English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Bodinayakanur Election Result 2026:  தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள போடிநாயக்கனூர் (Bodinayakanur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 06:18 AM IST
  • போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிகள்
  • போடிநாயக்கனூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
  • போடிநாயக்கனூர் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

Trending Photos

கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள போடிநாயக்கனூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 200 தொகுதியாகும். போடிநாயக்கனூரின்  முதன்மை தொழிலாக விவசாயம் மற்றும் அதைச் சார்ந்த வாசனைத் திரவிய வணிகம் ஆகும்.  மேலும் ஏலக்காய், காபி மற்றும் பிற வாசனைப் பொருட்கள் சாகுபடி மற்றும் வர்த்தகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

போடிநாயக்கனூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் போடிநாயக்கனூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

போடிநாயக்கனூர்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ஓ. பன்னீர் செல்வம் 

அதிமுக (ADMK): வி.டி. நாராயணசாமி 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கலையரசு

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பிரகாஷ்

போடிநாயக்கனூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,63,292

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,27,593

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,35,683

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 16

போடிநாயக்கனூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.77% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

போடிநாயக்கனூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  ஓ. பன்னீர் செல்வம் (அதிமுக) - 1,00,050 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: தங்கதமிழ் செல்வன் (திமுக) - 89,029 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: பிரேம் சந்தர் (நாதக) - 16,424 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: முத்துசாமி ( அமமுக) - 5,649 வாக்குகள்

போடிநாயக்கனூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் 77.04% வாக்குகள் பதிவாகின.

தேனி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 

பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கம்பம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bodinayakanur ResultTheni DistrictDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News