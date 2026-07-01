Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /விஜய் தலைமையில் இணையும் '2 விஜயபாஸ்கர்கள்' - தவெகவில் கரையும் அதிமுக

விஜய் தலைமையில் இணையும் '2 விஜயபாஸ்கர்கள்' - தவெகவில் கரையும் அதிமுக

C Vijayabaskar, MR Vijayabaskar Joins TVK : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய் தலைமையில் தவெகவில் இணைய இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:07 PM IST
விஜய் தலைமையில் இணையும் '2 விஜயபாஸ்கர்கள்' - தவெகவில் கரையும் அதிமுக
Image Credit: Image Credit : C Vijayabaskar, MR Vijayabaskar | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தவெக வேண்டாம்.. அண்ணாமலையை நோக்கி நகரும் எஸ்பி. வேலுமணி? பரபர தகவல்
SP Velumani49 min ago
2
C Vijayabaskar1 hr ago
3
VB G RAM G1 hr ago
4
Rohit Sharma2 hrs ago
5
CM Vijay2 hrs ago