விஜய்க்கு பாலிவுட்டில் இருந்து வந்த முதல் வாழ்த்து! சொன்னது யார் தெரியுமா?

Tamil Nadu Election Results: பாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி ஆக்‌ஷன் கதாநாயகன் டைகர் ஷெராஃப், நடிகர் விஜய்க்கு தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 12:48 PM IST
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026ல் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆளும் திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகிய இரண்டு பெரும் திராவிட கட்சிகளையும் பின்னுக்கு தள்ளி பிரம்மாண்ட முன்னிலையில் உள்ளது. அரசியல் களத்தில் விஜய் படைத்து வரும் இந்த சரித்திர சாதனையை பலரும் வியந்து பார்த்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி ஆக்‌ஷன் கதாநாயகன் டைகர் ஷெராஃப், நடிகர் விஜய்க்கு தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக தேர்தல் களத்தில் தவெகவின் ஆதிக்கம்

234 தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், தவெக தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் உள்ளிட்ட முக்கிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வலுவான முன்னிலையில் உள்ளார். தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நிலவரப்படி, காலை 11 மணி அளவிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதல் இடத்திற்கு முன்னேறியது. பல கருத்துக்கணிப்புகள் தவெக வெறும் 20 இடங்களை மட்டுமே பிடிக்கும் என கணித்திருந்த நிலையில், அந்த அனுமானங்களை எல்லாம் தவிடுபொடியாக்கி, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சரித்திரத்தை விஜய் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்.

ஆளுங்கட்சியான திமுக மூன்றாவது இடத்திற்கும், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக கூட்டணி 70க்கும் மேற்பட்ட இடங்களுடன் இரண்டாவது இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளன. விஜய்யின் இந்த விஸ்வரூப வெற்றி, அரசியல் விமர்சகர்கள் முதல் சாமானிய மக்கள் வரை அனைவரையும் திகைக்க வைத்துள்ளது. 

டைகர் ஷெராஃப்பின் நெகிழ்ச்சியான வாழ்த்து

தமிழ்நாடு முழுவதும் தவெக தொண்டர்கள் இந்த வெற்றியை கொண்டாடி வரும் வேளையில், பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் விஜய்க்கு ஒரு சிறப்பு செய்தியை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் அவர், "மாபெரும் வெற்றிக்கு தலைமை தாங்கும் தளபதி விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். மக்கள் உங்கள் மீது இவ்வளவு ஆழமான நம்பிக்கையும் பாசமும் வைத்திருப்பதை பார்க்கும்போது மிகவும் ஆச்சரியமாகவும், நெகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது. இது ஒரு சாதாரண வெற்றியல்ல; பல வருடங்களாக மக்கள் உங்கள் மீது வைத்துள்ள அன்பின் வெளிப்பாடு. உங்கள் அரசியல் பயணம் மேலும் பல வெற்றிகளைக் குவிய செய்ய வாழ்த்துகள்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

