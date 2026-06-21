/சாத்தான்குளம்: நண்பர்களுடன் விபரீத திட்டம் போட்ட காதலன், தப்பித்த +2 மாணவி, காப்பாற்றிய பொதுமக்கள்

சாத்தான்குளம், தூத்துக்குடி: சாத்தான்குளம் அருகே பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவியை தனது நண்பர்களின் பாலியல் இச்சைக்கு ஆளாக்க நினைத்த காதலனையும் அவனது நண்பர்களையும் பொதுமக்கள் சரியான சமயத்தில் பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த பெண் தப்பித்த நிலையில், ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள ஆத்திக்காடு கோவில் பகுதியில் வசித்து வரும் அருள்ராஜ் என்பவரின் மகன் தான் சஞ்சய். இவனுக்கு வயது 19. இவன் பெயிண்டர் ஆக வேலை செய்து வருகிறான். இவன் பிளஸ் 2 படிக்கும் பள்ளி மாணவர் ஒருவரை காதலித்து வந்தான்.
முதலில் நட்பாக தொடங்கிய இவர்களது உறவு சில நாட்களில் காதலாக அடுத்த கட்டத்திற்கு சென்றது. இருவரும் தினமும் பேசி பழகி வந்த நிலையில் மாணவியை சஞ்சய் தன்னுடன் ஆத்திக்காடு கருமேனி ஆற்றங்கரை காட்டுப்பகுதிக்கு வருமாறு அழைத்துள்ளான். முதலில் தயங்கிய மாணவி பின்ன சஞ்சய் மீது கொண்ட நம்பிக்கையின் பேரில் அவனுடன் காட்டுப்பகுதிக்கு சென்றுள்ளார்.
அங்குதான் விபரீதமே ஆரம்பமானது. சஞ்சய் தன்னுடன் பெயிண்டர்களாக வேலை செய்த இரு நண்பர்களை செல்போனில் அழைத்த காட்டுப் பகுதிக்கு வரும்படி கூறியுள்ளான். கச்சனாவிளை முருகன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த 21 வயதான உபேஷ் தர்மா மற்றும் உடன்குடி முத்து நகரை சேர்ந்த முத்தரசன் ஆகிய இருவரும் சஞ்சய் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சென்றனர்.
சஞ்சயின் நண்பர்கள் அங்கே வந்தது மாணவிக்கு சரியாகப்படவில்லை. அதைக் குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பியதாகவும் ஆனால் அவர்கள் மூவரும் அதை பொருட்படுத்தாமல் அவரிடம் தவறாக நடக்க முயற்சி செய்ததாகவும் கூறப்படுகின்றது.
இதற்கிடையில் மூன்று வாலிபர்களும் ஒரு இளம் பெண்ணும் காட்டுப்பகுதியில் தனியாக இருப்பதை பார்த்த அப்பகுதி மக்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்தது. ஆகையால் அங்கு கூடிய பொதுமக்கள் இவர்களை வளைத்து பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போதுதான் பள்ளி மாணவியை அழைத்து வந்து உல்லாசமாக இருக்க மூவரும் திட்டமிட்டிருந்தது பற்றி தெரியவந்தது.
அந்த மூவரின் இந்தத் திட்டத்தை பற்றி கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் பண்ணி மாணவியையும் மூன்று இளைஞர்களையும் மெய்ஞானபுரம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். இதற்கிடையில் மாணவியின் பெற்றோருக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார் மூவரிடமும் தீவிர விசாரணை செய்தனர்.
தகவல் அறிந்து வந்த மாணவியின் பெற்றோர் சாத்தான்குளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். மாணவியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் சஞ்சய், உபேஷ் தர்மா மற்றும் முத்தரசன் ஆகிய மூவர் மீதும் போக்சோ கட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது மட்டுமின்றி போலீசார் அந்த மூவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
காதலனை நம்பி வந்த பிளஸ் டூ மாணவிக்கு ஏற்படவிருந்த பெரிய ஆபத்து பொதுமக்களின் சமயோகித புத்தியால் தவிர்க்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.