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விஜய்க்கு விஜயபாஸ்கர் சொன்ன பிறந்தநாள் வாழ்த்து... விரைவில் தவெக பக்கம் தாவுகிறாரா?

C Vijayabaskar Latest News : முதலமைச்சர் விஜய் இன்று அவரது 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். அந்த வகையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் பகிர்ந்துள்ள பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் அவர் விரைவில் தவெக இணைய உள்ளதில் சிக்னலை கொடுத்துள்ளதாக இணையத்தில் பேசப்படுகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:30 AM IST
விஜய்க்கு விஜயபாஸ்கர் சொன்ன பிறந்தநாள் வாழ்த்து... விரைவில் தவெக பக்கம் தாவுகிறாரா?
Image Credit: Image Source : C Vijayabaskar, CM Vijay | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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