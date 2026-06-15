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அதிமுகவில் இருந்து விலகும் சி.விஜயபாஸ்கர்..? லேட்டஸ்ட் X பதிவில் அவர் சொல்வது என்ன?

C Vijayabhaskar vs Edappadi Palanisamy : உழைக்கும் உண்மைத் தொண்டர்களை எதிரிகளாகப் பார்க்கும் தலைமையும், கேள்வி கேட்பதையே குற்றமாகப் பார்க்கும் அரசியலும் வெற்றிக்கான பாதை அல்ல என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:32 PM IST
அதிமுகவில் இருந்து விலகும் சி.விஜயபாஸ்கர்..? லேட்டஸ்ட் X பதிவில் அவர் சொல்வது என்ன?
Image Credit: C Vijayabhaskar vs Edappadi Palanisamy (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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