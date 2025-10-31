English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வாணியம்பாடி மருத்துவச் சங்கம் மற்றும் டேவிட் மருத்துவமனையின் மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுப் பேரணி

இந்தியா மருத்துவ சங்கம் வாணியம்பாடி கிளை மற்றும் டேவிட் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிடல் ஆகியோர் சார்பில் மார்பக புற்றுநோய் மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர் பேரணி.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:22 PM IST
  • மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுப் பேரணி
  • நோய்த் தடுப்பு மற்றும் உயிர்க் காப்பு விழிப்புணர்வுப் பேரணி
  • வாணியம்பாடி மருத்துவச் சங்கம் & டேவிட் ஹாஸ்பிடலின் மகத்தான முயற்சி

வாணியம்பாடி மருத்துவச் சங்கம் மற்றும் டேவிட் மருத்துவமனையின் மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுப் பேரணி

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இந்திய மருத்துவ சங்கம் வாணியம்பாடி கிளை மற்றும் டேவிட் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிடல் ஆகியோர் சார்பில் மார்பக புற்றுநோய் மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர் பேரணி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்திய மருத்துவ சங்க வாணியம்பாடி கிளை செயலாளர் செயலாளர் டேவிட் விமல் குமார் தலைமை வகித்தார். மகப்பேறு மருத்துவர் நிட்டி ரோஸ் அனைவரையும் வரவேற்றார்.

இதில் சிறப்பு அலைப்பாகரகளாக வாணியம்பாடி குற்றவியல் நீதிமன்ற நெடுவர்்ரீபதி, நகரன்ற தலைவர் உமா சிவாஜி கணேசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தனர். திருப்பத்தூர் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குனர் ஞானமீனாட்சி கலந்து கொண்டு புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.பின்னர் அனைவரையும் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். தொடர்ந்து பரதநாட்டியம், கரகாட்டம் ஆகிய கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதனை தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு பேரணியை வாணியம்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ.செந்தில்குமார் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

பேரணி தனியார் மருத்துவமனை வராகத்தில் இருந்து புறப்பட்டு நூருல்லாபேட்டை,நியூடவுன் ரயில்வே கேட் வழியாக சென்று நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் முடிவடைந்தது.

பேரணியில் இந்தியா மருத்துவ சங்கம் நிர்வாகிகள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் கொண்ட பதாகைகள் கைகளில் ஏந்தி பேரணியாகச் சென்றனர். அப்போது வாணியம்பாடி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக வருவாய் கோட்டாட்சியர் அஜிதா பேகம் வாகன ஓட்டிகளுக்கு தலைக்கவசம் வழங்கி சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.

பேரணியின் போது மேல தாளங்களுடன் மயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம் என பல கலை நிகழ்ச்சியுடன் மார்பக புற்றுநோய் மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பொதுமக்கள் என ஏராளமானவர் கலந்து கொண்டனர்.

Breast Cancerroad safetyAwarenessIMA VaniyambadiDavid Hospital

