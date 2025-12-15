பஸ் கட்டணம் குறைப்பு! மக்களுக்கு வெளியான மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு!

சென்னை மாநகர பேருந்துகளில் (MTC) தினமும் பயணிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் (CUMTA). டிஜிட்டல் பயணத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், பயணிகளின் சுமையை குறைக்கும் வகையிலும் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் கட்டணத்தில் ரூ.100 வரை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகையை எப்படி பெறுவது? முழு விவரம் இதோ.
புதிய அறிவிப்பு என்ன?
வழக்கமாக, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் ரூ.1,000 (எங்கும் எப்போதும் செல்லலாம்) மற்றும் ரூ.2,000 (ஏசி பேருந்து உட்பட) ஆகிய இரண்டு வகையான மாதாந்திர பயண அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த அட்டைகளை இனி ஆன்லைன் மூலம் வாங்கினால், ரூ.100 வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும். இந்த சலுகையை பெற நீங்கள் 'சென்னை ஒன்' (Chennai One) என்ற மொபைல் செயலியை பயன்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் 'சென்னை ஒன்' செயலி மூலம் மாதாந்திர பாஸ் வாங்கும்போது இரண்டு வகையான சலுகைகள் கிடைக்கின்றன.
சலுகை விவரங்கள்
- நேரடித் தள்ளுபடி (Flat Discount): பாஸ் வாங்கும்போது உடனடியாக ரூ.50 கட்டணத்தில் குறைக்கப்படும்.
- கேஷ்பேக் (Cashback): யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்தினால், கூடுதலாக ரூ.50 கேஷ்பேக் ஆக உங்கள் கணக்கிற்குத் திரும்ப வரும்.
எவ்வளவு சேமிக்கலாம்?
ரூ.1,000 பாஸ்: ரூ.50 தள்ளுபடி + ரூ.50 கேஷ்பேக் = ரூ.900-க்கு பாஸ் பெறலாம்.
ரூ.2,000 பாஸ்: ரூ.50 தள்ளுபடி + ரூ.50 கேஷ்பேக் = ரூ.1,900-க்கு பாஸ் பெறலாம்.
சலுகையை பெறுவது எப்படி?
- கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் 'Chennai One' செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணைபதிவு செய்து கணக்கை உருவாக்குங்கள்.
- 'Bus Pass' அல்லது 'Travel Card' பிரிவை தேர்வு செய்யுங்கள்.
- உங்களுக்குத் தேவையான மாதாந்திர பயண அட்டையை (ரூ.1000 அல்லது ரூ.2000) தேர்வு செய்யுங்கள்.
- கட்டணம் செலுத்தும் பகுதியில், சலுகை விவரங்களைப் பார்த்துவிட்டு, யுபிஐ (GPay, PhonePe, Paytm) மூலம் பணத்தைச் செலுத்துங்கள்.
- உடனடியாக உங்கள் டிஜிட்டல் பாஸ் ஆக்டிவேட் செய்யப்படும். ரூ.50 தள்ளுபடியுடன், மீதி ரூ.50 கேஷ்பேக் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
ஏன் இந்த மாற்றம்?
சென்னையில் தினமும் சுமார் 35 லட்சம் பேர் பேருந்தில் பயணிக்கின்றனர். இதில் 70,000 பேர் மட்டுமே மாதாந்திர பாஸ் பயன்படுத்துகின்றனர். டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை அதிகரிக்கவும், நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கவும் இந்த வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 'சென்னை ஒன்' செயலி மூலம் மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில்களுக்கான டிக்கெட்டுகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற முடியும் என்பது கூடுதல் சிறப்பு. இந்த சலுகையை பயன்படுத்தி, உங்கள் பயண செலவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்!
