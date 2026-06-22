/விஜய்க்கு விஜயபாஸ்கர் சொன்ன பிறந்தநாள் வாழ்த்து... விரைவில் தவெக பக்கம் தாவுகிறாரா?

CM Vijay Birthday Wishes, C Vijayabaskar Latest News : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் கடந்த ஜூன் 16ஆம் தேதி (செவ்வாய்) அவரது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்தார். அதுமட்டுமின்றி அவர் அதிமுகவில் இருந்து விலகினார்.
அதேநேரத்தில் அவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை அவர் தன்னை பிறக் கட்சிகளில் இணைத்துக்கொள்ளவில்லை. தொடர்ந்து தொகுதி நலன் சார்ந்து செயல்படுவேன் என அவர் அன்றைய தினம் அறிவித்திருந்தார்.
ஆளும் தவெக மீது குதிரை பேரம் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுவதால், விஜயபாஸ்கர் தவெகவில் இணைய உரிய நேரத்தை எதிர்பார்த்து வருவதாக பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்தச் சூழலில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் அவரது 52வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, விஜயபாஸ்கர் இன்று X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள்,— Dr.C.Vijayabaskar (@Vijayabaskarofl) June 22, 2026
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் @TVKVijayHQ அவர்களே!
தமிழ் மண்ணின்,
மக்களின் அன்பையும்
நம்பிக்கையையும் வென்ற
தங்களின் வெற்றிப் பயணம்
தொடர்ந்து சிறந்திட வாழ்த்துகள்!
Wishing you good health, happiness, and many more successful years of service… pic.twitter.com/7aQYUKxlAO
அவரது பதிவில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ் மண்ணின், மக்களின் அன்பையும் நம்பிக்கையையும் வென்ற தங்களின் வெற்றிப் பயணம் தொடர்ந்து சிறந்திட வாழ்த்துகள்" என பதிவிட்டிருந்தார். "உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கவும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இன்னும் பல ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக சேவையாற்றவும் வாழ்த்துகிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஏற்கெனவே, அதிமுகவைச் சேர்ந்த மதுராந்தகம் எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் சத்தியபாமா, பெருந்துறை எஸ். ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தங்களின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்து, உடனே தவெகவில் இணைந்தனர்.
இவர்கள் மட்டுமின்றி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், முன்னாள் எம்பிக்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் ஆகியோர் அதிகளவில் தவெகவில் இணைவதையும் காண முடிகிறது.
இவர்களின் வரிசையில் சி. விஜயபாஸ்கர் கூடிய விரைவில் தவெகவில் இணையலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைய விஜயபாஸ்கர் விஜய்க்கு சொன்ன பிறந்தநாள் வாழ்த்து என்பதும் அதையே உறுதி செய்வதாக பலரும் இணையத்தில் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர்.
தனிப்பட்ட ஒருவரின் தவறான முடிவுகளால் நான் உயிராய் நேசித்த இயக்கம் வேதனைகளையும், சோதனைகளையும் எதிர்கொள்ளும் நிலை உருவாகியிருப்பது மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது என்றும்; இந்தச் சூழலில், மனமெல்லாம் தீராத வேதனையைச் சுமந்தபடி என் பயணத்தை தொடர்வது சரியானதாக இருக்காது என்ற உணர்வோடு அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாக விஜயபாஸ்கர் அறிவித்திருந்தார்.
விஜயபாஸ்கர் 2001, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 என கடந்த 6 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் விராலிமலை தொகுதியில் வெற்றி பெற்றிருந்தார். 2013ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டுவரை சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இவர் செயலாற்றியவர். 27 வயதிலேயே அவர் எம்எல்ஏவாக வெற்றிபெற்றவர். தற்போது இவர் ராஜினாமா செய்திருக்கும் நிலையில், விரைவில் விராலிமலைக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது.