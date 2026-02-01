English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பட்ஜெட் 2026: சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு, ஹைதராபாத்துக்கு சீக்கிரமே போகலாம்.. வருகிறது அதிவேக ரயில் திட்டம்

பட்ஜெட் 2026: சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு, ஹைதராபாத்துக்கு சீக்கிரமே போகலாம்.. வருகிறது அதிவேக ரயில் திட்டம்

Budget 2026 Chennai - Bengaluru High Speed Rail Corridors: சென்னை - பெங்களூரு, சென்னை - ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:38 PM IST
  • நாட்டில் வருகிறது 7 அதிவேக ரயில் பாதை
  • சென்னை டூ பெங்களூரு, ஹைதராபாத்
  • இனி சீக்கரமே போகலாம்

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு விண்ணப்பிப்பது நல்லது! ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு விண்ணப்பிப்பது நல்லது! ஏன் தெரியுமா?
Parasakthi OTT : அதுக்குள்ள ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் பராசக்தி! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்ப்பது?
camera icon7
Parasakthi OTT
Parasakthi OTT : அதுக்குள்ள ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் பராசக்தி! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்ப்பது?
மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!
camera icon7
Upset
மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!
Shutdown: தமிழகத்தில் வரும் திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: தமிழகத்தில் வரும் திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!
பட்ஜெட் 2026: சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு, ஹைதராபாத்துக்கு சீக்கிரமே போகலாம்.. வருகிறது அதிவேக ரயில் திட்டம்

Railway Budget 2026, Nirmala Sitharaman:  பெரிதும் எதிர்பார்க்கபட்ட 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான  மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று (பிப்ரவரி 1) தாக்கல் செய்துள்ளார்.  தமிழகம்,  கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம், புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில், இந்த பட்ஜெட் பெரிதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக,  இந்த பட்ஜெட்டில் தமிழகத்தில் அதிகப்படியான திட்டங்கள், நிதி ஒதுக்கீடு மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில்,  தமிழகத்திற்கு ரயில் திட்டங்கள் குறித்த  முக்கிய அறிவிப்புகளை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்திற்கான ரயில்வே திட்டங்கள்

அதன்படி, நாடு முழுவதும் 7 அதிவேக ரயில் பாதைகள் கட்டப்படும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, ஹைதராபாத் - சென்னை இடையே அதிவேக ரயில் பாதை, சென்னை பெங்களூரு அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், தமிழகத்தில் ரயில் போக்குவரத்து  தொடர்ந்து, மும்பை - புனே இடையே அதிவேக ரயில் பாதை, வாரணாசி சிலிகுரி (மேற்கு வங்கம்) இடையே அதிவேக ரயில் பாதை, டெல்லி வாரணாசி இடையே அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேலும், நாட்டின் கிழக்கு மேற்கு பகுதிகளை இணைக்க பிரத்யே சரக்கு ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிவேக ரயில் திட்டம் என்றால் என்ன?

அதிவேக ரயில் என்பது நவீன ரயில் போக்குவரத்து முறையாகும். இந்த ரயில் மணிக்கு 160 முதல் 180 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும். இந்த ரயில் அண்டை நகரங்களை வேகமாக இணைக்க உதவும். மேலும், அண்டை நகரங்களுக்கான செல்லும் நேரத்தை குறைக்கும். இதன் மூலம் குறைந்த நேரத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா, பெங்களூரு போன்ற அண்டை நகரங்களுக்கு செல்லலாம்.  இந்தியாவில் இயக்கப்படும் அதிவேக ரயிலுக்கு RRTS ரயில்களுக்கு நமோ பாரத் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.  இந்த ரயில் காற்று மாசைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.  இந்த ரயில் தமிழக்ததில் வரும் நிலையில், பெங்களூரு, ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு சுலபமாக செல்ல முடியும். 

மற்ற அறிவிப்புகள் என்னென்ன?

தொடர்ந்து,  பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் கூறுகையில்,  இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலையில் கோயில் நகரங்களுக்கு ரூ.5,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகம், கேரளா, ஒடிசாவில்  அரியவகை கனிமங்களை ஆய்வு செய் மையம் அமைக்கப்படும்.  தமிழகத்தில் ஆதிச்சநல்லூரில் கலாச்சார செழுமையயை விளக்கும் வகையில்,  மையம் உருவாக்கப்படும்.  மாணவிகளின் கல்வியை ஊக்குவிக்க மாவட்டதோறும் மாணவிகளுக்கான விடுதிகள் அமைக்கப்படும். 

சிறு, குறு தொழில வளர்ச்சிக்கு ரூ.10,000 கோடி ஒதுக்கப்படும். சர்வதே அளவில் ஜவுளித்துறைக்கு இந்தியா போட்டிப்போட புதிய திட்டங்கள் உள்ளது.  நாட்டின் ஜவுளித் துறையை மேம்படுத்த சமர்த் 2.0 திட்டம். காதி உற்பத்தியை ஊக்கப்படுத்த ஜவுளி பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்.  பொதுப் போக்குவரத்திற்கு நாடு முழுவதும் 20 நீர் வழித்தடங்கள் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ.10,000 கோடியில் பயோ ஃபார்மா சக்தி திட்டம் கொண்டுவரப்படும்.  உயிரி மருத்துவத்துறைக்காக மத்திய அரசு ரூ.10,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: Nirmala Sitharaman Saree: கட்டம் போட்ட காஞ்சிபுரம் சேலையில் நிர்மலா சீதாராமன்! எவ்வளவு விலை தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: Budget 2026: ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... பட்ஜெட்டில் வெளியான மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Budget 2026Union Budget 2026NIRMALA SITHARAMANRailway Budget 2026Chennai - Bengaluru High Speed Rail Corridors

Trending News