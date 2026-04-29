மொபைல் போன் பார்ப்பதாக தந்தை திட்டியதால் மகன் தற்கொலை: எடப்பாடியில் சோகம்

Salem News: எடப்பாடி அருகே செல்போன் பயன்படுத்துவதை கண்டு தந்தை திட்டியதால் மகன் கோபித்துக் கொண்டு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 29, 2026, 04:32 PM IST
Salem News: இந்த நவீன உலகில் பல புதிய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கபடுகின்றன. வசதிகள் அதிகரிக்கின்றன. தூரங்கள் குறைகின்றன. அந்த காலத்தில் நீண்ட நேரம் எடுத்த பயணங்கள் சில மணி நேரங்களில் முடிகின்றன. கடினமாக இருந்த வேலைகள் நொடிகளில் நடக்கின்றன. ஆச்சரியப்படும் பலவற்றை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் அடிப்படை விஷயங்கள் பலவற்றை நாம் இழந்துகொண்டும் இருக்கிறோமா என்ற கேள்வியும் நம்மிடம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கொண்டு இருக்கின்றது.

இதில் முதலாவதாக இருப்பது மனித உறவுகள். தென்றல் காற்றாக இருந்த உறவுகள் இப்போது சில நேரங்களில் கூரான ஐஸ் கட்டியாகவும், அனல் காற்றாகவும் மாறி வருகின்றன. மிகவும் நெருங்கிய உறவுகளும் விரிசல்களை அனுபவிக்கின்றன. பெற்றொருக்கும்-குழந்தைகளுக்கும், கணவனுக்கும்-மனைவிக்கும் இடையில் கூட புரிதல் என்பது புலப்படாத விஷயமாக மாறி வருகின்றது. ஒருவரது சொல்லை மற்றொருவர் கேட்க யாருக்கும் பொறுமை இருப்பதில்லை. இதற்கு தினம் தினம் நடக்கும் சம்பவங்களே சாட்சியங்களாக அமைகின்றன. எடப்பாடியில் இப்போது நடந்துள்ள அப்படி ஒரு சம்பவமும் பீதியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தந்தை திட்டியதால் தற்கொலை...

எடப்பாடி அருகே செல்போன் பயன்படுத்துவதை கண்டு தந்தை திட்டியதால் மகன் கோபித்துக் கொண்டு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே பூலாம்பட்டி பக்கநாடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகேசன் மகன் நந்தகுமார் (18). இவர் சவுரிபாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் டூ  தேர்வு எழுதியுள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று  நந்தகுமார்  செல்போன் பயன்படுத்தியதை கண்டு தந்தை முருகேசன் திட்டியதால் கோபித்துக் கொண்டு நந்தகுமார் எடப்பாடி அருகே மேட்டுப்பாளையம் தாராபுரம் பகுதியில் உள்ள தனது பாட்டி லட்சுமி வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். உடனே அருகில் இருந்தவர்கள் நந்தகுமாரை மீட்டு ஈரோடு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக கொண்டு சேர்த்தனர்.

போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை

ஆனால் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் நந்தகுமார் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். அதனையடுத்து பிரேதமானது ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை சவக்கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து எடப்பாடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் என உலகில் யாரும் இல்லை. பிரச்சனைகள் வரும்போது அவற்றை தீர்க்க வழிகாண வெண்டுமே தவிர, நம்மை தீர்த்துக்கொள்ள நினைக்கக்கூடாது. எந்த பிரச்சனைக்கும் தற்கொலை தீர்வாகாது!!

உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டாலோ, தற்கொலை எண்ணம் உண்டானாலோ, அதனை மாற்ற கீழ்காணும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும். 
மாநில உதவி மையம்: 104

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

