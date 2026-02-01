பட்ஜெட் 2026: தமிழ்நாட்டிற்கான புதிய அறிவிப்புகள்.. லிஸ்ட் இதோ

Budget 2026 Tamil Nadu Highlights: 2025-26ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். 9வது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிர்மலா சீதாராமன் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். பல்வேறு துறைகள் சார்ந்து அறிவிப்புகள் வெளியானது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில், தமிழகத்திற்கான அறிவிப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் என எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இந்தநிலையில், பட்ஜெட்டில் தமிழகத்தில் என்னென்ன அறிவிப்புகளை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டார் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு என்னென்ன?
1. தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசாவில் மினரல் காரிடார் அமைக்கப்படும். அதாவது, கனிமவள மையம் அமைக்கப்படும். அரியவகை கனிமங்களை எடுக்க இந்த மையம் அமைக்கப்படும். அரிய வகை கனிம வளங்கை தோண்டு எடுத்து, ஆய்வு, உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் நடக்கும்.
2. நாட்டில் 7 இடங்களில் அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படும். அதாவது, சென்னை - பெங்களூரு, ஹைதராபாத் - சென்னை இடையே அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. தமிழகத்தில் ஆதிச்சநல்லூர் உள்பட 15 இடங்களில் கலாச்சார மையம் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் முக்கிய தொல்லியல் இடமாக ஆதிச்சநல்லூர் விளங்கி வருகிறது.
4. பொதிகை மலையில் மலையேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
5. தமிழ்நாடு ஆந்திரா எல்லையில் அமைந்துள்ள பழவேற்காடு ஏரியில் பறவை கண்காணிப்பு மையம் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
6. மாநிலத்தில் உள்ள கோயில் நகரங்கள் உட்பட, இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 20,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
7. தமிழ்நாடு உட்பட முக்கிய தேங்காய் உற்பத்தி மாநிலஙுகளில் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், மேம்படுத்தவும் தேங்காய் ஊக்குவிப்பு திட்டம் கொண்டு வரப்படும். இதில் தேங்காய் உற்பத்தியை பெருக்க, மரக்கன்றுகள் நடப்படும்.
8. ஒடிசாவில் தால்சர் முதல் தமிழகத்தின் ஆம்பூர் வரை புதிய நீர்வழிப்பாதை (Inland Waterway) திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
9. நாடு முழுவதும் மாவட்டந்தோறும் மாணவிகளுக்கான விடுதிகள், பெண் தொழில்முனைவோரை ஊக்கவிக்க she mart திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். ஏற்கனவே, தமிழக அரசு சார்பில் பெண்களுக்காக பிரத்யேக விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏமாற்றம் அளித்ததா பட்ஜெட்?
தமிழகத்தில் தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில், பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. சாமானிய மக்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையில், பட்ஜெட் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அப்படி எந்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. ஆனால், தமிழகத்திற்கு தனித்துவமான அறிவிப்புகள் வெளியாகவில்லை. இது அனைவருக்குமே ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. அதாவது, கோவை, மதுரை மெட்ரோ தொடர்பான எந்த அறிவிப்புகளும் வெளியாகவில்லை.
மேலும், விடுவிக்கப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களின் படிப்புக்கான 3,548 கோடி ரூபாய் கல்வி நிதி, மாநிலங்களுக்கான 50 சதவீத நிதிப் பகிர்வு போன்ற எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை. மேலும், மதுரை எய்ம்ஸ் குறித்து எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இந்த நிலையில், மத்திய பட்ஜெட் குறித்து திமுக தரப்பில் விமர்சனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கனிமொழி எம்.பி தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, மாற்றம் இல்லாத ஏமாற்றம். மத்திய பாஜக அரசை பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டை நினைவு கூர வைக்க தேர்தலால் கூட முடியவில்லை" என கூறியுள்ளார்.
மேலும் படிக்க: Budget 2026: தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்களில் நடக்கும் மாற்றும்.. மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியான செம அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க: ரூ.1,00,000 உதவித்தொகை கிடைக்கும்! நீங்கள் கேள்விபடாத தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள்