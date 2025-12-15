English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பஸ் கட்டணம் குறைப்பு! மக்களுக்கு வெளியான மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு!

பஸ் கட்டணம் குறைப்பு! மக்களுக்கு வெளியான மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு!

சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் ரூ.1,000 மற்றும் ரூ.2,000 ஆகிய இரண்டு வகையான மாதாந்திர பயண அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்கு சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 15, 2025, 09:24 PM IST
  • சென்னைவாசிகளே ஹேப்பி நியூஸ்...
  • பஸ் பாஸ் கட்டணம் அதிரடியாக குறைப்பு!
  • ரூ.100 வரை மிச்சப்படுத்தலாம்.

Trending Photos

ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! 2026 மார்ச் வரை இலவசம்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க
camera icon7
Aadhaar
ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! 2026 மார்ச் வரை இலவசம்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க
ரிஷப் பண்ட் டூ ஸ்டார்க்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்!
camera icon10
Most Expensive ipl players
ரிஷப் பண்ட் டூ ஸ்டார்க்: ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட டாப் 10 வீரர்கள்!
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்! 60,000 டன் பருப்பு கொள்முதல்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்! 60,000 டன் பருப்பு கொள்முதல்
பஸ் கட்டணம் குறைப்பு! மக்களுக்கு வெளியான மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு!

சென்னை மாநகர பேருந்துகளில் (MTC) தினமும் பயணிக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் (CUMTA). டிஜிட்டல் பயணத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், பயணிகளின் சுமையை குறைக்கும் வகையிலும் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் கட்டணத்தில் ரூ.100 வரை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகையை எப்படி பெறுவது? முழு விவரம் இதோ.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க:ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல்! 60,000 டன் பருப்பு கொள்முதல்

mtc

புதிய அறிவிப்பு என்ன?

வழக்கமாக, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் ரூ.1,000 (எங்கும் எப்போதும் செல்லலாம்) மற்றும் ரூ.2,000 (ஏசி பேருந்து உட்பட) ஆகிய இரண்டு வகையான மாதாந்திர பயண அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த அட்டைகளை இனி ஆன்லைன் மூலம் வாங்கினால், ரூ.100 வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும். இந்த சலுகையை பெற நீங்கள் 'சென்னை ஒன்' (Chennai One) என்ற மொபைல் செயலியை பயன்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் 'சென்னை ஒன்' செயலி மூலம் மாதாந்திர பாஸ் வாங்கும்போது இரண்டு வகையான சலுகைகள் கிடைக்கின்றன.

சலுகை விவரங்கள்

  • நேரடித் தள்ளுபடி (Flat Discount): பாஸ் வாங்கும்போது உடனடியாக ரூ.50 கட்டணத்தில் குறைக்கப்படும்.
  • கேஷ்பேக் (Cashback): யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்தினால், கூடுதலாக ரூ.50 கேஷ்பேக் ஆக உங்கள் கணக்கிற்குத் திரும்ப வரும்.

எவ்வளவு சேமிக்கலாம்?

ரூ.1,000 பாஸ்: ரூ.50 தள்ளுபடி + ரூ.50 கேஷ்பேக் = ரூ.900-க்கு பாஸ் பெறலாம்.
ரூ.2,000 பாஸ்: ரூ.50 தள்ளுபடி + ரூ.50 கேஷ்பேக் = ரூ.1,900-க்கு பாஸ் பெறலாம்.

சலுகையை பெறுவது எப்படி?

  1. கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் 'Chennai One' செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.
  2. உங்கள் மொபைல் எண்ணைபதிவு செய்து கணக்கை உருவாக்குங்கள்.
  3. 'Bus Pass' அல்லது 'Travel Card' பிரிவை தேர்வு செய்யுங்கள்.
  4. உங்களுக்குத் தேவையான மாதாந்திர பயண அட்டையை (ரூ.1000 அல்லது ரூ.2000) தேர்வு செய்யுங்கள்.
  5. கட்டணம் செலுத்தும் பகுதியில், சலுகை விவரங்களைப் பார்த்துவிட்டு, யுபிஐ (GPay, PhonePe, Paytm) மூலம் பணத்தைச் செலுத்துங்கள்.
  6. உடனடியாக உங்கள் டிஜிட்டல் பாஸ் ஆக்டிவேட் செய்யப்படும். ரூ.50 தள்ளுபடியுடன், மீதி ரூ.50 கேஷ்பேக் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

ஏன் இந்த மாற்றம்?

சென்னையில் தினமும் சுமார் 35 லட்சம் பேர் பேருந்தில் பயணிக்கின்றனர். இதில் 70,000 பேர் மட்டுமே மாதாந்திர பாஸ் பயன்படுத்துகின்றனர். டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை அதிகரிக்கவும், நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கவும் இந்த வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 'சென்னை ஒன்' செயலி மூலம் மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில்களுக்கான டிக்கெட்டுகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற முடியும் என்பது கூடுதல் சிறப்பு. இந்த சலுகையை பயன்படுத்தி, உங்கள் பயண செலவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்!

மேலும் படிக்க: நேர்காணல் இல்லை.. மாதம் ரூ.67,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
bus fareBus Pass FaresChennai CityMtc BusesTN Govt

Trending News