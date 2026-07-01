/விஜய் தலைமையில் இணையும் '2 விஜயபாஸ்கர்கள்' - தவெகவில் கரையும் அதிமுக

C Vijayabaskar, MR Vijayabaskar Joins TVK : சி. விஜயபாஸ்கரை தொடர்ந்து எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரும் நாளை (ஜூலை 2) அதிகாரப்பூர்வமாக தவெகவில் இணைய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இருவரும் முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைய இருப்பதாக தெரிகிறது. சென்னை மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் இணைப்பு விழா நடைபெற உள்ளது.
நாளை காலை 9 மணிக்கு நடைபெறும் இணைப்பு விழாவில் சி. விஜயபாஸ்கர், எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் மட்டுமின்றி அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலரும் விஜய் தலைமையில் தவெகவில் தங்களை இணைத்துக்கொள்கின்றனர்.
"என் பொதுவாழ்வு பயணத்தை மேலும் அர்த்தமுள்ளதாக்கும் மாற்றத்தின் புதிய தொடக்கமாக தவெகவில் இணைகிறேன்" என சி. விஜயபாஸ்கரும்; "என் அரசியல் பயணத்தை புதிய உத்வேகத்துடன் தொடர்வதை பகிர்வதில் மகிழ்ச்சி" என எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இவர்களை போல் அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம். ஆனந்தன் அறிவ்ததுள்ளார். அதிமுகவில் தொடர்ந்து துரோகங்களையே சந்தித்து வந்தவன் நான் என்று அவர் தனது வருத்தத்தை பதிவு செய்துள்ளார். இவரும் நாளை தவெகவில் இணையலாம்.
திருச்சி சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி, முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம் ஆனந்தன், புதுக்கோட்டை மாவட்ட முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சின்னசாமி, பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து மாவட்ட செயலாளராக இருந்த இளம்பை தமிழ்ச்செல்வன், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராம்குமார் ஆகியோரும் நாளை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைகின்றனர். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுந்தரராஜனும் நாளை தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
கரூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களில் இருந்தும் நிர்வாகிகள் பலர் நாளை தவெகவில் இணைத்துக் கொள்கிறார்கள். அதில்தான் ஒரு 12 ஆயிரத்தில் இருந்து 15 ஆயிரம் அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள், ஆதரவாளர்கள், பொதுமக்கள் அனைவருமே நாளைக்கு வரும்படி அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.
அவர்களும் அவரவர் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை நோக்கிப் புறப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது மகாபலிபுரம் அருகே அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டு, நாளை காலை 9 மணிக்கு மேலாக தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் ஆகியோர தலைமையில் கட்சியில் இணையலாம. இந்த இணைப்பு விழாவானது மகாபலிபுரத்தில் உள்ள ரிசார்ட்டில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதேநேரத்தில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிரணி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. அதிமுகவில் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் தவெகவில் இணைந்த நிலையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது. கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்ட எஸ்.பி. வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகிய இருவரும் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை.
சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வதான் ஆகியோரும் விரைவில் தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்யலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கெனவே, அதிமுகவில் இருந்து 6 எம்எல்ஏக்கள் விலகி உள்ளனர். விஜய்யின் திருச்சி கிழக்கையும் சேர்த்தால் 7 தொகுதிகளாகும்.
மேல்சொன்ன மூன்று எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் சிலர் ராஜினாமா செய்தால் 11 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறலாம். இதில் தவெக வென்று தனிப்பெரும்பான்மையை பெற திட்டமிடுகிறது என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.