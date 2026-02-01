கோவை, திருப்பூருக்கு குட் நியூஸ்..பட்ஜெட்டில் அதிரடி அறிவிப்புகள்.. என்னென்ன தெரியுமா?

Union Budget 2026: கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பல சிறு,குறு தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அது தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளது. பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2025-26 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட் பெரிதும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அதாவது, தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அந்த வகையில், தமிழகத்தில் ரயில்வே துறை, சுற்றுலா துறை உள்ளிட்டவற்றில் முக்கிய அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் வெளியானது. அதனை தொடர்ந்து, சிறு, குறு தொழில்களை மேம்படுத்த பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
திருப்பூர், கோவைக்கு பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்பு
அதன்படி, சிறு,குறு, நடுத்தர தொழில நிறுவன துறைக்கு ரூ.10,000 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். குறு நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க ரூ.2,000 கோடியில் புதிய திட்டம் கொண்டு வரப்படும். சிறு,குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்த, நான்கு நடவடிக்கைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. இரண்டாம், மூன்றாம் நிலை நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்.
மேலும், தொழில்கள் புத்துயிர் பெற சிறு நிறுவனங்களுக்கு ரூ.7,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு உற்பத்திக்கு ரூ.40,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறு,குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மேம்படுத்த உயிரி மருந்து தொடர்பான கொள்கை திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் 200 தொழில்களை நவீனப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கொள்கலன் உற்பத்தியை மேம்படுத்த மத்திய அரசு ரூ.4,000 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, கொல்கலன் உற்பத்தி என்பது போக்குவரத்து, சரக்கு போக்குவரத்து, மற்றும் இதர தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கான (உணவு, கழிப்பறை, சேமிப்பு) எஃகு பெட்டிகளைத் தயாரிப்பதாகும். இதற்காக ரூ.4,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, கூடுதலாக ரூ.2,000 கோடி ஆத்மநிர்பர் பாரத் நிதியில் செயல்படுத்தப்படும். மேலும், மலிவு விலையில் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய சிறு,குறு,நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உதவ 2,3 அடுக்கு நகரங்களில் கார்ப்பரேட் நண்பர்கள் குழு உருவாக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏகப்பட்ட சிறு,குறு, நடுத்தர தொழில நிறுவனங்கள் உள்ளன. எனவே, இந்த அறிவிப்புகள் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்காவின் வரியாக கோவை, திருப்பூரில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம் சிறு,குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்படும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
