேலைகளுக்கும் 35 லட்சம் 45 லட்சம் கமிஷன் பெற்று வருவது வெளிச்காமாகி இருக்கிறது என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:39 AM IST
  • தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி
  • நாமக்கல்லில் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
  • திமுக மீது விமர்சனம்!

மத்தியில் பாஜக அரசு இருப்பதால் தமிழ்நாட்டிற்கு இரட்டை எஞ்சின் ஆட்சியாக இருந்தால் மட்டுமே தமிழகத்திற்கு தேவையானவற்றை செய்து தர முடியும். அமைச்சர் கே.என் நேரு மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு முதல் குற்ற அறிக்கை பதிவு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருக்கிறது. மூன்று முறை அமலாக்கத்துறை சொன்ன பின்பும் அமைச்சர் மீது குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யாமல் தமிழக அதிகாரிகள் முதல்வர் மு க ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு உள்ளனர். 2300 கோடி அளவுக்கு ஒரு தனி அமைச்சர் ஊழல் செய்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு வேலைகளுக்கும் 35 லட்சம் 45 லட்சம் கமிஷன் பெற்று வருவது வெளிச்காமாகி இருக்கிறது. ஒருவருக்கே இவ்வளவு ஊழல் என்றால் இன்னும் 10 அமைச்சர் இருக்கிறார்கள். 

மேலும் படிக்க | 1989ல் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக வேலை பார்த்தவர் ஓபிஎஸ் - முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்!

ராகுல் காந்தி

ராகுல் காந்தியை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். 50 உலக நாடுகளுக்கு மேல் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் சட்டையை கழட்டி அறை நிர்வாணமாக சென்று அங்கு ஆர்ப்பாட்டம் செய்த செயல் வருத்தம் அளிக்கிறது. அவர் இந்தியாவை வெளிநாடுகள் சென்ற போதும் குறைத்தே பேசி வருகிறார். ராகுல் காந்திக்கு நாட்டுப்பற்றே கிடையாது. செல்வப் பெருந்தகை மருது சகோதரர்கள் போல ஸ்டாலினையும் ராகுல் காந்தியும் ஒப்பிடுவதை எப்படி ஒத்துக்கொள்ள முடியும். மணிசங்கர் அய்யர் பேசியிருப்பது காங்கிரஸ்காரர்கள் சீட்டுக்காக ஸ்டாலினை புகழ்ந்து வருகின்றனர் என்று தான் எடுத்துக் கொள்ள முடியும்  என திருச்செங்கோட்டில் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் பேட்டி.

தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் மக்களுக்காக மக்களிடமிருந்து என்ற தலைப்பில் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு கூட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சங்கங்கள் தன்னார்வ அமைப்புகள் பல்வேறு சங்கங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பிரதிநிதிகள் அழைக்கப்பட்டு, அவர்களிடம் இருந்து தேவையான வாக்குறுதிகளை கேட்டறிந்தனர். இந்த தேர்தல் வாக்குறுதி கேட்டறியும் கூட்டத்திற்கு நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் ராஜசேகர் தலைமை தாங்கினார் தேர்தல் வாக்குறுதி அறியும் குழுவின் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் ஒவ்வொரு தொழிற்சங்கங்கள் கூறும் குறைகளை கேட்டறிந்தார். விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும்  நிறுவனங்களுக்கு போடப்பட்ட 50 சதவீத வரி தற்போது 18 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார்.

மேலும் நமது நாட்டில் விசைத்தறிகள் வெகுவாக நலிவடைந்து வருவதாகவும் அதற்குத்தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு பாஜக நிர்வாகி குறைகளை இங்கே கூற வேண்டாம் என்று அவர் பேசுவதை தடுத்தார். ஆனால் பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் கே பி ராமலிங்கம் அவரை தடுத்து குறைகள் சொல்வதற்காக தான் நாம் அழைத்து உள்ளோம். ஆகவே குறைகளை கேட்க மனது இல்லை என்றால் வெளியே சென்று விடலாம் என்று கூறினார். இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இவரை தொடர்ந்து லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக பேசியவர் நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் காலம் கடந்தும் இயங்கி வருகிறது. காலாவதியான சுங்கச்சாவடிகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

லாரிகள் செல்ல அனுமதி

சொகுசு காரில் செல்பவர்கள் ஆண்டுக்கு 3000 ரூபாய் செலுத்தி விட்டு பயணம் செல்கிறார்கள். அதுபோன்று ஆண்டுக்கு ஒரு தொகை செலுத்தி விட்டு லாரிகள் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். மேலும் டீசல் ஜிஎஸ்டி வரம்பிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். இவரைத் தொடர்ந்து பேசிய தங்க வணிக சங்கத் தலைவர் பேசும்போது தங்க விலை விண்ணை எட்டும் அளவிற்கு நாள்தோறும் உயர்ந்து வருகிறது. இதற்கு அகில உலக பொருளாதார மாக உள்ளது. எனவே மத்திய அரசு தங்கத்திற்கான இறக்குமதி வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். ஒவ்வொரு சங்கத்தினரும் தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக எழுதி தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இடம் கொடுத்தனர்.

மேலும் படிக்க | கூட்டணிக்கு வராத தேமுதிக! எடப்பாடி பழனிச்சாமி வைத்த செக்! அதிரடி ஆக்சன்!

BJPTamilisai SoundararajanKN NehruEd CaseMK Stalin

