  • பட்ஜெட் 2026: தமிழ்நாட்டு ஜவுளித்துறைக்கு குட்நியூஸ்! கதர் துறைக்கு ஜாக்பாட்

Budget 2026: தமிழ்நாட்டில் ஜவுளித்துறைக்கு குட் நியூஸ் கொடுக்கும் விதமாக மத்திய பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:02 PM IST
  • தமிழ்நாட்டு ஜவுளித்துறைக்கு ஜாக்பாட்
  • புதிய திட்டங்களை அறிவித்த மத்திய அரசு
  • என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? விரிவாக பார்க்கலாம்

Budget 2026: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், தமிழ்நாட்டு ஜவுளித்துறை வளர்ச்சிக்கு தேவையான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். கூடுதலாக கதர் துறையை மேம்படுத்த மகாத்மா காந்தி கிராம ஸ்வராஜ் என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். எனவே, இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மகாத்மா காந்தி கிராம ஸ்வராஜ் மற்றும் மெகா டெக்ஸ்டைல் பூங்காக்கள் ஆகிய திட்டங்கள் தமிழகத்தின் நெசவு மற்றும் பின்னலாடைத் துறைக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

1. திருப்பூருக்குக் கிடைக்கப்போகும் 'மெகா' வாய்ப்புகள்

தமிழகத்தின் 'பின்னலாடைத் தலைநகரம்' என்று அழைக்கப்படும் திருப்பூர், இந்த பட்ஜெட் மூலம் உலக அளவில் வங்காளதேசத்திற்குப் போட்டியாக உருவெடுக்க முடியும். தமிழக அரசு ஏற்கனவே விருதுநகரில் 1,053 ஏக்கரில் ரூ.10,000 கோடி முதலீட்டில் PM-MITRA பூங்காவை அமைத்து வரும் நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சவால் முறை பூங்காக்கள் மூலம் மேலும் புதிய ஜவுளி மண்டலங்கள் தமிழகத்திற்கு வர வாய்ப்புள்ளது. 

இது திருப்பூரின் உற்பத்தித் திறனைப் பல மடங்கு உயர்த்தும். ஜவுளி விரிவாக்கம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ், பழைய இயந்திரங்களுக்குப் பதில் அதிநவீன தொழில்நுட்ப இயந்திரங்களை வாங்க மூலதன ஆதரவு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது திருப்பூரின் பின்னலாடை நிறுவனங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் என பார்க்கப்படுகிறது.ய

2. சமர்த் 2.0 - திறன் மேம்பாட்டுப் புரட்சி

தொழிற்துறைக்கும் கல்வி நிலையங்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்க இந்தத் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு பகுதிகளில் உள்ள லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்குப் புதிய தலைமுறை இயந்திரங்களைக் கையாளும் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இது ஜவுளித் துறையில் நுழைய விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

3. மகாத்மா காந்தி கிராம ஸ்வராஜ் திட்டம்

காஞ்சிபுரம், ஆரணி மற்றும் இதர மாவட்டங்களில் உள்ள கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு இத்திட்டம் பெரும் பலன் தரும். உள்ளூர் கைத்தறிப் பொருட்களை உலகச் சந்தைகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், நெசவாளர்களின் வருமானம் உயரும். தமிழகத்தின் புகழ்பெற்ற 'தர்மபுரி பட்டு' அல்லது 'ஈரோடு பெட்ஷீட்கள்' போன்ற ஒரு மாவட்டத்திற்கு ஒரு தயாரிப்பு (ODOP) முயற்சிக்கு அதிக நிதி மற்றும் பிராண்டிங் வசதிகள் கிடைக்கும்.

4. ஐந்து முக்கியத் தூண்கள் 

பட்ஜெட்டில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஐந்து உட்பிரிவுகள் தமிழகத்திற்கு மிக நெருக்கமானவை:

1. தேசிய நார் திட்டம்: பருத்திக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதோடு, தமிழகத்தின் இயற்கை நார்களான பட்டு, பருத்தி போன்றவற்றில் தன்னிறைவு அடைய உதவும்.

2. ஜவுளித்துறை விரிவாக்கம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு திட்டம்: புதிய நிறுவனங்கள் தொடங்கவும், லட்சக்கணக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் மூலதனம் வழங்கப்படும்.

தேசிய கைத்தறி மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் திட்டம்: சிறு நெசவாளர்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த உதவித் திட்டம்.

டெக்ஸ்-எகான் திட்டம்: சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்காத (Sustainable) ஜவுளி உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும்.

சமர்த் 2.0: ஏற்கனவே கூறியது போல ஒரு பெரும் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி.

தமிழகத்திற்கு ஏற்படும் கூடுதல் நன்மைகள்

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான வர்த்தக ஒப்பந்தம் (FTA): 2026-ல் இறுதியாகியுள்ள இந்த ஒப்பந்தம் மூலம், திருப்பூர் ஆடைகள் ஐரோப்பாவிற்குச் செல்லும்போது விதிக்கப்பட்ட 10% இறக்குமதி வரி நீங்கும். இது வங்காளதேசத்துடன் நாம் நேரடியாகப் போட்டியிட உதவும்.

மின்சாரச் செலவு மற்றும் ஜிஎஸ்டி: பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சில வரிச் சீர்திருத்தங்கள், நூல் (Yarn) மற்றும் துணிகளின் உற்பத்திச் செலவைக் குறைக்க உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் இந்த பட்ஜெட் தமிழகத்தின் ஜவுளித் துறையை வெறும் உற்பத்திக் கூடமாக மட்டுமல்லாமல், உலகளாவிய பிராண்டாக (Global Brand) மாற்றும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது திருப்பூரின் 3.1 மில்லியன் தொழிலாளர்களுக்கும், அதில் 60 விழுகாடு பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்யும்.

