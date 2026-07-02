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அதிமுகவில் டெல்டா மாவட்டமே காலி... சி. விஜயபாஸ்கர் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்

C Vijayabaskar Joins TVK : தலைமையில் இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட ஒருவருடைய தவறான முடிவு, அந்த ஒரே காரணத்தினால்தான் இன்று மகாபலிபுரத்தில் கடல் போல மக்கள் குவிந்திருக்கிறார்கள் என்றும்; ஒட்டுமொத்த டெல்டா மாவட்டமே காலியாகக்கூடிய நிலைமை இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:25 AM IST
அதிமுகவில் டெல்டா மாவட்டமே காலி... சி. விஜயபாஸ்கர் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்
Image Credit: C Vijayabaskar Joins TVK | Image Source : Screengrab/Youtube@TVKSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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