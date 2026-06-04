/ஓசூர் அட்கோ போலீஸ் அதிரடி: குடியிருப்பு பகுதிக்கே வந்த கஞ்சா, சிறுவர்கள் சிதறி ஓட்டம்

ஓசூர்: தமிழகத்தில் சமீப காலங்களில் போதை கலாச்சாரம் பூதாகரமாக அதிகரித்துள்ளது. இளைய தலைமுறை இதன் பிடியில் சிக்கி சீர்ழிந்து வரும் நிலை காணப்படுகிறது. கர்நாடக மாநில எல்லையை ஒட்டியுள்ள ஓசூர் மாநகரம், சமீபகாலமாக போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களின் முக்கிய இலக்காக மாறி வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மதுபாட்டில்கள், குட்கா மற்றும் கஞ்சா போன்ற தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்கள் அண்டை மாநிலத்திலிருந்து தொடர்ந்து கடத்தி வரப்படுவதால், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது.
ஓசூர் வசந்த்நகர் குடியிருப்பு பகுதியில், சமீபநாட்களாக கஞ்சா விற்பனை அமோகமாக நடப்பதாகவும், இதனால் அப்பகுதி மக்களின் பாதுகாப்பு பாதிக்கப்படுவதாகவும் அட்கோ காவல் நிலையத்திற்குத் தொடர்ந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தன. இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு வெட்டவெளியில், சில சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் குழுவாக அமர்ந்து கஞ்சா புகைத்துக் கொண்டிருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவல் கிடைத்த உடனேயே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், அந்த கும்பலைச் சுற்றி வளைக்க முயன்றனர்.
போலீசாரைக் கண்டதும் சிறுவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர, அடுத்த நொடியே தலைதெறிக்க நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர். சந்து பொந்துகளுக்குள் நுழைந்து, போலீசாரை திசைதிருப்பி அவர்கள் தப்பியோடினர். இருப்பினும், துரத்திச் சென்ற போலீசார் அதில் ஒரு சிறுவனை மட்டும் மடக்கிப் பிடித்தனர். பிடிபட்ட சிறுவனிடம் தீவிர விசாரணை நடத்திய போலீசார், முதல்முறை என்பதால் அவனது பெற்றோர வரவழைத்து, எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர். தப்பியோடிய மற்ற சிறுவர்களை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
இந்தச் சம்பவம் ஓசூரில் நிலவும் போதைப்பொருள் புழக்கத்தின் தீவிரத்தை மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, பெங்களூரு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து ரகசிய வழிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் மூலமாக கஞ்சா மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் ஓசூருக்குள் கொண்டு வரப்படுவது அதிகரித்துள்ளது.
"பெருநகரப் பகுதிகளில் மட்டுமன்றி, தற்போது சிறுநகரப் பகுதிகளிலேயே சிறுவர்கள் போதைக்கு அடிமையாகி சுற்றுவது அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெடுவதற்குள் போலீசார் இதில் முளையிலேயே கிள்ளியெறிய வேண்டும்." என மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்துள்ள மாவட்ட காவல்துறை, ஓசூர் முழுவதும் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வந்துள்ளது.
தீவிர ரோந்துப் பணி: வசந்த்நகர் மட்டுமல்லாது, நகரின் முக்கிய குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவான இடங்களில் இரவு நேர ரோந்து தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ரகசிய எண்கள்: போதைப்பொருள் விற்பனை செய்பவர்கள் மற்றும் பயன்படுத்துபவர்கள் குறித்து பொதுமக்கள் பயமின்றி தகவல் தெரிவிக்க ஏதுவாக ரகசிய எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தகவல் தருபவர்களின் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என போலீஸ் தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழிப்புணர்வு முகாம்கள்: பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களிடையே போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழக இளைஞர்கள போதை கலாச்சாரத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதே இப்போது பெற்றோர், காவல்துறை, அரசாங்கம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் முக்கிய குறிக்கோளாக உள்ளது. இளைஞர்களின் வாழ்வைச் சீரழிக்கும் கஞ்சா கும்பலை வேரறுக்க, எல்லையோரச் சோதனைகளை மேலும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் தற்போதைய கோரிக்கையாக உள்ளது.