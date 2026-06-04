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ஓசூர் அட்கோ போலீஸ் அதிரடி: குடியிருப்பு பகுதிக்கே வந்த கஞ்சா, சிறுவர்கள் சிதறி ஓட்டம்

ஓசூரில் அடுத்த அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது! குடியிருப்பு பகுதியில் கஞ்சா புகைத்த சிறுவர்கள் சிதறி ஓட்டம், முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா போலீஸ்? அச்சத்தில் மக்கள்!

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 04, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:19 AM IST
ஓசூர் அட்கோ போலீஸ் அதிரடி: குடியிருப்பு பகுதிக்கே வந்த கஞ்சா, சிறுவர்கள் சிதறி ஓட்டம்
Image Credit: Hosur Ganja Menace (Photo: Zee Tamil News)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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