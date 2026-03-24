திருச்செங்கோடு: பாஜக போட்டியிட திட்டம்! திமுக என்ன செய்யப் போகிறது?

Tiruchengode constituency : திருச்செங்கோடு சட்டப்பேரவை தொகுதியில் இம்முறை பாஜக போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதால், அங்கு திமுக போட்டியிடுமா? அல்லது கடந்த முறை கூட்டணிக்கு ஒதுக்கியபடியே இம்முறையும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும், இந்த தொகுதியில் அதிமுக 7 முறை நேரடியாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற வரலாறும் உண்டு. அதனால், தங்களின் பாரம்பரிய மிக்க தொகுதிகளில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை பாஜகவுக்கு விட்டுக்கொடுக்குமா? என்ற கேள்வி பரவலாக உள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026, வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் கூட்டணியை இறுதி செய்து, தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் போட்டியிடும் தொகுதிகளை இறுதி செய்யும் பணிகளில் முனைப்பு காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன. அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக, பாமக, அமமுக ஆகிய கட்சிகள் கூட்டணியையும், தொகுதி எண்ணிக்கையையும் உறுதி செய்துவிட்டன. இதேபோல், திமுகவும் தங்களது கூட்டணி உள்ள கட்சிகளுக்கு போட்டியிடும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை உறுதி செய்து வருகிறது.
இரு கூட்டணியுமே எந்தெந்த தொகுதிகளில் யார் போட்டி என்பதை உறுதி செய்யவில்லை. ஒவ்வொரு கட்சியும் தாங்கள் போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகளை கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கும் திமுக மற்றும் அதிமுக-விடம் வழங்கியுள்ளன. அந்தவகையில் பாஜக, தாங்கள் போட்டியிடும் தொகுதி விருப்பப் பட்டியலை அதிமுகவிடம் வழங்கியுள்ளது. அதில், திருச்செங்கோடு உள்ளிட்ட தொகுதிகளும் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பாஜக போட்டியிட விரும்பும் உத்தேச தொகுதிகள்
வேளச்சேரி, துறைமுகம், மயிலாப்பூர், வானூர், திருச்செங்கோடு, அந்தியூர், பழனி, திருப்பூர் தெற்கு, சூலூர், அரவக்குறிச்சி, ராசிபுரம், குன்னூர், தளி , மொடக்குறிச்சி , கோயம்புத்தூர் வடக்கு , மதுரை தெற்கு , சிங்காநல்லூர், குளச்சல் , பத்மநாபபுரம் , நாகர்கோவில் , விளவங்கோடு , மயிலாடுதுறை , சாத்தூர் , திருச்செந்தூர், திருநெல்வேலி , திருத்தணி, கும்பகோணம் ஆகிய தொகுதிகள் பாஜகவின் விருப்ப தேர்வாக இருக்கிறது.
திருச்செங்கோடு தொகுதி
திருச்செங்கோடு தொகுதியைப் பொறுத்தவரை இப்போது திமுக கூட்டணிக் கட்சியான கொங்கு நாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி தலைவர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் சிட்டிங் எம்எம்ஏ-வாக இருக்கிறார். இம்முறையும் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இக்கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. திருச்செங்கோடு மீண்டும் கொமதேக-வுக்கு கொடுக்கப்படும் என தெரிகிறது. முதன்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலில் களமிறங்கும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறது.
அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகியாக இருக்கும் அருண் ராஜ் இந்த தொகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாக முகாமிட்டு தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதியில் யார் போட்டியிடுவார்கள்? என்பது இப்போது சஸ்பென்ஸாக இருக்கிறது. ஏனென்றால், இந்த தொகுதி அதிமுகவின் பாரம்பரிய தொகுதியாக உள்ளது. அக்கட்சி 7 முறை நேரடியாக வெற்றி பெற்ற தொகுதி. ஆனால், இந்த தொகுதியை இம்முறை பாஜக கேட்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆர்எஸ்எஸ் செயல்பாடு அதிகமாக இருக்கும் தொகுதியாக இருப்பதால், இந்த தொகுதி மீது கண் வைத்திருக்கிறது பாஜக. அதிமுக கூட்டணி என்பதால் போட்டியிடலாம் என்ற முடிவுக்கும் அக்கட்சி வந்திருக்கிறது. ஆனால் வெற்றி பெற வாய்ப்பு பெறுமளவுக்கான கட்டமைப்பு இருக்கிறதா? என்றால், அதிமுகவுடன் ஒப்பிடும்போது அந்தளவுக்கு கட்டமைப்பே இல்லை. அதனால், அதிமுகவின் செல்வாக்கு இல்லாமல் பாஜக வெற்றி பெற வாய்ப்பில்லை. இது ஒருபுறம் என்றாலும், இம்முறை அதிமுகவே இந்த தொகுதியில் களமிறங்கினாலும் வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குமா? என்றால் அதுவும் கேள்விக்குறி தான்.
திருச்செங்கோடு கள நிலவரம்
ஏனென்றால் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் கட்டமைப்பு, பிரச்சாரத்தில் திமுக முன்னணியில் இருக்கிறது. இந்த தொகுதியில் திமுக நேரடியாக களமிறங்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் நிர்வாகிகள் மத்தியில் இருக்கிறது. எம்எல்ஏ சீட் கேட்டு முன்னாள் நகர்மன்ற தலைவர் நடேசன், ஒன்றியக்குழு தலைவர் நடேசன் உள்ளிட்டோர் திமுக தலைமையிடம் விருப்ப மனு கொடுத்துள்ளனர். அத்துடன் கிராமம் வாரியாக நிர்வாகிகள் போட்டி தேர்தல் பணியும் தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறார்கள். அதிமுக பக்கம் பார்த்தால், கட்டமைப்பு எல்லாம் வலுவாக இருந்தாலும் கடந்த காலங்களில் இருந்தது போன்ற புத்துணர்ச்சியும், கட்சிக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் குறைந்து இருப்பதை கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது. திமுகவுடன் ஒப்பிடும்போது அதிமுகவின் செயல்பாடு சுணக்கமாகவே இருக்கிறது. காரணம், தொகுதி முழுவதும் அறிந்த முகமாக அதிமுகவுக்கு யாரும் இல்லை.
இருப்பினும், திமுக இந்த தொகுதியில் போட்டியிடாமல் அந்த கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கொமதேக போட்டியிட்டு, எதிராக அதிமுக நேரடியாக களமிறங்கினால் போட்டி கடுமையாக இருக்கும். தமிழக வெற்றிக் கழகமும் களத்தில் இருப்பதால் நிச்சயம் போட்டி மிக மிக கடுமையாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். ஒருவேளை அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக களமிறங்கி, திமுக கூட்டணியிலும், கூட்டணி கட்சியான கொமதேக களம் கண்டாலும் போட்டி இருக்கும். ஆனால், அதிமுகவின் வாக்குகள் தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு பிரியும் வாய்ப்பு அதிகம். இது திமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக அமையும்.
அதனால், அதிமுக எடுக்கும் முடிவை பொறுத்தே திருச்செங்கோடு தொகுதியின் வெற்றி, தோல்விகளை ஓரளவுக்கு யூகிக்க முடியும். திமுக தலைமை நேரடியாக களம் காணும் முடிவை எடுத்தால், அதிமுகவும் இந்த தொகுதியில் நேரடியாக களம் காண வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பிரதான கட்சிகளின் முடிவை திருச்செங்கோடு தொகுதி மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | திருச்செங்கோடு தொகுதி : வெற்றி பெறப்போவது யார்? முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | வாக்காளர் அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?
