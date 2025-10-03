English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஸ்டாலின், ஆளுநர், திரிஷா வீடுகளில் சோதனை - வெடிகுண்டு மிரட்டல்... சென்னையில் பரபரப்பு

Chennai Bomb Threat: சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இல்லம், கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள நடிகை திரிஷா வீடு ஆகிய இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 3, 2025, 09:48 AM IST

