/அதிமுகவில் இருந்து விலகும் சி.விஜயபாஸ்கர்..? லேட்டஸ்ட் X பதிவில் அவர் சொல்வது என்ன?

C Vijayabhaskar vs Edappadi Palanisamy : 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மட்டும் 47 தொகுதிகளை வென்றது. அதிமுக தொடர்ச்சியாக தோல்வியை தழுவி வரும் சூழலில், பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது பலரும் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர். தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்னர், சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி.வேலுமணி - சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தனி பிரிவாக நின்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கடி கொடுத்தனர்.
தவகெ அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு முன், இரு அணிகளும் தனித்தனியே அதிமுக சட்டப்பேரவை தலைவர் மற்றும் கொறடாவை அறிவித்தனர். அதாவது, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக சட்டப்பேரவை தலைவராகவும், அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியை அதிமுக கொறடாவாகவும் நியமித்தது.
மறுபுறம், சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எஸ்.பி. வேலுமணியை அதிமுக சட்டப்பேரவை தலைவராகவும், சி. விஜயபாஸ்கர் கொறடாவாகவும் நியமித்தது. இதில் சி.வி. சண்முகம் தரப்பில் 25 எம்எல்ஏக்கள் விஜய் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் 22 எம்எல்ஏக்கள் விஜய் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர்.
|தேர்தலில் வென்ற அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்
|47
|இபிஎஸ் தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் (முன்னர்)
|22
|சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் (முன்னர்)
|25
|பதவி விலகிய எம்எல்ஏக்கள்
|4
|அதிமுகவின் தற்போதைய எம்எல்ஏக்கள்
|43
பிறகு இரு அணிகளும் ஒன்றிணைந்தது. இதற்கிடையே நான்கு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பதவி விலகி தங்களை தவெக உடன் இணைத்துக்கொண்டனர். இதன்மூலம் சட்டப்பேரவையில் அதிமுகவின் பலம் 43 ஆக குறைந்தது. இரு அணிகளும் இணைந்து, எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்டோர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்தாலும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி. சண்முகம் மற்றும் சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தொடர்ச்சியாக இபிஎஸ் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாகவே தெரிகிறு.
இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கரின் இன்றைய X பதிவு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன. உழைக்கும் உண்மைத் தொண்டர்களை எதிரிகளாகப் பார்க்கும் தலைமையும், கேள்வி கேட்பதையே குற்றமாகப் பார்க்கும் அரசியலும் வெற்றிக்கான பாதை அல்ல என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மறைமுகமாக தாக்கி, முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் விமர்சித்து அவரது X பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேநேரத்தில், வரலாறு நினைவில் வைத்திருப்பது எத்தனை பேரை நீக்கினோம் என்பதை அல்ல… என்றும்; எத்தனை பேரை ஒன்றிணைத்தோம், எத்தனைக் களங்களை வென்றெடுத்தோம் என்பதைத்தான் என்றும் அப்பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உழைக்கும் உண்மைத் தொண்டர்களை— Dr.C.Vijayabaskar (@Vijayabaskarofl) June 15, 2026
எதிரிகளாகப் பார்க்கும் தலைமையும்,
கேள்வி கேட்பதையே
குற்றமாகப் பார்க்கும் அரசியலும்..
‘வெற்றிக்கான பாதை அல்ல.’
வரலாறு நினைவில் வைத்திருப்பது
எத்தனை பேரை நீக்கினோம்
என்பதை அல்ல…
எத்தனை பேரை ஒன்றிணைத்தோம்,
எத்தனைக் களங்களை வென்றெடுத்தோம்…
சி.வி. சண்முகம், சி. விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைய இருப்பதாக தொடர்ந்து கூறப்பட்டாலும், அவர்கள் அதிமுகவில் இருந்து விலகும் எண்ணத்தில் இல்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. அதிமுகவில் இவர்கள் தலைமைக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக அதிருப்தி குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.
நேற்றும் கூட சி.வி. சண்முகம் செய்தியாளர் சந்திப்பில், 31 இடத்திற்கும் மேலாக அதிமுக வெற்றி பெற பாமகவே காரணம் என்றும்; பாமக போட்ட பிச்சை காரணமாகவே வட மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் அதிமுக வென்றது என்றும் விமர்சித்திருந்தார். மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது மகனை கட்சிக்குள் கொண்டுவரவே இத்தனை டிராமாக்களை செய்கிறார் என்றும் விமர்சித்தார்.