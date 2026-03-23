தொழில் கடன் வேண்டுமா? 1 கோடி ரூபாய் மானியம்! - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu business loan : இப்போது நாடு முழுவதும் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதால், ஹோட்டல் உள்ளிட்ட தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக தொழில் செய்பவர்கள் தங்களின் தொழில் விரிவாக்கத்திற்காக அம்பேத்கர் தொழில்முனைவோர் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி பிரிவுத் தொழில் முனைவோர்களுக்கான பிரத்யேக சிறப்புத் திட்டமாக, அண்ணல் அம்பேத்கர் வெல்லும் தொழில் முனைவோர் பிசினஸ் சாம்பியன்ஸ் திட்டத்தினை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் கடன்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வரை மானியம் பெறலாம்.
அரசு செயல்படுத்தி வரும் தொழில் முனைவோர் ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களின் கீழ் மானியம் பெறுவதில் எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி பிரிவுத் தொழில் முனைவோரின் பங்கு குறைவாயிருப்பதை உணர்ந்து, அது குறித்து, தமிழ்நாடு அரசு எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி பிரிவுத் தொழில் முனைவோர்க்கெனப் பிரத்யேக சிறப்புத் திட்டமாக அண்ணல் அம்பேத்கர் வெல்லும் தொழில் முனைவோர் பிசினஸ் சாம்பியன்ஸ் திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
என்னென்ன தொழில்கள் செய்யலாம்?
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஆர்வமுள்ள புதிய தொழில் முனைவோர் முன்மொழியும், நேரடி வேளாண்மை தவிர்த்த, உற்பத்தி, வாணிகம் மற்றும் உ சேவை சார்ந்த எந்தத் தொழில் திட்டத்துக்கும் கடனுதவியோடிணைந்த மானியம் வழங்கப்படும். அது உணவுப்பதப்படுத்தல், ஆயத்த ஆடைகள் தைத்தல், ப்ளை ஆஷ் செங்கல், சிமிண்ட் செங்கல், கயிறு மற்றும் கயிறு நார்சார்ந்த பொருட்கள், மளிகைக்கடை, வாணிகப் பொருட்களின் மொத்த மற்றும் சில்லறை விற்பனை, அழகு நிலையம், உடற்பயிற்சிக் கூடம், நகரும் அலகுகள் கொண்ட டிராவல்ஸ், காங்கிரீட் மிக்சர், ஆம்புலன்ஸ், ரிக் போரிங், ரைஸ் மில், ஆயில் மில் உள்ளிட்ட எந்தத் திட்டமாகவும் இருக்கலாம். இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் தொழில் அலகுகளின் விரிவாக்கம், பல்துறையாக்கம், நவீனமாக்கல், தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு முன்மொழிவுகளுக்கும் உதவி வழங்கப்படும்.
அதிகபட்ச மானியம் எவ்வளவு?
மானியம் மொத்த திட்டத் தொகையில் 35% ஆகும். மானிய உச்சவரம்பு ரூ.1.5 கோடி. இதுவன்றி, கடன் திரும்பச் செலுத்தும் காலம் முழுதும் 6% வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும். தொழில் முனைவோர் தம் சொந்த நிதியில் செயல்படுத்தும் திட்டங்களுக்கும் மானியம் உண்டு. எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி பிரிவைச் சேர்ந்த எந்த தனிநபரும் மற்றும் எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களின் முழு உரிமை கொண்ட தனியுரிமையாளர், பங்குதாரர் கூட்டாண்மை, ஒருநபர் கம்பனி, பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனங்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம்.
வங்கிக்கடன் மற்றும் மானியம் விவரம்
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, சட்டப்படியாக வரையறுக்கப்பட்டதல்லாமல், வேறெந்த கல்வித்தகுதியும் தேவையில்லை. மொத்த திட்டத் தொகையில் 65% வங்கிக்கடனாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு 35% அரசின் பங்காக முன்முனை மானியம் வழங்கப்படும். எனவே, பயனாளர்களுக்குத் தம் பங்காக நிதி செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்காது.
இலவச தொழில் பயிற்சி
தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மற்றும் குறிப்பிட்ட திட்டம் தொடர்பான சிறப்புப் பயிற்சி அல்லது திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் மூலமாக இலவசமாக வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற திட்ட அறிக்கை மற்றும் ஆவணங்களுடன் www.msmeonline.tn.gov.in என்ற தளத்தில் இணையவழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்க்குத் தேவையான ஆலோசனைகள், வழிகாட்டுதல்கள், திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல், விண்ணப்பித்தல் தொடர்பான உதவிகள் மாவட்டத் தொழில் மையத்தில் வழங்கப்படும். கடன் பெறுவது தொடர்பாக நிதி நிறுவனங்களுடன் இணைப்புப் பாலமாகவும் மாவட்டத் தொழில் மையம் விளங்கும்.
தகுதியும் ஆர்வமும் கொண்ட எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி தொழில் முனைவோர் மற்றும் அவர்களுக்கு உரிமையான தொழில் அலகுகளுக்கு இந்த அரியவாய்ப்பினை பயன்படுத்தி இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம். மேலும், விவரங்களுக்கு மாவட்டத் தொழில் மையம், மாவட்ட ஆட்சியரகம் ஆகியவற்றை தொடர்பு கொள்ளவும்.
