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சாத்தான்குளம்: நண்பர்களுடன் விபரீத திட்டம் போட்ட காதலன், தப்பித்த +2 மாணவி, காப்பாற்றிய பொதுமக்கள்

Sathankulam Case: காதலனை நம்பி வந்த பிளஸ் டூ மாணவிக்கு ஏற்படவிருந்த பெரிய ஆபத்து பொதுமக்களின் சமயோகித புத்தியால் தவிர்க்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:13 PM IST
சாத்தான்குளம்: நண்பர்களுடன் விபரீத திட்டம் போட்ட காதலன், தப்பித்த +2 மாணவி, காப்பாற்றிய பொதுமக்கள்
Image Credit: 3 Arrested in POCSO at Sathankulam (Representtaiv

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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