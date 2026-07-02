/அதிமுகவில் டெல்டா மாவட்டமே காலி... சி. விஜயபாஸ்கர் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்

C Vijayabaskar Joins TVK : திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் இன்று தவெகவில் இணைகின்றனர். மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் இந்த இணைவு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
விழா நடைபெறும் இடத்திற்கு இன்று காலை 7 மணிக்கே பலரும் வந்துவிட்டனர். சம்பவ இடத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர், நிகழ்ச்சி தொடங்கும் முன்னர் அரங்கத்திற்கு வெளியே தனியார் தொலைக்காட்சியின் நிரூபரிடம் பேசினார்.
அப்போது தவெகவில் இன்று இணைவது குறித்து பேசிய சி. விஜயபாஸ்கர், "புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருந்து ஏராளமானோர் வந்திருக்கிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களில் வந்திருக்கிறார்கள். அதுமட்டுமில்லாமல், இந்த பிரம்மாண்டமான இணைப்பு விழா மாற்றத்திற்கான அடித்தளம். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினுடைய தலைவர் (விஜய்), மக்கள் சக்தி தலைவர். மகிழ்ச்சியோடு இன்றைக்கு எங்களை இணைத்துக் கொள்கின்றோம்.
இது ஒரு நிமிடத்தில், ஒரு நாளில் எடுத்த முடிவு இல்லை. விராலிமலை தொகுதி மக்கள், வாக்களித்த மக்கள், அதேபோல பயணித்த அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் நிர்வாகிகள், அவர்கள் எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் மிக உணர்வோடு கேட்டு, அவங்களுடைய உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து, இந்த மகத்தான முடிவை, மக்கள் பயணத்திற்கான முடிவை எடுத்துள்ளோம். இந்த விழா பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது" என்றார்.
அதிமுகவில் இருந்து விலகிய முடிவு குறித்து பேசிய சி. விஜயபாஸ்கர், "என்னுடைய கடிதத்தை ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை நீங்கள் படித்தால் உங்கள் கண்களிலேயே கண்ணீர் வரும். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, இந்த இயக்கம் மீது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பற்று உண்டு. தலைமையில் இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட ஒருவருடைய தவறான முடிவு, அந்த ஒரே காரணத்தினால்தான் இன்று மகாபலிபுரத்தில் கடல் போல மக்கள் குவிந்திருக்கிறார்கள்" என்றார்.
அடுத்தடுத்து யார் யார் அதிமுகவில் இருந்து தவெக பக்கம் வர வாய்ப்புள்ளது என்பது குறித்து அவர், "ஒட்டுமொத்த டெல்டா மாவட்டமே காலியாகக்கூடிய நிலைமை இன்றைக்கு அதிமுகவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.
எங்களோடு முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்.எஸ்.எம். ஆனந்தன், வளர்மதி, அதேபோல மாவட்ட அதிமுக செயலாளர்கள், தஞ்சாவூர் ஓரத்தநாடு சேகர், திருச்சி மாவட்ட செயலாளர் சீனிவாசன், புதுக்கோட்டை மாவட்ட செயலாளர், முன்னாள் குடிசை மாற்று வாரிய தலைவர் வைரமுத்து, அதேபோல பெரம்பலூர் மாவட்ட செயலாளர் இளம்பை தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் இன்று இணைகின்றனர்" என்றார்.
எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது தலைமையில் கரூரில் இருந்து கூண்டோடு நிர்வாகிகள் தவெகவில் இணைகின்றனர் என்றும்; தவெகவின் தலைமை கழகத்தினுடைய மூத்த நிர்வாகிகள் தலைமையில் இணைகிறோம் என சி. விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார். இதனால், முதலமைச்சர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் இந்த விழாவில் கலந்துகொள்ள மாட்டார் என தெரிகிறது.
அதிமுகவினர் தவெகவில் இணையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்பட தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டுள்ளனர். அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்குமார், செங்கோட்டையன் ஆகியோரும் கலந்துகொண்டனர்