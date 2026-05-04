தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள போடிநாயக்கனூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 200 தொகுதியாகும். போடிநாயக்கனூரின் முதன்மை தொழிலாக விவசாயம் மற்றும் அதைச் சார்ந்த வாசனைத் திரவிய வணிகம் ஆகும். மேலும் ஏலக்காய், காபி மற்றும் பிற வாசனைப் பொருட்கள் சாகுபடி மற்றும் வர்த்தகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
போடிநாயக்கனூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் போடிநாயக்கனூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
போடிநாயக்கனூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஓ. பன்னீர் செல்வம்
அதிமுக (ADMK): வி.டி. நாராயணசாமி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கலையரசு
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பிரகாஷ்
போடிநாயக்கனூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,63,292
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,27,593
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,35,683
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 16
போடிநாயக்கனூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.77% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
போடிநாயக்கனூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஓ. பன்னீர் செல்வம் (அதிமுக) - 1,00,050 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: தங்கதமிழ் செல்வன் (திமுக) - 89,029 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: பிரேம் சந்தர் (நாதக) - 16,424 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: முத்துசாமி ( அமமுக) - 5,649 வாக்குகள்
போடிநாயக்கனூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் 77.04% வாக்குகள் பதிவாகின.
